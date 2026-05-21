Periodismo de investigación, indispensable en tiempos de clic rápido

Existe una gran diferencia entre el periodismo de hoy y el periodismo de investigación. El segundo necesita tiempo, resistencia, valentía y dedicación. Nada lo produce con rapidez. Requiere documentación y reserva, seguir pistas durante meses e incluso años. No se trata de periodismo de prisa; no se vive en las pizarras de los clic rápido ni en las culturas del consumo acelerado y la audiencia, que se ha acostumbrado a resultados casi instantáneos.

El periodismo investigativo no debe pasar por poca paciencia o los clics rápidos. Un buen reportaje serio, de calidad y profundidad no tiene por qué producirse al ritmo de la llamada instantánea digital rápida.

En Panamá, el periodismo de investigación cumple una función esencial logrando presentar a la opinión pública casos de corrupción, opacidad, vigilancia del poder, protección de los derechos ciudadanos, entre otros.

Sabemos que hay múltiples aspectos que afectan en el periodismo de investigación, entre ellos el factor tiempo, escasez de recursos; sin embargo, ninguno de estos factores debería ser argumento suficiente para extinguir o minimizar el periodismo de investigación. Este periodismo debe llevarse a cabo de manera equitativa, sin importar banderas políticas o económicamente relevantes. El investigador debería practicar siempre el rigor periodístico bajo la responsabilidad y principios éticos.

Es gratificante saber que la tecnología proporciona herramientas eficientes para seguir investigando. Esto incluye bases de datos, acceso a registros públicos, colaboración, transnacionalidad y análisis documental. Si estos elementos son utilizados correctamente por el investigador periodístico, los resultados tienen un alto impacto.

Se demuestra claramente que la responsabilidad del periodismo investigativo es considerablemente grande, no rivaliza con la velocidad de las redes sociales; lo que sí es competente es aportar al conocimiento de la verdad y que, en una época donde reina la opacidad permanente, el periodismo de investigación sirve como una ventana indispensable para la democracia y la sociedad.