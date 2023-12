La corte ha fallado ¡Aleluya! Y ahora, ¿qué?

La corte ha fallado y la voluntad del soberano se ha respetado. ¡Aleluya! Y ahora, ¿qué nos toca, de ahora en adelante, para recuperar el país? Estas son mis sugerencias:

1. La formación de una mesa de gobernabilidad, dirigida por los diputados independientes, que esboce, de manera clara y objetiva, las aspiraciones del pueblo panameño de cara a las elecciones de mayo de 2024.

2. Fiscalizar, y civilizadamente, exigir rendimiento de cuentas tanto del ejecutivo como del legislativo durante los últimos meses de este gobierno.

3. Hacer un llamado a “Sal de las redes” para que se organice para el futuro, por el bien del país. No necesitamos en Panamá a un “Bukele”. No se le puede llamar patriotismo, ni tiene lógica alguna, seguir con ese enfermo e ignorante culto a la personalidad, propiciado por el marketing digital y los medios tradicionales, tanto nacionales o extranjeros (un verdadero líder no se promociona a sí mismo, sino a su país).

3. Que la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá presente y ejecute, a la mayor brevedad, un plan de recuperación empresarial que haga énfasis en la situación de las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas, además de las estrategias pertinentes al impacto global (económico y laboral) que tendrá el cierre de la mina, la promoción turística y de inversiones limpias (tanto ambientalmente sostenibles como honestas) a nivel internacional. Iluso sería pensar que el actual gobierno tome las riendas de esto.

4. Que el pueblo panameño al unísono declare, también como corruptas, las acciones violentas e inmorales de los grupos extremos durante las protestas (SUNTRACS, universitarios y los gremios magisteriales). No hacerlo sería nefasto para el Panamá de las futuras generaciones. Ojo. Recalco aquí que lo censurable son sus acciones, ya que toda corriente civilizada tiene voz y voto dentro de una república gobernable y madura.

5. Hacer un llamado a las comunidades indígenas del occidente del país al arrepentimiento y a la autorreflección, pues su poder oculto, tristemente mal utilizado, ha quedado al descubierto, y hacerles ver que ya no son meras víctimas, sino actores responsables y productivos dentro del engranaje nacional, no sin antes hacer votos para su plena integración como verdaderos ciudadanos de la República.

6. La reunión de las mejores mentes jurídicas para preparar defensa ante las demandas de la minera.

7. Hacer un llamado al pueblo panameño a dejar a un lado la emoción del momento, haciéndole ver que ser buen ambientalista es, también, dejar a un lado su cultura de mal manejo de los desechos.

8. Tomar pasos en firme para la refundación de la República de Panamá mediante una nueva Constitución.

¡Qué Dios salve a nuestra nación. ¡Aleluya!

El autor es empresario y licenciado en estudios internacionales