Apropiación de una idea

Desde el mes de diciembre de 2025 inicié las investigaciones, con el fin de solicitar que la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá, hiciera un reconocimiento a cinco músicos bocatoreños, que descollaron en el mundo musical y siguen descollando, tanto en Panamá como el exterior. Después de las investigaciones, se me informo que debería hacerlo a través de un Diputado de la Provincia de Bocas del Toro. Pensé en la Diputada Jessica Romero, por razones obvias. En virtud que rogaba el recibido via email en el despacho de la Diputada Jesika Romero, nunca se me contesto. Me vi precisado a enviarlo con alguien de mi confianza, para presentarlo personalmente en correspondencia de la Asamblea.

En virtud, de que no recibía respuesta tanto via email o vía telefónica, hable con el suplente de otra Diputada de Panamá, y a el mismo le parecía interesante, y me había confirmada que la Diputada le parecía excelente, pero que se acercaría a la Diputada Romero, y ambos hacerlo, ya que había presentado antes a la Diputada de Bocas del Toro, la petición. Nunca la Diputada Romero respondió ni a la carta ni al teléfono.

El Diputado Suplente, me informo que la misma estaba programado para el 22 de abril de 2026 en el recinto de la Asamblea. Tratando de confirmar, para que dos de los músicos Chambers y Piloni viajaran a Panamá, leo una publicación digital que se habla de un homenaje a lo que queda del grupo inicial de Los Beachers.

Nuestra petición se hace en nombre de la Asociación de Bocatoreños Residentes en La Chorrera (ABOCRECHO), y se solicitaba el homenaje para Gene Chambers, uno de los Fundadores de Los Beachers de Bocas del Toro, quien asumió la dirección de Los Beachers, luego que el Director Lloyd Gallimore abandonara el grupo. Casualmente nuestra idea nacía por el hecho que la Asamblea de Diputados de Costa Rica le hizo un reconocimiento a Gene Chambers, y en la idea de imitar cosas buenas, como la de la Asamblea de Diputados del hermano país, incluía a otras glorias panameñas de la música popular salida de Bocas del Toro, y que trascendieron las fronteras panameñas. Los otros tres músicos son Sam Williams, que hoy vive dentro del mundo de de las tinieblas, y es otro de los fundadores de Los Beachers, quien después de la salida de Gene Chambers como Director, por su viaje a Costa Rica a incorporarse a otro grupo musical, donde por el dominio del falsete, seria contratado por el grupo de merengue dominicano de Wilfrido Vargas; mantuvo el grupo musical vigente hasta que curiosamente Lloyd Gallimore asume la dirección, Alberto (Salas) Salazar, y por supuesto a Wilfred “Piloni” Dixon, que formo parte de los Soul Fantastic de Daniel Bulguin. Seguiría con grupos como Skorpio de Jaime Morrell, grupo Abaco de David Choy, grupo Fiebre de Danilo Pérez, con los Excelentes de Toty Pino y luego tuvo la oportunidad de viajar a Costa Rica donde se incorpora con el famoso grupo Marfil y el grupo Caribú, Anthony Bananas. Posteriormente viajo a la gran manzana donde hizo mancuerna con Mauricio Smith Jr con su Orquesta La Charanga y con el grupo Son Sabor, y quien es reconocido como el mejor percusionista salido de Bocas del Toro. Reside en Nueva York, y el Show Man de Panamá, Jaime Ellis, que próximamente cumplirá cincuenta años en el ámbito musical, y se prepara un gran show en la Ciudad de Panamá, por este magno acontecimiento.

Al investigar sobre el origen de la “casualidad” de este homenaje a lo que queda de los músicos originales y de aquel famoso grupo Los Beachers, he podido saber que un músico de Los Beachers que labora en La Asamblea de Diputados, se le ocurrió ahora “la brillante idea” de que se le haga un homenaje – todo esto después de presentada la carta de mi petición – a los sesenta años de la fundación de lo que queda del grupo musical.

Sirva este artículo, para dejar aclarado que ABOCRECHO no guarda relación alguna con este reconocimiento o homenaje a lo queda del grupo musical Los Beachers, pero si llama a meditar, que un ciudadano presenta una idea en una institución del estado, y da la casualidad que después de años del funcionario que tiene años trabajando en la Asamblea, nunca se le ocurrió un homenaje a un grupo donde el pertenece como músico, e inmediatamente se le toma la idea nuestra, a pesar que existe, una nota anterior de nuestra petición.

Como dice Cantinflas: “ahí está el detalle”