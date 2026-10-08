Aniversario de la Universidad de Panamá 1935 - 2026: ¿91 años hacia la luz?

El 7 de octubre de 1935 nació la Universidad de Panamá como el proyecto más ambicioso de la nación. Durante 91 años ha sido la universidad del pueblo, la que abrió las puertas de la educación superior al hijo del obrero, del campesino y de la clase media que no tenía otro camino.

De sus aulas han egresado médicos, maestros, ingenieros, abogados, comunicadores sociales, entre otras muchas especialidades que han construido este país.

Esa historia de servicio a la república nos llena de orgullo y la defendemos, pero no podemos celebrar con total alegría, pues sería faltar a la verdad y a nuestro lema.

En los últimos años, nuestra Universidad también se ha visto sumergida en prácticas que la alejan de su razón de ser: malas administraciones, entendidas como la improvisación, el clientelismo, el manejo poco transparente de los recursos y la priorización de intereses políticos por encima de los académicos, que han manchado el prestigio de la institución.

Hemos visto cómo el mérito pierde terreno frente al favoritismo, cómo la infraestructura se deteriora mientras se anuncia una austeridad selectiva, cómo se silencia la crítica interna en lugar de escucharla. Todo esto nos aleja de nuestro lema eterno: “HACIA LA LUZ”.

No se puede ir Hacia la Luz cuando se administra en la oscuridad. No se puede ser faro de la nación cuando la propia casa está desordenada.La comunidad universitaria requiere:

- Transparencia total en el manejo presupuestario.

- Respeto a la carrera docente y administrativa basada en méritos.

- Un plan de rescate de la calidad académica y de la infraestructura en todos los Centros Regionales.

- Que la autonomía sea para pensar libremente y administrar con rendición de cuentas.

La Universidad de Panamá es más grande que cualquier rector, cualquier administración y cualquier gobierno. Le pertenece al pueblo panameño.

“Que estos 91 años nos sirvan para volver a mirar hacia la luz”.

¡Dios bendiga a la Universidad de Panamá!