Aporte de Aplafa en sus 60 años en Panamá

Según el Informe Impacto Socio-Económico del Embarazo en la Adolescencia en Panamá, 'Milena', elaborado por el UNFPA 'desde 2010, de acuerdo con datos de World Population Prospects 2022, la tasa de fecundidad adolescente en Panamá ha mostrado una tendencia descendente, situándose en 2022 en 68.5 nacimientos por cada 1,000 mujeres adolescentes. Sin embargo, su nivel sigue siendo superior al promedio regional, que es de alrededor 52.1 nacimientos y a nivel mundial de 41.8 nacimientos por cada 1,000 mujeres entre 15-19 años'. En el caso de las infecciones de transmisión sexual, el Ministerio de Salud estima que 31,588 personas viven con VIH en Panamá. Los nuevos diagnósticos se concentran en hombres jóvenes. Agradezco a la directora de Aplafa Jennifer Delgado por contribuir con la información plasmada en este artículo, la cual deseamos sea de utilidad para las y los ciudadanos de nuestro país.