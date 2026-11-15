Alternativas al proyecto minero extractivista

Una característica de la falsa narrativa del bloque de poder que defiende la reapertura de la mina de Cobre Panamá, que es el primer paso para generalizar el proyecto minero exportador a nivel nacional, es la idea de que no existe una alternativa económica viable a dicha reapertura. Esto es claro en el “Estudio, análisis e investigación integral de la situación del sitio Cobre Panamá” publicado por la Comisión Interministerial.

Un ejemplo de lo anterior, lo encontramos en la siguiente afirmación del documento citado “... el turismo tardaría 114.8 años y la manufactura 86.4 años en absorber, por si solo el producto minero de un año.” Lo interesante es que está afirmación se hace sin mostrar las tasas anuales de crecimiento del turismo y la manufactura que se usaron para hacer el cálculo, tampoco se mostró la comparación en términos de ingreso nacional bruto, a fin de deducir del PIB las ganancias trasladadas al exterior. Igualmente, no se hizo referencia a la dinámica de remplazo del empleo.

En estas circunstancias resulta fundamental desarrollar algunas ideas guías de lo que puede ser una estrategia alternativa al proyecto minero extractivista, tanto para el área afectada por el enclave minero, como para el conjunto de las regiones no directamente vinculadas al transitismo. Teniendo en cuenta el problema del empleo y la precariedad laboral, la misma deberá priorizar el tema de la ocupación decente y ambientalmente sostenible.

Una estrategia alternativa necesita para su correcta, construcción, contar con líneas estratégicas básicas y viables, las cuales indiquen el tipo de sociedad que se intenta desarrollar. Se trata de lo que se puede llamar la Vision Estratégica. Algunas de estas líneas, que son útiles a nuestro juicio, se presentan a continuación. Se parte de la idea de que el objetivo fundamental de la sociedad es el desarrollo de todas las capacidades humanas de la población. Esto lleva a señalar la centralidad del buen vivir, que implica asegurar que todas las necesidades básicas de la población, actual y futura, deben estar plenamente cubiertas. Aparecen, entonces, las prioridades del empleo decente con ingresos suficientes, la entrega de los servicios públicos y la seguridad social.

El cumplimiento de estos objetivos solo puede cumplirse con un estilo de desarrollo comprometido con el pleno respeto de la naturaleza, lo que prioriza formas de propiedad adecuadas al manejo por parte de las comunidades de los recursos naturales y económicos, que no se basan en la búsqueda insaciable de ganancias y de acumulación. Habiendo presentado algunos posibles aportes vinculados con la Visión Estratégica, resulta útil llamar la atención sobre algunos sectores de desarrollo sostenibles, alternos al proyecto minero extractivista.

Un sector de interés es el turismo ecológico. El mismo, como es sabido, tiene un enorme potencial de mercado para un país de tan grande biodiversidad como es Panamá. Por ejemplo, existen a nivel mundial 45 millones de observadores de aves, de los cuales 16 millones salen de viaje anualmente. Se trata de un sector con capacidad de generar divisas, así como un ingreso en cadenas de valor que pueden llegar a muchas personas y pequeñas y medianas empresas. Este sector genera 47 empleos directos e indirectos por cada millón de balboas de demanda efectiva adicional, mientras que el de minas y canteras solo genera 11 empleos.

El desarrollo de la seguridad alimentaria sostenida en la soberanía alimentaria, basada en los métodos agroecológicos, es otro ejemplo, para un país como Panamá que ha llegado a tener un déficit anual en su balanza de pagos de alimentos de B/. 2,857 millones. Combinado con la agroindustria lleva a una actividad que genera 68 puestos de trabajo directos e indirectos por cada millón de balboas adicionales de demanda efectiva. A todo esto, también se le puede agregar el manejo ecológicamente sostenible de la producción silvícola, respetuosa de la integridad de los bosques (la industria de la madera genera 48 puestos de trabajo directos e indirectos por cada millón de balboas de demanda efectiva). No menos importante es el desarrollo de las fuentes de energía limpia, a las cuales, de acuerdo a las recomendaciones internacionales, se debe dedicar anualmente una inversión equivalente al 2.0% del PIB. Así mismo se prioriza la inversión, dadas las carencias existentes, en la infraestructura social, así como la actividad de las ramas que generan los servicios sociales básicos, las que son densas en la utilización de fuerza de trabajo (salud, educación, agua potable, entre otras).

Se debe destacar que la construcción específica y detallada de una Estrategia Alternativa, solo puede hacerse con éxito por la vía de la participación protagónica de la población. Esto lleva a insistir en la construcción de una masiva y organizada fuerza social, la cual genere una alter – hegemonía, capaz de imponerse y desplazar a la hegemonía política e ideológica de los sectores económicamente dominantes.