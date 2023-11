El conflicto infinito (IV): valores políticos

Hamas ha atacado por años a Israel, sabiendo esta cómo defenderse. ¿Cómo el 7 de octubre falló de forma tan colosal?

El deterioro comenzó en enero con la restitución de Netanyahu como primer ministro después de un año convenciendo a unos cuantos diputados a traicionar al anterior gobierno liberal y secular de Lapid y Benett. Después de conseguirlo, los únicos dispuestos a aceptarlo como primer ministro fueron los partidos de derecha extrema a los que solo les interesa vaciar las arcas del estado y promover su política religiosa, representando valores como el tribalismo, nepotismo, corrupción y clientelismo. No solo eso, ellos carecen de toda capacidad para ejercer puestos que controlan a las más importantes instituciones del estado, incluyendo al ejército.

Quien cree que esta falla se queda solo a niveles altos, se equivoca. Al nombrarse un ministro incompetente, este nombra a otros incompetentes y así la cadena continua hasta el guardia en la calle. Así toda institución se pudre expulsando a los buenos. Por ejemplo, Netanyahu nombró a Ben Gvir, un extremista de derecha, excriminal, de ministro encargado de la policía. Por meses todo aquel que no le demostrara “lealtad” a sus valores extremistas renunció o fue despedido debilitando a la policía lo que promovió una subida de la tasa del crimen incluyendo asesinatos.

Estimo en el ejército pasó algo parecido. Desalentados por la negativa y divisoria política de Netanyahu que motivó en su contra protestas populares de cientos de miles todas las semanas, muchos oficiales de alto rango renunciaron y hasta firmaron declaraciones de no seguir sus órdenes. Además, el mismo Netanyahu, temiendo otra intifada entre los árabes de Cisjordania, decidió concentrar allá al ejército lo que resultó ser un error estratégico fenomenal. Esta debilidad fue aprovechada por Hamas no solo para “atacar”, sino para causar un trauma nacional con una destrucción sin precedentes creando una guerra psicológica además de militar.

Lo más absurdo es que este gobierno de bufones ni siquiera acepta responsabilidad por lo sucedido.

Los países autócratas del mundo, entre ellos Irán que financia a Hamas, ven su tiranía amenazada por los valores de las democracias occidentales. Por esto Rusia invadió a Ucrania y por eso Israel, a pesar de las atrocidades que sufre, no es apoyado por estos gobiernos. Así vemos que no solo Israel es amenazada, sino los valores que forman parte de las democracias occidentales entre ellos la libertad y el respeto por los derechos individuales.

Esta no es una guerra entre árabes y judíos, palestinos e israelíes. Muchos países musulmanes, inclusive no liberales como Los Emiratos Árabes, tienen acuerdos de paz con Israel. El otro problema es que parte del occidente (incluyendo medios de comunicación como la BBC) no entienden el conflicto apurándose a apoyar los terroristas quienes los engañan con propaganda falsa. De todos saber la verdad, existiera un apoyo amplio de eliminar a estos terroristas. Ignorantes critican a Israel sin entender qué significa vivir con terroristas como vecinos o sin saber quién es Hamas y que no se puede creer nada de lo que ellos declaran. Pequeñas agrupaciones de toda clase: estudiantes, mujeres y homosexuales los apoyan sin entender que para Hamas la educación es innecesaria, las mujeres, objetos y los gays, ilegales.

Otro ejemplo de este prejuicio es la comparación entre los muertos de ambos lados como puntos en un partido deportivo. Esta comparación es peligrosa: no es lo mismo una familia, ya sea secuestrada, decapitada o masacrada en su casa que una familia atrapada en una zona de guerra por los mismos gobernantes que deberían defenderla. No es lo mismo lastimar sin intención a la familia de un terrorista, que masacrar a una familia con niños mientras duerme. Además, cada vez que Israel anuncia un objetivo militar, (acto inusual en un conflicto bélico pues elimina a la sorpresa) Hamas impide su evacuación para usar a sus propios ciudadanos como escudo humano.

Ahora el pueblo de Israel (y no el gobierno) ha tomado las riendas de esta atascada carreta. Aunque esta vez Israel falló, ahora recobra sus fuerzas para destruir a esta organización terrorista, cruel y corrupta, con la esperanza de liberar también a los secuestrados ciudadanos árabes de Gaza del terror de Hamas.

Panameño residente en Israel