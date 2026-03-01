Alertas digitales para el usuario común

Según la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), “a principios de 2026, Panamá cuenta con más de 6.1 millones de líneas móviles activas, una cifra que supera la población total del país y demuestra una alta tasa de penetración (superior al 135 %)”. Eso, asumo que, en términos generales, significa que en su móvil un alto porcentaje de estos usuarios tienen aplicaciones para su banca en línea, correo electrónico y aplicaciones de comunicación ente usuarios (whatsApp), entre muchos otras.

Por ejemplo, en el caso de la banca en línea, el usuario común muy poco tiene que ir a hacer a la sede del banco. Al recibir su depósito de dinero, desde el móvil puede hacer todos los pagos usuales de electricidad, agua, la mensualidad del colegio de los niños, etc. En los últimos 25 años, la tecnología ha ido facilitando las cosas, pero de igual manera ha ido creando nuevas preocupaciones por más que un usuario solo maneja las herramientas más útiles y menos complejas para sus necesidades.

El portal Check Pont informó recientemente que: “en enero de 2026, el volumen global de ciberataques continuó su constante escalada. Las organizaciones de todo el mundo experimentaron un promedio de 2090 ciberataques por organización a la semana, lo que representa un aumento del 3 % con respecto a diciembre y del 17 % en comparación con enero de 2025”. Hay razones de sobra para pensar que los ataques a individuos distraídos en sus múltiples ocupaciones para avanzar sus propósitos personales no hayan sufrido ataques de igual constancia y magnitud.

En el portal de HP Packard (HP),bajo la firma de Robert Kariuki, se publicó el 16 de enero pasado el artículo titulado: “Top 7 Security Risks in 2026 and How to Protect Your Devices” (Los 7 principales riesgos de seguridad en 2026 y cómo proteger sus dispositivos).

Kariuki dice: HP es “un experimentado escritor de tecnología especializado en portátiles y tecnología de consumo” entre otras especialidades. Él señala que “hace tan solo unos años, los ciberataques más comunes se dirigían a grandes empresas u organismos gubernamentales. Hoy en día, los ciudadanos comunes son los principales objetivos. Si usa una computadora portátil, una tableta, un televisor inteligente o un dispositivo doméstico conectado, es probable que sufra ataques de seguridad” (...) Asegura que: “Las amenazas de ciberseguridad en 2026 son diferentes a las de años anteriores, principalmente porque los ataques son más rápidos, más automatizados y personalizados”.

De los riesgos de seguridad que detalla Robert Kariuki resumo lo siguiente: A) Los ataques impulsados por IA (Inteligencia artificial) son más comunes: Los estafadores utilizan herramientas de IA para crear correos electrónicos, mensajes de texto y alertas que parecen reales y suenan naturales, lo que los hace más difíciles de detectar que las estafas tradicionales. B) Las personas son el objetivo principal: Los ciberdelincuentes ya no se centran en las grandes empresas. Esto se debe a que las computadoras portátiles, los teléfonos y las redes wifi-domésticas son más fáciles de atacar, ya que suelen estar menos protegidas. C) Más dispositivos conectados aumentan el riesgo: Muchos hogares ahora tienen varios dispositivos conectados a la misma red wifi. Si un dispositivo no está protegido, puede poner en riesgo el resto. D) Muchas amenazas de ciberseguridad en 2026 se deben a problemas simples como contraseñas débiles, actualizaciones no realizadas o navegación insegura. Unos hábitos básicos de seguridad pueden detener la mayoría de estos ataques. E) Los medios generados por IA son cada vez más difíciles de diferenciar del contenido real.

A medida que esta tecnología mejora, los deepfakes (El DeepfakeMalware es un software malicioso que aprovecha la IA para manipular imágenes y videos para producir representaciones muy convincentes pero falsas de personas, situaciones o eventos con un fin malicioso como el de difundir desinformación, cometer fraudes), son cada vez más difíciles de detectar.

Como señalé, lo resumido es para el usuario común que pocas preocupaciones tiene sobre la seguridad de sus dispositivos y que piensa que a él o a ella no les ocurriría algo. Robert Kariuki señala que “La mayoría de los riesgos de seguridad en 2026 provienen de pequeñas brechas comunes en los hábitos básicos de seguridad, lo que significa que no siempre son causados por técnicas avanzadas de piratería informática”. En este pequeño país el uso de dispositivos celulares y otros aparatos tecnológicos ya no sino la excepción sino la norma en casi todos los grupos generacionales. Es importante tomar nota de las recomendaciones para proteger nuestros recursos y nuestra identidad.