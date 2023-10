Decodificando valores: el reino humano (I parte)

El humano, desde concebir conciencia como animal supremo, se ha esforzado por controlar al mundo a su alrededor especialmente a la naturaleza. Ya hace unos 70 mil años dominó el fuego, la agricultura y los animales. Durante los últimos milenios, este dominio se expandió a otros homosapiens, bajo un intenso instinto de superioridad, como la de un rey sobre su pueblo.

Como humanos estamos limitados, física y mentalmente. El planeta también está limitado: aire y agua limpia, minerales, madera, comida y protección han sido polémicas bélicas desde que tenemos memoria y son suficientemente importantes para querer dominar otras tierras, peleando también por esclavos, o por lo menos, mano de obra barata. Si de pronto descubriéramos otro planeta tierra, nuevo y despoblado, ¿continuaríamos pelándonos por este?

¿Cuáles son las diferencias entre una sociedad dominadora o imperialista y una dominada o colonizada? Me parece esto se ha logrado con una combinación de ciertas herramientas básicas, entre ellas la demografía, la tecnología, la cooperación y la violencia. Pero estas son solo las 'ramas' sobre un grueso tronco que representa a una muy distinta escala de valores, como explico a continuación.

La demografía implica desde el tipo de DNA de la población hasta su cantidad. Para un pueblo dominar a otro ayuda mucho ser más y grandes físicamente. Los compactos japoneses del siglo 19 no entendían cómo otras poblaciones eran más grandes que ellos. Concluyeron que su dieta marina contribuyó a esta compacidad japonesa que desde la segunda guerra mundial ha aumentado la cantidad de carne en su dieta. Capítulo 1 de toda guía al estilo 'guerra for dummies' estipula que mientras más soldados tengas, mejores las posibilidades de controlar a otras sociedades.

Pero una mayor población o un músculo más fuerte no la convierte automáticamente en imperialista. China e India siempre han sido más, mucho más que los imperios de España, Inglaterra o Turquía, pero con aspiraciones imperialistas limitadas quizás guiadas por sus creencias orientales más tolerantes y menos misioneras que aquellas del islam y el cristianismo. Al gozar de suficientes recursos naturales y geográficos o por no haber sido sociedades suficientemente unidas, se desarrollaron más débiles, modestas y, por lo tanto, controlables. Igual la invasión al continente americano en el siglo XVI. Pocos europeos, hambrientos y sin escrúpulos, se aprovecharon de la población local confiadora e inocente. De ser estos últimos más atentos a las malas intenciones de sus 'visitantes', este continente sería mucho más diferente de lo que es hoy. Pero eso sí, los conquistadores gozaban de una herramienta que los locales carecían, tecnología.

Tecnología no significa solo computadoras o la bomba nuclear. Esta comienza desde el arco y flecha, escudos, espejos, pasando por los acueductos y el concreto (inventado hace unos tres mil años por los romanos) hasta la pólvora, ametralladoras y hasta plantas solares. También tecnologías de comunicaciones y entretenimiento juegan un importante rol de dominio. Desde códigos secretos hasta las redes sociales y películas al estilo Hollywood contribuyen a la expansión cultural de un pueblo dominador.

Pero nuevas tecnologías no determinan un deseo por control. La pólvora, medio clásico de coerción, fue inventada por los chinos en el siglo IX. Se supone sus primeros usos fueron medicinales y para fuegos artificiales. Aunque se supone se usó como arma también, esto no motivó a los chinos a conquistar al mundo. Tecnologías son costosas y dependen mucho de un robusto sistema educativo. Si los europeos conquistaron a América y no al revés, seguro no fue por ser más 'inteligentes', pero sí por haber investigado y aprendido más sobre el mundo.

Opino los europeos se desarrollaron por miles de años dentro de un ecosistema más denso y hostil que los llevó a ser más inventivos que los aborígenes americanos que gozaban de un medio ambiente más grande y 'cómodo'. Es posible también la creencia monoteísta habrá tenido algo que ver con este experimento cósmico. De una forma u otra, innovaciones tecnológicas no vienen de la nada.

Los Estados Unidos desarrolló primero la bomba nuclear y la conquista lunar porque priorizó e invirtió en esas metas, así como el desarrollo de otras tecnologías las cuales lo ponen como el país más innovador del mundo. Su política democrática y capitalista alienta un hambre y beneficio por la investigación y la sabiduría permitiendo el desarrollo de nuevas tecnologías las cuales aportan a su posicionamiento como la primera potencia mundial. No es casualidad la mayoría de las mejores universidades del mundo se encuentran en Estado Unidos o que su cultura es la más conocida a nivel mundial. Los Estados Unidos es el clásico ejemplo de que una 'unión entre estados' mejora la situación de cada una actuando por separado, así pasamos a la próxima herramienta de dominación, la cooperación, en la segunda parte de este artículo.

