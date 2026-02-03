Aporte de Aplafa en sus 60 años en Panamá

La Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia, (Aplafa) nace en Panamá, el 06 de diciembre de 1965, cuando se reunieron en la maternidad del Hospital Santo Tomás, las siguientes personas: Dr. Gaspar Arosemena, Dra. Lidia Sogandares (primera ginecóloga en el país), Dr. Gabriel Sosa, Dr. José R. Varela, Dr. Rolando Rodríguez Dávila, Dr. Alberto Sardiñas, convocados por el Dr. Julio Armando Lavergne.

El Dr. Lavergne explicó “la necesidad de fundar una agrupación particular para orientar los estudios y las actividades médicas relacionadas con el planeamiento de la familia”. El Dr. Lavergne fue un visionario al indicar lo siguiente: “Todos los estudiantes de medicina y enfermería que se adiestren en los principios y en las técnicas del planeamiento de la familia serán semillas que germinarán después en todo el país, porque todos ellos luego de graduarse deben cumplir el mandato legal de servir en el interior de la República durante un período mínimo de un año”.

La Aplafa es una organización no gubernamental sin fines de lucro, de salud sexual y reproductiva, la más grande del país. Está dirigida por una Asamblea Nacional y una Junta Directiva, conformada por personas voluntarias, actualmente liderada por Carolina Nieto. También, a nivel operativo, cuenta con la Dirección Ejecutiva de Jennifer Delgado Urueta.

La organización se sostiene, principalmente, por las donaciones que se reciben de las personas que se benefician de los servicios que brinda, entre ellos, ginecología, obstetricia, pediatría, urología, psicología; además de anticonceptivos y laboratorios. Los servicios que ofrece tienen un costo social, que permite que la organización cubra parte de los gastos operativos, como los insumos médicos, personal, servicios públicos, entre otros. Además, mantiene proyectos con fundaciones, empresas y embajadas que le permiten brindar los mismos servicios, pero gratuitos, a poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Aplafa es una organización pionera en temas de salud sexual y reproductiva, constituida antes de que existiera el Ministerio de Salud, y apoyó en la consolidación de los programas en el sector público. En la actualidad, luego de las primeras clínicas ubicadas en Panamá y San Miguelito, se cuenta con 7 clínicas de salud familiar: Chiriquí, Veraguas, Colón, Panamá Oeste y en Panamá (La Locería, San Miguelito y La Doña); a través de las cuales en los últimos 5 años se han beneficiado más de 200,000 personas, con más de 1 millón y medio de servicios educativos y de salud.

En materia de incidencia política, Aplafa participó en la discusión de leyes en beneficio de la población, como la ley que garantiza la salud y la educación a las adolescentes embarazadas, y la ley de esterilización femenina. En la actualidad, cuenta con proyectos para beneficiar a la población de escasos recursos, gracias al apoyo del Ministerio de Desarrollo Social y la Lotería Nacional. Una de las principales deudas de Estado en materia de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos es la implementación de la educación integral en sexualidad en las escuelas, lucha en la que ha participado por años y que continúa ubicando como parte de su accionar.

La juventud siempre ha estado en el centro del trabajo de la Asociación, tanto es así, que las ahora clínicas de salud familiar, iniciaron como Centro de Atención Integral de Adolescentes (CAIA); siendo la primera fundada en el distrito de San Miguelito, en el mismo lugar donde en la actualidad se encuentra la clínica de salud familiar. El CAIA, según cuenta el Dr. Alfonso Lavergne, hijo del fundador de Aplafa, en el video conmemorativo de los 60 años de la organización, fue creado con la finalidad de empezar a dar educación sexual a las juventudes y ofrecer también otros servicios para la población.

Los servicios de ginecología, obstetricia, pediatría, urología, psicología, presentes en la mayor parte de las clínicas, se cuenta con medicina familiar, medicina interna y nutrición en la clínica de Aplafa San Miguelito. Aplafa -en todas las clínicas- también mantiene servicios para la prevención del cáncer cervicouterino, como es la prueba de papanicolaou, la colposcopía y la genotipificación. A su vez, se realizan procedimientos ambulatorios, como la vasectomía, la circuncisión y pronto la salpingectomía.

Durante estos años, Aplafa desde su Junta Directiva ha sido liderada por personas con un gran compromiso social como la licenciada Deika Nieto.