Soberanía hídrica: El activo estratégico que Panamá ignora

En el siglo XX, la geopolítica mundial orbitó sobre el petróleo que dictó la riqueza, la estabilidad y los conflictos. Sin embargo, en el siglo XXI, el eje de gravedad se ha desplazado hacia un recurso más elemental pero menos sustituible: el agua. Si el petróleo fue el motor del crecimiento, el agua es hoy el seguro de vida de los Estados. Pero mientras el mundo avanzado entiende que el agua es un activo de seguridad nacional, en Panamá parecemos atrapados en una visión que confunde la ecología con la parálisis y la soberanía con el discurso.

La soberanía no es un eslogan para fechas patrias ni se agota en la jurisdicción sobre el Canal. La soberanía real es la capacidad de un Estado para garantizar su propia supervivencia sin quedar rehén de vulnerabilidades críticas. En un país bendecido por una hidrografía excepcional, con cuencas que recorren el istmo de cordillera a mar sin necesidad de compartirlas con vecinos, hablar de “sequía” o “falta de agua” no es una descripción climática; es una confesión de fracaso administrativo. Cuanto más autodependientes seamos en la gestión, almacenamiento y producción de agua, más soberanos seremos.

Para entender la dimensión de este reto, Panamá debe mirarse en espejos de éxito estratégico como Singapur e Israel. Singapur es una lección de supervivencia. Lee Kuan Yew, el padre de esa nación, vivía obsesionado con la dependencia hídrica que su país tenía de Malasia. Para él, Singapur no sería “verdaderamente soberana” mientras su suministro dependiera de la voluntad de un tercero. Esa angustia existencial parió una doctrina de Estado: Singapur invirtió décadas en crear sus propias reservas, captar cada gota de lluvia, desalinizar y reutilizar agua hasta alcanzar una autonomía que hoy es base de su poder económico.

Israel, por su parte, es el milagro de la gestión en la escasez. Un país que “no tiene agua” ha logrado, no solo abastecer a su población y su industria, sino convertirse en exportador neto de tecnología hídrica y productos agrícolas en pleno desierto. Israel no esperó a que la “Pacha Mama” le proveyera; Israel produjo su agua. Estos países no ven el agua como un elemento contemplativo, sino como un activo que se protege, se gestiona y se multiplica. Panamá, que tiene lo que a ellos les falta, -agua-, carece de lo que a ellos les sobra: voluntad política y claridad estratégica.

En nuestro país, el debate hídrico ha sido secuestrado por un ambientalismo populista que ha elevado la “intangibilidad” de la naturaleza a una categoría religiosa. Bajo esta visión, cualquier intento de intervenir un cauce, construir un embalse o inundar un área para crear reservas es visto como un pecado ecológico y estratégicamente irresponsable. La naturaleza ofrece el recurso, pero el Estado debe convertirlo en disponibilidad. Un río que corre libre hacia el mar, sin ser aprovechado, es una oportunidad perdida de almacenamiento. Negarse, sistemáticamente, a la construcción de embalses y pantanos bajo consignas ideológicas no es proteger el ambiente; es hipotecar la seguridad nacional.

El proyecto del nuevo embalse en la cuenca de Río Indio es, en este contexto, una prueba de fuego para nuestra madurez como nación. No es un capricho de la Autoridad del Canal; es una necesidad existencial para la vía interoceánica y para el consumo humano. Oponerse a estas infraestructuras es condenar al país a la irrelevancia y a la crisis permanente. Lo mismo ocurre en nuestro sector agropecuario: es inaceptable que cada verano el hato ganadero muera de sed y los cultivos se pierdan por falta de reservorios, estanques y represas que capturen la abundancia de los meses de lluvia. La “sequía” en Panamá es agua que dejamos ir por falta de infraestructura.

Esta parálisis se agrava por una desconfianza sistémica hacia la inversión privada. Hemos limitado la construcción de hidroeléctricas y sistemas de gestión hídrica bajo el falso dilema de que el agua debe ser “solo pública”. El agua es un bien común, pero su gestión eficiente requiere capital, tecnología e innovación que el sector privado puede aportar con mayor agilidad que un “papá Estado” a menudo ineficiente y asfixiado por la burocracia. La soberanía hídrica no exige que el Estado lo haga todo, sino que el Estado lo gobierne todo bajo un plan nacional coherente que incentive la inversión y garantice el acceso barato y constante para la población y la producción.

Panamá debe despertar y entender que su riqueza hídrica es un activo geopolítico, pero solo si es capaz de gestionarlo. Necesitamos desarrollar una relación bilateral estratégica mucho más profunda con naciones como Israel y Singapur para importar no solo tecnología, sino cultura de gestión. Debemos dejar de ver nuestras cuencas, incluyendo las de Darién y la cordillera central, como paisajes intocables y empezar a verlas como el motor de nuestra soberanía energética y alimentaria.

La verdadera soberanía no se “cacarea”; se construye con embalses, con plantas desalinizadoras donde sea necesario, con la reforestación de cuencas para proteger la recarga y con una infraestructura de almacenamiento que nos permita reírnos del verano. Si no somos capaces de asegurar el agua para el Canal, para el campo y para cada hogar panameño, seguiremos siendo un país geográficamente privilegiado, pero estratégicamente frágil. Es hora de decidir si queremos ser una potencia hídrica o simplemente un país que ve pasar el agua mientras se queda sediento.