Análisis estratégico: EE.UU. ‘plantó bandera’ en Venezuela

Iniciando el 2026, a pocos días de cumplirse el primer año de su mandato, el presidente Donald Trump toma ventaja estratégica al tomarse los pozos petroleros de Venezuela, cortando de raíz la influencia política, comercial y militar de China, Rusia, Irán en Venezuela. Como diríamos en buen panameño: “plantó bandera Donald Trump en Venezuela”, controlando sus recursos naturales. No solo el petróleo, las tierras raras, el oro y demás minerales estratégicos de aplicación en la industria militar sino imponiendo su doctrina de seguridad nacional en el hemisferio occidental o corolario Trump.

China-Venezuela petróleo

Como consecuencia directa de la acción militar del poder militar norteamericano del pasado 3 de enero en Venezuela, China recibió un ataque en el marco de la “guerra comercial”, de magnitud estratégica, al perder millones de dólares en inversiones y deudas con los chavistas.

Pérdida de dinero real de China en la última década

Se afectó la estrategia energética de China. Los chinos estaban construyendo 300 pozos petroleros, así como inversiones en puertos y minas con minerales estratégicos, que le garantizaban su economía y le aseguraban el crecimiento de su industria. Ahora les cambió el escenario. No disponen del buen petróleo chavista.

China ha invertido más de $500,000 mil millones en Venezuela a través de préstamos por petróleo. Los chavista no han pagado la deuda con China hasta el momento.

¡Le salió la bruja a China en Venezuela!

1. China está perdiendo toda su inversión en Venezuela y obligado a retirarse de Venezuela. ¡Pa’... fuera China! Es el primer paso en el hemisferio occidental de los Estados Unidos que le da un duro escarmiento a China. Afectándose la confianza entre sus socios. Millones de dinero perdido y pocas posibilidades de recuperación.

2. La pérdida del valor internacional del yuan chino en Venezuela como moneda frente al dólar. El yuan dejará de circular. El comercio del 85 % del petróleo se liquidaba en yuan. Ahora se fortalece el dólar.

3. La Seguridad energética de China, se ve afectada. En el 2025 las importaciones de China de crudo petróleo representaban aproximadamente entre el 10 % al 20 % de las importaciones totales. Sin el petróleo barato, los chinos están obligados a buscar otras fuentes de abastecimiento de petróleo fuera del hemisferio occidental.

4.- La influencia de China en la región del Cono Sur sobre todo afecta a Brasil. Con su plan de construir un tren, el objetivo estratégico era crear un canal terrestre para no depender del Canal de Panamá.

La estatura estratégica de Estados Unidos se está fortaleciendo en el mundo al sacar de Venezuela a China, Rusia e Irán, con grandes pérdidas económicas y la pérdida de su petróleo para el desarrollo de sus economías.

Conclusión: Estados Unidos con la acción militar sobre Venezuela impuso un nuevo modelo. Empleando su poder militar forzó la salida de China del hemisferio occidental. Este es el verdadero objetivo estratégico de la Casa Blanca.

Al sacar a los chinos de Venezuela envía una señal a Panamá: ese es nuestro escenario. Estados Unidos lo repetirá en el Canal de Panamá y en los puertos: la salida de los chinos de Panamá.