Un fallo equívoco en el caso NB puede ser el fin del centro bancario

Pareciera que en este país solo tenemos luces cortas, y ciertos grupos, por sus agendas políticas u odios personales, están abanicando un fallo condenatorio de lavado de dinero contra empresarios, cuando en todas las audiencias no hay una solo prueba de acto ilícito probado para que exista este cargo. Sin delito precedente no puede haber lavado de dinero.

No existe un solo aporte a la compra del Grupo Epasa que no haya pasado por los controles de debida diligencia de los bancos, e inclusive ningún empresario utilizó ningún otro vehículo para hacer su aporte a la compra de Epasa, que no fuese a través de sus cuentas bancarias con trayectoria de éxito y balances históricos que justifican con creces su aporte al Consorcio.

¿Entonces qué está haciendo la jueza Baloisa Marquínez? Creando otra definición de lo que califica como lavado de dinero que no existe en el Código Penal. Esa es mi única conclusión. Los medios adversos al candidato que lidera todas las encuestas para las elecciones 2024, gritan condena sin que los hechos y Ley importen en absoluto.

¿Sabrán lo que nos viene si esto sucede?; ¿o simplemente no tienen la capacidad intelectual para entenderlo?

Que la jueza Baloisa Marquínez, quien ha irrespetado absolutamente todos los derechos del expresidente, con tal de llevarlo a una condena sin sentido, asumo yo, por presiones de superiores.

Entenderá la ciudadanía que, así como caímos en la trampa de no defender nuestra soberanía y jurisdicción, básicamente dejamos que de afuera nos destruyeran el sector de servicios legales, que ha dejado sin empleo a miles de panameños que tenían salarios bien remunerados. También ha frenado el movimiento de viajeros de negocios, lo que nos ha tirado la ocupación hotelera a niveles insosteniblemente bajos.

Con un fallo condenatorio de lavado de dinero a cualquier empresario en el caso New Business, donde no hay delito precedente, no existe ilícito y cada dólar estaba en las cuentas bancarias de los empresarios, será un tema nefasto para el centro bancario local. Sin tomar en cuenta que Panamá tiene las regulaciones y controles más exigentes de toda la región.

La Fiscalía puede haber, unilateralmente y sin sentido alguno, sacado a los 14 bancos del riesgo de ser condenados, pero ¿qué va a pasar después? Los organismos internacionales que han hecho de todo por destruir el sector bancario panameño, están que se babean de que salga un fallo condenatorio, porque ellos sí están claros en que todos los fondos fueron bancarizados previo a la transacción y no existe delito precedente; así que les estamos poniendo en bandeja la plata lo que tanto quieren, que es borrar el sector bancario panameño del mapa.

El GAFI es un ente intergubernamental que, desde 1989, vela por el cumplimiento normativo de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo; y promueve la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir estos delitos que amenazan la integridad del sistema financiero internacional.

Este y otros organismos están esperando que, por motivaciones políticas, se dé un fallo condenatorio de lavado y en su momento vendrán por las corresponsalías de los 14 bancos, que, aunque la Fiscalía inexplicablemente los libra de responsabilidad, la jueza Baloisa está inventando las reglas y ellos no tendrán piedad contra nuestra industria bancaria.

Quieren inhabilitar a un candidato y mi forma de verlo es que están usando una bazuca para matar a un ratón. Quizás maten al ratón, pero la casa entera quedará destruida y en llamas, y ¿qué quedará aquí para hacer? ¿Qué futuro habrá? Les dejo esa reflexión.

Asesor financiero.