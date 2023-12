Después de los 40 años

Dicen que la edad y el dinero no son obstáculos para conseguir la felicidad, ya que lo más importante, es contar con salud para disfrutarlo, pero como dice la ley de la vida, nacemos, desarrollamos, nos reproducimos y partimos a otro mundo. El detalle es que a los 40 años se inician los momentos cruciales para la salud y lastimosamente no todos llegan a tener la dicha de ver cómo sus descendientes crecen y hacen su vida. Los 40 es casi un punto medio, entre la fortaleza y la debilidad.

La esperanza de vida está aproximadamente en 78.6 años. La genética, los estilos de vida, las formas de conservación y algo de suerte, contribuyen alcanzar una larga vida, pero dependerá de múltiples factores. Cuando llegamos a los 40 años, se inicia un proceso complejo para todos los seres humanos, excepto para los de sangre de campeones y llevando una vida disciplinada con espíritu de atleta que no todos practicamos. En esta etapa de la vida nos conocemos y en teoría somos financieramente independientes, contando con varios hijos y quizás con edades de la adolescencia. Aproximadamente a los 40 años de vida, se inician los cambios hormonales en el sexo femenino, que afectan en miles maneras la salud y psiquis e igualmente, algunas teorías, dicen que los hombres pasan por una situación similar en su comportamiento.

Algunos presuponen iguales cambios, pero existen hombres fértiles casi hasta los 80 años, en ciertos casos, por ej. Chaplin, Quinn, de Niro, Pacino, entre otros. Ya en los 40 años, inicia el relevo de las estrellas del deporte, siendo reemplazados por las nuevas estrellas que tienen la mitad de su edad e incluso pueden ser sus hijos. La visión ya se va disminuyendo, los reflejos y la audición no es la misma, los músculos y las articulaciones van perdiendo masa. Dentro de lo negativo hay algo positivo, ya que las experiencias y las vivencias, nos dan una herramienta intelectual para comprender y analizar mejor las cosas de la vida, aparte que la impulsividad se reduce en alto porcentaje para tomar decisiones y ser más equilibrados.

La memoria es otra herramienta que ya no es lo mismo y en 10 a 15 más años va perdiendo agilidad con la edad y en ciertos casos se hace difícil funcionar. En las edades superiores a los 40 años, los buenos recuerdos se hacen divertidos con nuestras amistades y nos volvemos líderes de familias, formando y aconsejando a los hijos para ser mejores que nosotros y sean nuestros relevos en los hogares y trabajos. En la economía del hogar, somos punto clave, al ser los pilares de las familias y muchas veces, soporte de nuestros padres. Cuando no existe estabilidad laboral, ocurren dificultades o por situaciones inesperadas, se pierde el puesto, en ocasiones y la recuperación del empleo se vuelve una odisea para esas personas.

Las contrataciones para los mayores de 40 años, se convierten un problema y se agudizan los temas financieros en las familias, sobre todo si están en colegios privados. El manejo de la tecnología, puede reducir las oportunidades de trabajo y es difícil para estos grupos etarios volver a encontrar nuevas oportunidades. Los hijos que formamos se convierten en nuestros héroes y motivo de orgullo. La viudez o las separaciones que ocurren por diversos motivos, se pueden volver dolorosas y la búsqueda de otras oportunidades, a veces, no es prioritario a esas edades, sobre todo para las mujeres y no porque no tengan derechos, sino por su rol de madres en el hogar y para evitar malas interpretaciones de la sociedad, unas prefieren quedarse solteras y evitar otros fracasos en su vida sentimental.

La salud se agudiza y las farmacias se convierten en socios y en una segunda casa, así como las visitas a las citas médicas. Las canchas de beisbol y futbol son reemplazadas poco a poco, por centro de salud. La libido empieza a variar y van reduciendo su frecuencia. El envejecimiento se convierte en motivos de depresión y negación. Qué decir si aparecen enfermedades degenerativas.

El escrito es una reflexión de nuestras vidas para quienes pasamos los 40 años y seguimos sumando. Los adultos mayores, que pasan los 65 años y están retirados de la vida laboral por su edad, pueden volverse una carga para su familia y a veces allegados abusan de su condición física y mental e incluso se apoderan de sus ingresos.

Las instituciones que se dedican a cuidar a los jubilados, viven separados de sus familiares y les cuesta adaptarse, aparte que no siempre la pasan bien. Ellos han sido el pilar de sus familias y luego se sienten abandonados. Las autoridades deben desarrollar estrategias que el envejecimiento no sea un dolor de cabeza para nadie