El periodista no debe ser esclavo de su torpeza. La historia del Sindicato de Periodistas de Panamá no puede contarse al margen de la historia social del país. En sus luchas se cruzan las aspiraciones de un gremio y las grandes causas nacionales: la defensa de la soberanía, la conquista de derechos, la justicia social y la construcción de una democracia en la que la palabra no sea privilegio de unos pocos.

Esa memoria no debe convertirse en una pieza de museo ni en una ceremonia de nostalgia. Tiene que servirnos para examinar el presente. Porque una organización gremial se honra menos con discursos solemnes que con hechos; menos con declaraciones repetidas que con una defensa constante de quienes ejercen el oficio de informar y de la sociedad que necesita estar bien informada.

La libertad de expresión es una de las columnas esenciales de la vida democrática. No puede quedar subordinada a conveniencias políticas, presiones económicas ni intereses circunstanciales. Pero defenderla exige algo más que invocarla: requiere medios responsables y periodistas preparados para investigar, contrastar, interpretar y comunicar los hechos con rigor. Informar no es condenar. Ningún poder mediático concede patente para juzgar, señalar o sentenciar desde una pantalla, un micrófono o una página impresa.

El periodista tiene una obligación con la verdad y con la dignidad humana. Debe informar sin prejuicios, reconocer sus limitaciones y cultivar el conocimiento y la ética. La sociedad no necesita voceros de intereses particulares; necesita profesionales independientes, capaces de ofrecer información veraz y de comprender las consecuencias públicas de su trabajo.

Sin embargo, sería ingenuo hablar de independencia sin mirar las condiciones en que se produce la información. La concentración de los medios y el peso del capital pueden estrechar el margen de autonomía de las redacciones. A ello se suman salarios insuficientes, jornadas extensas, contratación precaria, trabajo a destajo y una multifuncionalidad que, en ocasiones, convierte una cobertura en contenido para varios medios de una misma empresa. La precariedad laboral no es un asunto privado entre empleador y trabajador: también afecta la calidad del periodismo y, por tanto, el derecho ciudadano a recibir información confiable y creíble.

En ese escenario, la dignificación de la profesión debe ocupar un lugar central. El periodista panameño merece oportunidades reales de crecimiento, reconocimiento de su preparación y participación en los espacios de dirección. No se trata de negar el aporte de profesionales extranjeros, sino de impedir que el talento nacional sea relegado o que la experiencia y la formación de nuestros comunicadores se consideren prescindibles. La estabilidad, la remuneración justa y el respeto profesional no son concesiones: son condiciones básicas de un trabajo digno.

Los medios no deben remplazar a la justicia, deben informar y no condenar; el periodista no debe ser esclavo de su torpeza.

También es necesario retomar, con serenidad y amplitud de criterio, el debate sobre la regulación del ejercicio periodístico. Panamá arrastra una discusión histórica en esta materia. Hubo normas en 1978 y, posteriormente, iniciativas impulsadas desde el propio gremio que no llegaron a consolidarse. Esa trayectoria demuestra que el tema no es nuevo y que no debe despacharse con consignas. Regular no puede significar censurar ni restringir la libertad de expresión. Debe significar, si se hace con garantías democráticas, fortalecer la formación, la responsabilidad y la dignidad profesional, sin cerrar el espacio al pluralismo ni al libre pensamiento.

La unidad gremial es indispensable para enfrentar estos desafíos. No una unidad fingida, construida sobre el silencio de las diferencias, sino una solidaridad capaz de reconocerlas y poner por delante los derechos colectivos. Como recuerda la reflexión ética que atraviesa la tradición filosófica, la justicia y el bien común no pueden separarse de la responsabilidad individual. En el periodismo, esa responsabilidad empieza en cada decisión profesional, pero no termina en la redacción: se proyecta sobre toda la sociedad.

Por eso conviene volver la mirada a quienes abrieron camino. León A. Soto, Gaspar Octavio Hernández, Manuel Celestino González, Joaquín Beleño y Gil Blas Tejeira, entre otros notables periodistas forman parte de una memoria que no debe reducirse a nombres pronunciados en los aniversarios. Su legado interpela al periodismo de hoy: ¿estamos a la altura de la sociedad a la que decimos servir?

La historia panameña también está marcada por el dolor del 20 de diciembre y por las heridas que deja toda intervención contra la soberanía de un pueblo. Recordar esa fecha exige respeto por las víctimas y compromiso con una nación libre, justa y dueña de su destino. La memoria nacional y la libertad de prensa se encuentran en una misma exigencia: que ningún poder, interno o externo, silencie la dignidad de Panamá ni la voz de su gente.

El Sindicato de Periodistas de Panamá tiene, por tanto, una tarea que rebasa la defensa de sus afiliados. Debe ser una organización de pensamiento, lucha y acción; promotora de capacitación, ética, derechos laborales y libertad de expresión. El futuro del periodismo no se resolverá con nostalgia ni con individualismos. Se construirá con unidad, rigor profesional y solidaridad. Porque cuando se debilita la dignidad de quienes informan, también se debilita el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad.