5 de mayo, paridad sin paridad

Controversial resulta tener una disposición en el Código Electoral que señale: “La participación política se regirá por el principio de paridad y participación igualitaria de mujeres y hombres en los procesos electorales internos y generales para la composición, tanto en las estructuras orgánicas internas como en las postulaciones a los cargos de elección popular de los partidos políticos ...” , que no se cumplió justificándose que no hubo mujeres dispuestas a postularse a los diferentes cargos de elección popular en los partidos políticos por provincia y comarca, aun cuando el 49% de la membresía son mujeres, esto avalado sin mayor presión por las secretarias o frentes femeninos de los partidos políticos en atención a lo que también establece la norma: “En los casos en que la participación femenina, de manera comprobada por la Secretaría de la Mujer del partido, sea inferior a la paridad y participación establecida en esta norma, los partidos políticos podrán completarlo con otros aspirantes a los respectivos cargos”, (artículo 373 del Código Electoral).

Las elecciones del 5 de mayo próximo eran otra oportunidad para cerrar la brecha de la desigualdad política, teniendo presente que, en un Estado de derecho, la igualdad, la participación y representación son factores importantes para una democracia sustantiva.

De acuerdo con cifras del Tribunal Electoral, se someten a la elección 885 cargos, de los cuales se elegirán: 1 presidente, 71 diputadas (os), 81 alcaldes, 701 representantes de corregimientos, 11 concejales a través del voto directo y 20 al Parlacen en proporción a una lista de postulaciones presentadas por los partidos políticos y candidatos de libre postulación.

Otro dato importante es que hay habilitadas para votar 3,004,083 electores, de los cuales 1,511,049 son mujeres y 1,493,034 hombres, o sea más mujeres, elegirán las 885 postulaciones con sus respectivos suplentes. Somos las mujeres las que colocaremos las próximas autoridades para el quinquenio 2024-2029. “Ojo por quienes votan”

¿Cuántas personas están postuladas finalmente desagregadas por sexo que nos den cuenta del principio de participación y representación en la oferta electoral? Según cifras del Tribunal Electoral, hay 6,851 postulaciones, de las cuales 1,321 son mujeres para un 19.28% y 5,530 hombres para un 80.72%. Lejos de la paridad, apenas un 2 % más que el proceso de 2019. Estas cifras, en cuanto a postulación de mujeres a cargo principales, se distribuyen así: presidente 12 postulaciones, 2 mujeres y 10 hombres; diputadas (os) 697 postulaciones de las cuales 152 mujeres y 545 hombres; para alcaldes hay 682 siendo 120 mujeres y 562 hombres, para representantes de corregimientos hay 5,319 postulaciones con apenas 1,000 mujeres y 4, 319 hombres, para el cargo de concejal son 49 postulaciones con apenas 10 mujeres y 39 hombres. El cargo del Parlacen proviene de una lista y su elección es proporcional a los resultados de votos presidenciales. Hay 92 postulaciones, de las cuales 37 son mujeres y 55 hombres. Reitero, en cuanto a los cargos principales, cerrar la brecha es un avance lento. En el caso de las postulaciones de suplentes, la cosa cambia drásticamente, hay 6,656 postulaciones, de las cuales 3,389 son mujeres para un 50.92% y 3,267 hombres para un 49.08%. “¡Hurra! Aquí sí se dio la paridad”, aunque parece que expreso alegría, pues no lo es, ¿por qué para el cargo de suplente sí y para el cargo principal no? No se puede seguir con contradicciones androcéntricas y patriarcales, el derecho a la igualdad y la paridad es un derecho humano irrenunciable de las mujeres. Tenemos, por tanto, que para el cargo de suplentes hay para presidente 10 postulaciones de las cuales 4 son mujeres y 6 hombres, para diputadas (os) 674 de los cuales 350 son mujeres y 324 hombres, para el cargo de alcalde 662 y hay 312 mujeres y 350 hombres, para representantes 5,171 de los cuales 2,648 son mujeres y 2,523 hombres, para concejal 48 postulaciones habiendo 27 mujeres y 21 hombres. Finalmente, para el cargo de diputada (o) al Parlacen 91, siendo 48 mujeres y 43 hombres. En este, como en todos los cargos, hay que analizar las postulaciones y listas, a quienes acompañan esas suplentes. Considero importante que habrá que evaluar el impacto del financiamiento político en términos generales, que tanto ha democratizado la vida partidaria. También el impacto del 20% que está destinado a la formación y capacitación política de las mujeres, tomando como referencia quizás el % de postulaciones de las féminas por los partidos políticos que lo recibieron y hayan realizado para las elecciones de 2024. Lo cierto es que las cifras del 20% están por el orden de los 3,410,233.20 (Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político del TE) distribuidos en el quinquenio 209-24 en los 6 partidos, siendo de mayor a menor: PRD, CD, Panameñista, Molirena, Popular y Alianza. Debemos tener presente es que estas cifras incluyen tantas veces que una misma persona se ha postulado para distintos cargos y por diferentes partidos políticos y libre postulación, por tanto, son menos personas. Lo claro es que la paridad no se cumplió.