Al profesor Miguel Ángel Candanedo

En 1944 nace en Boquete, provincia de Chiriquí, el profesor Miguel Ángel Candanedo. Realiza sus estudios secundarios en el Colegio Félix Olivares, posteriormente, obtuvo la licenciatura en Filosofía y Letras en la Universidad de Panamá; estudio un doctorado en Filosofía Pura (comprendida está al estudio de la Ontología y la Epistemología) en la Universidad Complutense de Madrid – España en 1980.

El profesor Candanedo dedicó su vida a la Universidad de Panamá, su dedicación como profesor, decano, director del Departamento de Filosofía y llevó por dos períodos la Secretaría General de la Universidad de Panamá. Su compromiso con la sociedad panameña a través de la Universidad le llevó a impulsar y promover, el derecho que cómo ciudadanas y ciudadanos se tiene, a la educación, a la salud, a una patria independiente y soberana.

He allí que fue parte en la organización del Movimiento Nacional por la Defensa de la Soberanía, (Monadeso). En los siete u ocho años que estuvo Monadeso, se lograron entre muchas otras el rechazo a la propuesta del Sr. Pérez Balladares de su reelección en el referéndum de 1998, la no privatización del IDAAN y la no instalación del Centro Multimodal Antidrogas, (CMA). Estas luchas llevadas a cabo con el pueblo panameño, las logramos gracias a la existencia de un organismo como Monadeso, que era coordinado por el profesor Candanedo. Él tenía la capacidad de mediar entre sectores disímiles y lograr que se llegaran a acuerdos de importancia. Fue una experiencia muy buena, enriquecedora y de beneficio para el pueblo panameño.

En el año 2003, cuando la república cumplía su primer centenario, nos reunimos y con la profesora Juana Camargo le planteamos al profesor Candanedo que se hiciera un reconocimiento a cien mujeres y a través de ellas a todas las mujeres que a lo largo de los cien años aportaron su grano de arena en la construcción de nuestro país, haciéndole un homenaje denominado Cien Mujeres: Por la Vida y la Dignidad Nacional. Contamos con todo su apoyo y el de la Universidad. Trabajó para que se lograra dicha actividad. Se integró un Comité de Iniciativa, un Comité Organizador, Coordinación de Cultura y Coordinación de Admisión.

El 8 de marzo de 2004, se lleva a cabo el homenaje a las Cien Mujeres, el profesor Miguel Ángel Candanedo inicia su intervención con las siguientes palabras: “La Facultad de Humanidades, que me honro en presidir, rinde sentido homenaje de admiración y aprecio a estas cien mujeres que sintetizan y expresan las esencias más puras, los quehaceres más elevados y las realizaciones más valiosas de la mujer panameña”. Luego se logra editar un libro titulado: Cien Mujeres: Por la Vida y la Dignidad Nacional, que recoge la experiencia de vida de cada una de las cien mujeres.

El profesor Candanedo fundó la cátedra Martiana de la Universidad de Panamá, fue muy estudioso del pensamiento y obra de José Martí.

El profesor Candanedo preocupado por la Universidad que Panamá requiere, expresaba la necesidad que la Universidad se democratizara y tuviera las puertas abiertas a todos los sectores populares. La Autonomía activa; la Socialización de la investigación, El profesor planteaba que la Universidad tuviese un gobierno democrático y una educación científica y humanista.

El profesor Candanedo encarnaba la profundidad de la Filosofía pura, con la humildad del hombre venido del campo que arraiga tras sus espaldas la virtud de la honradez, sencillez, la humildad y la solidaridad. La disponibilidad de apoyar a quien fuese, dando una orientación y /o explicación política, expresando su solidaridad a un grupo de campesinos, indígenas o trabajadores que así lo necesitaran o asistiendo a alguna reunión, piqueteo o marcha en defensa de la dignidad de la patria.

Al profesor Miguel Ángel Candanedo, el país, la Universidad y la sociedad en general deben reconocer el aporte realizado por él y compartirlo con las presentes y futuras generaciones como ejemplo de un ciudadano comprometido con el país, por la construcción de una sociedad más humana, justa, digna y solidaria.

Gracias profesor Candanedo por sus aportes al país y por la oportunidad que nos dio de compartir diversas experiencias organizativas que contribuyeron a mejorar las condiciones de vida de las y los panameños. A Anaís y Dianita la gratitud por la comprensión del tiempo que el profesor dedicó a lucha colectiva. Gracias.

Educadora