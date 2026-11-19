Cumplidos 14 años de la entrada en vigor de nuestro Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, reconozcamos que ha sido un éxito para captar aquí sus inversiones y un fracaso para exportarle bienes.

El presente artículo lo sustenta con reportes del MICI, elaborados con información del INEC, y propone soluciones. Veamos. Entre 2005 y 2012, los ocho años anteriores al acuerdo, les exportamos $315 millones anuales en promedio. Entre 2013 y 2022, los diez años posteriores al acuerdo, el promedio cayó a $126 millones anuales. Es decir, con tratado, les exportamos 60% menos que sin él.

A nivel local, reconozcamos que la agricultura genera 3% de nuestro PIB, pero emplea a un significativo 17% de la población. Así, la pobreza se concentra en el área rural, especialmente en comarcas, Darién, Bocas del Toro, Coclé y Veraguas, donde se produce una parte de nuestros alimentos.

A nivel global, reconozcamos el uso de los aranceles como armamento geopolítico con efectos en los TLC. Hace 8 meses, en el Foro Económico de Davos, Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, dijo que “la globalización ha sido un fracaso para Occidente y dejó atrás a los trabajadores estadounidenses”. No me sorprende, pues Trump ganó en 2024, gracias al apoyo de esos trabajadores.

Escuchando a Lutnick me divertí imaginando que, donde sea que estén, Adam Smith y David Ricardo, dos intelectuales brillantes del siglo XVIII, deben estar rascándose la cabeza. ¡No con un gesto elegante y fugaz, sino con un rascado insistente, casi nervioso, que empieza con la yema de los dedos y termina despeinando pelucas ilustradas! Seguramente suspiran preguntándose cómo sus teorías sobre ventajas comparativas y especialización acabaron en el tinaco.

Igual que ellos, también usted se rasca la cabeza y se pregunta por qué todos estos años desde la entrada en vigor, no bastaron para prepararnos.

La realidad dura es que luego de los periodos de gracia pactados en el TLC que nos ocupa, la desgravación inició en 2022 (para rubros como arroz, carne de res, cerdo y pollo) y octubre de 2030 es la fecha tope para la liberación total: el arancel cero de los últimos productos sensibles.

Así, ya el MICI anunció resoluciones que activarán un Mecanismo Especial de Salvaguarda Agrícola (conforme al Artículo 3.17 del TLC), para, según detalló su nota de prensa, “mitigar impactos adversos sobre el sector agropecuario y garantizar condiciones de competencia más equilibradas en el proceso de apertura comercial”.

Leo eso, soy realista y comprendo que el agro es un asunto de alta sensibilidad política y por eso siempre todos los gobiernos dirán a los productores que los protegerá.

Pero la realidad global exige actuar con pragmatismo, y el MICI lo está haciendo bien, para enfrentar una verdad incómoda: el proteccionismo es perjudicial, pues incentiva a nuestro agricultor a producir para el mercado local y lo desincentiva a exportar.

Debemos reflexionar acerca de por qué, teniendo la oportunidad de vender a Estados Unidos 110 productos aprobados por su Departamento de Agricultura, nos destacamos solamente en ocho, entre ellos pescado, azúcar, café y guineo.

Y, ya que exportar es el propósito del TLC, concluyo sugiriendo dos soluciones.

Primero, para productos de alto volumen, aumentemos el rendimiento por hectárea, con el MIDA financiándole la tecnología y capacitación necesarias.

Segundo, para productos de alto valor, enfoquémonos en nichos exitosos. Ya lo hacemos, por ejemplo, con nuestro café Geisha, que nos llena de premios y orgullo internacionalmente.