De amigos de Taiwán y peones de Washington

El pasado 8 de septiembre se llevó a cabo en la Asamblea de Diputados una reunión a puertas cerradas, al finalizar el encuentro se invitó a la prensa y se anunció la creación del denominado grupo de amistad con Taiwán. Según el diputado Luis Duke de la coalición VAMOS, la cuadrilla la integran diputados de todas las bancadas.

Apenas se conoció la noticia casi de inmediato llegó una comunicación desde la oficina del congresista cubano-estadounidense Mario Díaz Balart dando su respaldo al grupo. Díaz Balart, su compañera en el Congreso la ex periodista de CNN en español María Elvira Salazar y el embajador en Panamá Kevin Cabrera, forman parte de un grupo de políticos del partido republicano, provenientes del estado de Florida que mantienen posiciones recalcitrantes heredadas de la guerra fría.

El grupo de políticos de ascendencia cubana estaría encabezado por el actual secretario de Estado Marco Rubio y maniobran a través de peones políticos locales en varios países de la región, pretenden provocar la ruptura de relaciones diplomáticas con la República Popular China al tiempo que promueven el restablecimiento con Taiwán.

Maniobras, presiones y golpes bajos

Al poco tiempo de asumir su segundo mandato el presidente Donald Trump reiteró su narrativa sobre el Canal de Panamá y su pretensión de retomar su control, afirmando que la vía interoceánica estaba bajó la influencia de China. El primer viaje al exterior como secretario de Estado que hizo Marco Rubio fue a Panamá, donde fue recibido por el presidente José Raúl Mulino, en ese encuentro Rubio advirtió a Mulino que Estados Unidos “tomará las medidas necesarias” si Panamá no reduce de forma inmediata la influencia de China en el Canal.

Las presiones de Trump, transmitidas por su mensajero fueron satisfechas incluso excediendo los requerimientos planteados por los estadounidenses en un gesto de sumisión y entreguismo. Mulino de inmediato anunció que Panamá abandonaba el acuerdo económico de la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, quitándole la oportunidad al país de acceder preferencialmente a financiamientos para proyectos de infraestructura, así como el fomento del comercio y la inversión.

Después de la visita de Rubio, vino a Panamá el Secretario de Guerra Pete Hegseth y nuevamente Mulino y su gabinete accedieron sin mayores objeciones a las imposiciones del gobierno de Trump, se firmó un cuestionable Memorándum de Entendimiento que según el gobierno de Estados Unidos permite el regreso de sus militares a Panamá así como el tránsito prioritario por el Canal de Panamá de barcos con bandera de Estados Unidos sin pagar peaje.

En Washington se habla de la recuperación del control del canal. El mencionado Memorándum generó fuertes cuestionamientos contra Mulino y su ministro de seguridad Franz Abrego, un ex militar con formación y trabajos de colaboración con agencias del gobierno estadounidense, los críticos del acuerdo señalan que las actuaciones de Mulino y Abrego riñen con la lealtad a la patria.

Pese a las concesiones y sumisiones del gobierno panameño, Trump insistió en que mientras una empresa de Hong Kong tuviese una concesión de puertos en las riveras del canal, esto constituía un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Poco tiempo después el contralor Anel Flores, amigo personal de Mulino presentaba sendas demandas a los contratos de concesión portuaria contra la empresa Panamá Ports Company, filial de CK Hutchinson, las demandas fueron admitidas y en febrero de 2026 el pleno de la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia que dejaba sin efecto el contrato de concesión. En la Casa Blanca brindaron con champaña, ahora el camino quedaba libre y los deseos de Trump por controlar negocios lucrativos de la vía interoceánica estaban cada vez más cerca.

Y como si a todas estas maniobras e imposiciones les hiciera falta algo que pudiera darle el toque de sadismo como el que ha caracterizado la actual administración estadounidense, se perpetró un acto vandálico contra un monumento dedicado a los 150 años de la presencia de las comunidades chinas en Panamá y que había sido inaugurado en 2007. La alcaldesa de Arraiján Estefany Peñalba fue la encargada de ejecutarlo el 27 de diciembre de 2015 en horas de la noche. Voceros del gobierno y el propio Mulino cuestionaron el alevoso acto, sin embargo a la fecha este sigue cubierto por un manto de impunidad. El agravio a la comunidad chino-panameña no ha sido resarcido.

El coqueteo con Taiwán y el tutelaje desde Miami

Medín Jiménez, José Pérez Barboni, Luis Duke, Ernesto Cedeño, Roberto Zúñiga, Lenín Ulate, Yarelis Rodríguez, Orlando Carrasquilla, Tomas Benavides y Ronald De Gracia son las caras visibles de los diputados que conforman el grupo de amistad con Taiwán, apadrinados desde Miami por el congresista Mario Díaz Balart.

Díaz Balart mantiene una cercanía personal y política muy estrecha con el secretario de Estado Marco Rubio, ambos políticos al igual que el embajador Kevin Cabrera forman parte de la línea dura contra la República Popular China, de allí que el nombramiento de Cabrera en Panamá tiene como una de sus prioridades cuestionar y complicar las relaciones diplomáticas entre Panamá y China. Cabrera lo hace con frecuentes ataques al gobierno chino en medios y redes sociales, pero también ejerciendo presión con la amenaza de retirar la visa estadounidense a quien no se alinee con Washington.

Varios de los diputados del grupo de Taiwán también forman parte del grupo de políticos que participan con frecuencia en actividades de la embajada estadounidense, han sido estudiantes o becarios en universidades o agencias del gobierno de los Estados Unidos. Lo cierto es que si hay un país que ha ejercido y ejerce una influencia sobre la clase política y económica de Panamá es los Estados Unidos, para algunos se trata de un socio histórico pero para otros, se trata de la verdadera influencia maligna que el gobierno de Trump villanamente intenta atribuir a China.