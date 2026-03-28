Luces y sombras de la Defensoría del Pueblo en Panamá

En toda democracia que aspire a ser funcional y legítima, existen instituciones cuya razón de ser no es gobernar, sino vigilar. Entre ellas, pocas son tan relevantes —y a la vez tan incomprendidas— como la Defensoría del Pueblo. En Panamá, esta entidad nació con la promesa de convertirse en un contrapeso frente al poder estatal, una voz para quienes no la tienen y un garante de los derechos humanos.

Hoy, esa promesa vuelve a estar bajo escrutinio. La apertura del proceso para escoger al próximo titular —con una lista de 35 aspirantes— no es un simple trámite institucional, sino una oportunidad para evaluar, con honestidad, qué ha sido y qué debería ser la Defensoría del Pueblo en Panamá.

A casi tres décadas de su creación, el balance revela una realidad compleja: una institución necesaria, con logros importantes, pero también marcada por limitaciones estructurales, cuestionamientos y momentos de debilidad.

La Defensoría fue concebida como un puente entre la ciudadanía y el Estado. Su función es proteger a las personas frente a abusos o negligencias de las autoridades públicas, investigando denuncias, emitiendo recomendaciones y promoviendo una cultura de respeto a los derechos humanos. Sin poder sancionador, su fortaleza descansa en la autoridad moral, la legitimidad y su capacidad de incidir en la opinión pública.

Entre sus principales aportes destaca su rol como canal institucional para la denuncia ciudadana. Implica la posibilidad de acudir a una entidad que escuche, investigue y acompañe representa un avance significativo. Las miles de quejas recibidas —sobre servicios públicos, salud, sistema penitenciario o actuación policial— la convierten en un termómetro de las tensiones entre ciudadanía y Estado.

También ha sido relevante su papel en la visibilización de problemáticas estructurales. Las condiciones de los centros penitenciarios, los derechos de los pueblos indígenas, el trato a personas migrantes y la protección de grupos vulnerables han sido objeto de informes y pronunciamientos que han contribuido a posicionar estos temas en la agenda pública. En particular, la supervisión de centros de detención ha permitido evidenciar deficiencias y, en algunos casos, impulsar mejoras.

Sin embargo, junto a estas luces, persisten sombras. La más recurrente es la percepción de falta de independencia. Dado que su titular es designado por la Asamblea Nacional, el proceso está inevitablemente atravesado por dinámicas políticas. El actual concurso, con 35 aspirantes de perfiles diversos, reaviva el debate sobre la verdadera autonomía de la institución.

La independencia no es un atributo formal; es una condición esencial. Cuando existe cercanía —real o percibida— con el poder político, la capacidad de la Defensoría para señalar abusos se debilita, al igual que la confianza ciudadana. A ello se suma la crítica sobre la falta de contundencia en momentos clave. En contextos de crisis social, se espera una actuación firme, clara y oportuna. No obstante, en diversas ocasiones la institución ha sido percibida como lenta o excesivamente cautelosa, alimentando la idea de que no siempre está a la altura de los desafíos.

Otra limitación es su capacidad de incidencia. Al no ser vinculantes sus recomendaciones, muchas veces son ignoradas sin consecuencias, lo que reduce su impacto real. En la práctica, su efectividad depende de la voluntad política de otras instituciones. También enfrenta el riesgo de burocratización. En ciertos periodos, ha sido percibida más como una oficina administrativa que como un actor dinámico en la defensa de derechos, debilitando su conexión con la ciudadanía.

Aun así, sería injusto ignorar los avances. En distintos momentos, la institución ha logrado fortalecerse, ganar reconocimiento y posicionarse como un referente en derechos humanos. Esto demuestra que su impacto depende, en gran medida, del liderazgo que la encabeza.

El desafío no es cuestionar su existencia, sino fortalecerla. Y ahí el proceso actual es decisivo. La cantidad de aspirantes no solo refleja interés en el cargo, sino también la ausencia de consensos sobre el perfil ideal y, más importante aún, sobre el tipo de Defensoría que el país necesita.

Panamá requiere una institución que funcione con independencia, eficacia y cercanía con la gente. Esto implica mejorar los mecanismos de selección, garantizar recursos adecuados y promover una cultura institucional orientada a la defensa activa de los derechos humanos. También es fundamental que la ciudadanía la utilice como herramienta. Su legitimidad se construye en la interacción con la sociedad: a mayor vigilancia ciudadana, mayor presión para que cumpla su mandato.

En última instancia, la Defensoría refleja las tensiones de la democracia panameña. Sus luces evidencian su potencial; sus sombras, las dificultades de ejercer ese rol en un entorno donde la independencia no siempre está garantizada.

Hoy, la decisión recae en la Asamblea Nacional. Escoger, entre 35 aspirantes, a quien deberá fiscalizar al poder en nombre de los ciudadanos no es un trámite más: es una prueba de madurez democrática.