El gobierno de Panamá ha establecido la meta de impulsar 80,000 nuevos empleos privados. Para lograrlo, Panamá necesita diversificar su oferta de servicios de exportación y fortalecer su capital humano. Uno de los socios más adecuados para avanzar en esos frentes se encuentra a más de 15,000 kilómetros de distancia: la India.

En las últimas décadas, India ha desarrollado una de las industrias de servicios tecnológicos (IT) más importantes del mundo. Lo que quizás pocos sepan es que empresas indias de ese rubro emplean a más de 50,000 personas en Latinoamérica, cuya gran mayoría corresponde a empleo nuevo. Estos nuevos empleos se encuentran en sectores de servicios de valor agregado, lo que aporta mayor estabilidad y formalidad laboral a países como Guatemala, México, Costa Rica, Perú, Ecuador, Colombia y Brasil.

En Panamá, ya tenemos una primera muestra de los beneficios que esta oportunidad podría producir. En 2020, Prodapt se convirtió en la primera empresa india de IT en establecer presencia en Panamá y en 2023 anunció una inversión de $7 millones que generaría 500 nuevos empleos en áreas como soporte técnico y computación en la nube. Hoy, Prodapt tiene una oficina con 230 empleados en Panamá Pacífico.

Ahora bien, ¿cómo puede Panamá replicar esa experiencia y convertir los servicios tecnológicos en una mayor fuente de empleo y exportaciones?

El primer paso sería consolidar la propuesta de valor para convencer a estas empresas de invertir en Panamá. ¿Por qué las empresas tecnológicas indias están invirtiendo en los países vecinos—Costa Rica, Colombia y Guatemala—pero no tanto en Panamá? La respuesta radica principalmente en los costos operativos comparativamente más altos en Panamá, la limitada disponibilidad de talento y una percepción errónea de las cuestiones migratorias. Existen formas de mitigar esto. En primer lugar, las empresas tecnológicas indias no tienen por qué invertir necesariamente en la ciudad de Panamá. La decisión de Prodapt de abrir una oficina en Panamá Pacífico demuestra que existen nuevas alternativas para las empresas tecnológicas que buscan reducir costos operativos sin perder acceso al talento. Lugares como Chiriquí también podrían ofrecer una alternativa viable. Además, podrían beneficiarse del régimen SEM de Panamá, que resultaría ventajoso para las multinacionales indias.

Por otro lado, para fomentar una mayor disponibilidad de talento, las empresas indias pueden colaborar directamente con instituciones educativas, como la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), para diseñar planes de estudio y programas académicos mejor adaptados a las necesidades laborales del sector tecnológico.

Esta es una práctica que empresas indias como Tata Consultancy Services e Infosys ya llevan a cabo en América Latina, incluso en colaboración con el Tec de Monterrey. La colaboración entre empresas tecnológicas de la India, la UTP y el ITSE podría enfocarse en certificaciones, pasantías y ajustes curriculares. Esto fortalecería la productividad de las empresas, al mismo tiempo que la calidad de los programas y la empleabilidad de los egresados de estos centros educativos.

Otro obstáculo es la percepción errónea de que estas inversiones vendrían acompañadas de grandes cantidades de personal extranjero en lugar de generar buenos empleos para panameños. Sin embargo, eso no ha ocurrido con las inversiones indias en el resto de la región. Las empresas tecnológicas indias en América Latina no suelen traer personal de la India para trabajar en la región, a diferencia de lo que hacen en Estados Unidos. Por el contrario, la gran mayoría de estas compañías emplean personal local.

La cooperación entre Panamá e India debe avanzar en esa dirección y medirse por resultados concretos en términos de nuevas empresas atraídas, empleos generados, panameños capacitados y volumen de servicios exportados desde Panamá. Este podría convertirse en un ejemplo de un modelo de política exterior que no solo traiga grandes inversiones, sino inversiones que mejoren la calidad de vida de los panameños a través de buenos empleos alineados con los rubros prioritarios para el desarrollo nacional.