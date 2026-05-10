Eventos que comunican: cómo las organizaciones están usando experiencias para construir confianza

En un mundo dinámico y cambiante, saturado de información, inmediatez digital y desinformación, las organizaciones no solo enfrentan el desafío de comunicar eficazmente, sino también de generar experiencias significativas. En este contexto, los eventos han dejado de ser simples actos protocolares para convertirse en herramientas estratégicas de comunicación, capaces de construir confianza, reputación y legitimidad.

James E. Grunig, especialista en relaciones públicas, plantea que la comunicación efectiva debe ser bidireccional y simétrica, es decir, basada en el diálogo y la retroalimentación. Desde esta perspectiva, los eventos permiten algo que pocos canales logran: la interacción directa entre organización y públicos, donde el mensaje no solo se transmite, sino que se experimenta.

Un caso emblemático es el de la Autoridad del Canal de Panamá, que ha incorporado visitas guiadas, exposiciones interactivas, eventos conmemorativos, entre otros, como parte de su estrategia comunicacional. Estas experiencias no solo informan sobre la operación del Canal, sino que también refuerzan valores como la transparencia, el orgullo nacional y el sentido de pertenencia.

Por otro lado, la realización en 2025 de los Premios Juventud en Panamá representó un caso significativo de cómo un evento puede convertirse en una plataforma de posicionamiento país. Más allá del espectáculo, este tipo de producción articula intereses de múltiples actores —sector público, industria creativa, turismo y medios— para proyectar una imagen moderna, dinámica y culturalmente relevante. La experiencia no solo impactó a quienes asistieron, sino también a audiencias globales, ampliando el alcance del mensaje.

Sin embargo, asumir que todo evento genera confianza sería un error. Los eventos sin coherencia estratégica o percibidos como superficiales pueden producir el efecto contrario. Aquí resulta clave el concepto de consistencia comunicacional: la experiencia del evento debe corresponder con lo que la organización comunica y ejecuta en otros espacios. De lo contrario, el público percibe una desconexión que debilita la credibilidad.

La Feria Internacional de las Flores y el Café, por ejemplo, es un evento que cumple una función comunicativa relevante. No solo impulsa la economía local, sino que también proyecta valores asociados a la tradición, la sostenibilidad y la diversidad cultural. En este caso, el evento actúa como un canal de comunicación territorial, reforzando la identidad de la región ante públicos nacionales e internacionales.

Ahora bien, surge una pregunta clave: ¿realmente las organizaciones están midiendo el impacto de estos eventos en la confianza? En muchos casos, la evaluación se limita a indicadores como el número de asistentes o la cobertura mediática. La confianza, en cambio, requiere mediciones más complejas: percepción, credibilidad, nivel de identificación y disposición a mantener relaciones a largo plazo. Sin estos datos, cualquier afirmación sobre impacto sigue siendo parcial.

Es importante destacar que la incorporación de la inteligencia artificial está transformando la forma en que se diseñan y gestionan estas experiencias. Herramientas de análisis de datos permiten comprender mejor al público, personalizar contenidos y optimizar resultados. No obstante, esto también plantea interrogantes éticos sobre el uso de la información y la transparencia en su manejo.

En conclusión, los eventos se han consolidado como una de las herramientas más potentes de las relaciones públicas contemporáneas, siempre que se gestionen con intencionalidad estratégica, coherencia y evaluación rigurosa. En Panamá, los casos analizados demuestran que, cuando la experiencia está bien diseñada, no solo comunica: construye confianza, fortalece la reputación y genera vínculos sostenibles entre las organizaciones y sus públicos.