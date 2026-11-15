¡No a la violencia terrorista!

El atentado terrorista perpetrado el viernes 13 de noviembre -en horas de la madrugada- contra la residencia del ciudadano periodista Rolando Rodríguez, exige el rechazo enérgico de todos los ciudadanos y de todas las organizaciones de la sociedad civil, sin excepción.

Este tipo de acción criminal no puede ser tolerado bajo ningún pretexto, por lo que su repudio debe ser no solo inmediato y contundente, sino también una exigencia firme a las autoridades competentes para que sus autores sean investigados, procesados y sancionados sin dilación alguna.

Panamá no está para permitir que la violencia terrorista pretenda perturbar la convivencia pacífica ni el obligatorio respeto de las libertades y los derechos humanos de toda su población.

Comparto con mis lectores el pronunciamiento que ha dado a conocer de manera inmediata la Secretaría Presidencial que me corresponde coordinar:

“La Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac), ante el abominable hecho ocurrido en la residencia del periodista Rolando Rodríguez, del diario La Prensa, se une a las voces de total repudio por este acto criminal”.

Este atentado contra la libertad de expresión y el derecho a la información constituye un hecho cobarde que los ciudadanos panameños no podemos tolerar bajo ningún concepto.

Exigimos a las autoridades correspondientes que realicen, sin dilación y con la máxima celeridad, las investigaciones de rigor y que se castigue a los autores intelectuales y materiales, así como a quienes, escondiéndose en el anonimato, apadrinen estos actos criminales que empañan nuestra frágil democracia.

La impunidad no puede ni debe prevalecer en un país donde la paz y la tranquilidad son parte esencial de nuestra vida cotidiana. Panamá no puede permitir, bajo ninguna circunstancia, vivir bajo el temor y el miedo, ni revivir hechos del pasado que dejaron en nuestro país tanto dolor y lágrimas al pueblo panameño. Exhortamos a los ciudadanos, hoy más que nunca, a trabajar juntos por el fortalecimiento de la democracia, la justicia y las libertades”.

Instamos a todas las organizaciones públicas y privadas de nuestro país a pronunciarse, sin vacilación alguna, contra este abominable atentado que atenta contra la seguridad de todos. No se puede guardar silencio ni ser neutrales frente a un ataque de esta naturaleza, que intenta callar la libertad de expresión y el derecho a la información.