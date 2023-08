Coosemupar R. L.: de sindicato a cooperativa bananera

Sitrachilco, el sindicato de trabajadores bananeros, de la División de Puerto Armuelles Fruit Company (Pafco), fundado en 1960, dispuso hacer una huelga, pidiendo mejores salarios entre febrero y marzo de 1998, a la empresa durante el periodo presidencial del Dr. Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), el Sindicato, dirigido por el legislador y secretario general José Morris Quintero, la plantación de 5000 ha de banano, que generaba 1 empleo directo por ha y 3 indirectos, entre administrativos, técnicos, empacadoras y de campo. La huelga de los 5000 trabajadores demoró 57 días, los resultados fueron: los trabajadores solo obtuvieron un aumento de 10 centavos de dólar por hora laborada y la empresa perdió $60 MM, porque la plantación durante la huelga no fue atendida con las fertilizaciones, irrigación, fumigación aérea para control de la sigatoka negra, etc. Como también que la empresa había incumplido con contratos de venta de banano “a término” en Europa, especialmente en Alemania.

Al terminar la huelga, la empresa dio inicio a su retirada de la región, para ello propusieron al Gobierno de la presidenta Mireya Moscoso (1999-2004), para no perder la fuente de empleos, venderles a una cooperativa de los trabajadores: 3000 ha de las plantaciones con sus respectivos equipos y empacadoras, así nació Coosemupar, R. L., que inició operaciones en julio de 2003, después de haber recibido un capital “semilla” de $18 MM, en calidad de préstamo otorgado por el Banco Nacional de Panamá, a la joven cooperativa para que a su vez pagara a Pafco la compra de las plantaciones cultivadas de banano de 3000 ha y con esa cantidad de dinero se comprometía a indemnizar a los cinco mil trabajadores (as) por un monto de $17 MM; para que después el patrono fuera Coosemupar y la empresa Chiquita se constituía en el comprador exclusivo de toda la producción de las 3000 ha que la cooperativa cultivaría con asistencia técnica de Chiquita Internacional Ltd, por los próximos 10 años, según el contrato vigente desde junio de 2003.

La administración de la nueva cooperativa por su gerente general, José Morris Quintero, que a su vez seguía siendo el secretario general del Sitrachilco, sólo demoró seis meses, porque el Ipacoop, valiéndose de su Ley Orgánica, intervino la administración de la empresa cooperativa Coosemupar R. L. y el Banco Nacional, también quedó controlando la contabilidad y contrafirma de todos los cheques de los egresos de dicha cooperativa intervenida por el Estado panameño, que representaba la fuente de empleos de 3000 trabajadores (as) de los cuales dependían aproximadamente 15 000 familiares.

El Gobierno nacional (2004-2009), presidido por Martín Torrijos Espino, dio continuidad a la Administración con la intervención del Ipacoop, pero buscando que la empresa renegociara un nuevo precio por caja de banano “Premium” de 18.14 kilos para la cooperativa que, desde el inicio, en el julio de 2003, cuando el galón de diésel estaba en $0.90, se había pactado en $5.25 FOB, Puerto de Almirante en Bocas de Toro y cada mula con un contenedor de 1000 cajas consumía 90 galones de diésel ida y vuelta y en enero de 2005, subió hasta $4.00/ el galón y el precio de venta de la caja de fruta no varió, porque el contrato entre la empresa y la cooperativa negociado desde junio de 2003, por cada caja, a ese precio, la cooperativa perdía 4 dólares, entre más producía, más perdía, por eso se planteaba la renegociación de un nuevo precio, pero la posición de Sitrachilco era que ese nuevo precio tendría que ser retroactivo a todo el banano vendido a Chiquita desde julio de 2003, cláusula que la empresa nunca aceptó, ya que el contrato establecía “que si las partes no acordaban un nuevo precio, prevalecía el existente”, a lo que se acogió la compradora, obligando al Gobierno nacional a subsidiar una porción de planillas de Coosemupar R. L., de acuerdo a lo establecido en la Ley 16 de 18 de junio de 1993, “Por la cual, se le conceden incentivos a la producción de banano en la República de Panamá y se dictan otras disposiciones”.

Con esa actitud, supuestamente, la empresa, de julio de 2003 a julio de 2008, recuperó gran parte de los 60 millones perdidos en la gran huelga de febrero y marzo de 1999. Sólo en 2007 las ventas de la Coosemupar R. L. fueron de $32 millones de los 6.5 millones de cajas de bananos de 18.14/ kilos vendidos en su mayoría en el exigente mercado de Alemania. Ante las posiciones antagónicas de ambas partes fue que el presidente Martín Torrijos Espino, en diciembre de 2007, envió a Cincinnati, EUA, donde estaban las oficinas centrales de Chiquita Internacional Ltd, al ministro del Mida, Guillermo Salazar, donde les informó del resultado de un estudio hecho por abogados de EUA al contrato con Coosemupar R. L., que tenía grandes visos de ser un monopolio y, de ser necesario, el mismo lo demandaría ante los Tribunales de EUA. Esa advertencia en firme del Gobierno nacional incluía también que Coosemupar R. L. ofertaría, mediante subasta en Baisa, gran parte de su producción de bananos. A pesar de que Pafco se había comprometido a participar, el 15 y 16 de enero de 2008, no se presentaron a la subasta en Baisa y lo que hicieron fue iniciar su retiro voluntario después de 80 años en Puerto Armuelles.

El siguiente Gobierno nacional (2009-2014) del presidente Ricardo Martinelli determinó destinarle a cada trabajador una hectárea de tierra, lo que después permitió que la empresa Banapiña, subsidiaria de Del Monte, en el Gobierno nacional (2014-2019) del presidente Juan Carlos Varela, mediante un Contrato Ley, las esté utilizando para producir bananos de exportación. El 10 de febrero de 2010, la junta directiva del Ipacoop ordenó la liquidación y cancelación de la personería jurídica de Coosemupar R. L. Ejercí el cargo de gerente interventor de Coosemupar R. L. desde julio de 2006 a julio de 2008, siendo a la vez director nacional del Banano del MICI (2004-2009).

Médico veterinario, ex ministro de Desarrollo Agropecuario, exlegislador.