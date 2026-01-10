Análisis estratégico: EE.UU. ‘plantó bandera’ en Venezuela

1. China está perdiendo toda su inversión en Venezuela y obligado a retirarse de Venezuela. ¡Pa’... fuera China! Es el primer paso en el hemisferio occidental de los Estados Unidos que le da un duro escarmiento a China. Afectándose la confianza entre sus socios. Millones de dinero perdido y pocas posibilidades de recuperación. 2. La pérdida del valor internacional del yuan chino en Venezuela como moneda frente al dólar. El yuan dejará de circular. El comercio del 85 % del petróleo se liquidaba en yuan. Ahora se fortalece el dólar. 3. La Seguridad energética de China, se ve afectada. En el 2025 las importaciones de China de crudo petróleo representaban aproximadamente entre el 10 % al 20 % de las importaciones totales. Sin el petróleo barato, los chinos están obligados a buscar otras fuentes de abastecimiento de petróleo fuera del hemisferio occidental. 4.- La influencia de China en la región del Cono Sur sobre todo afecta a Brasil. Con su plan de construir un tren, el objetivo estratégico era crear un canal terrestre para no depender del Canal de Panamá. La estatura estratégica de Estados Unidos se está fortaleciendo en el mundo al sacar de Venezuela a China, Rusia e Irán, con grandes pérdidas económicas y la pérdida de su petróleo para el desarrollo de sus economías. Conclusión: Estados Unidos con la acción militar sobre Venezuela impuso un nuevo modelo. Empleando su poder militar forzó la salida de China del hemisferio occidental. Este es el verdadero objetivo estratégico de la Casa Blanca. Al sacar a los chinos de Venezuela envía una señal a Panamá: ese es nuestro escenario. Estados Unidos lo repetirá en el Canal de Panamá y en los puertos: la salida de los chinos de Panamá.