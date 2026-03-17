Archivo provisional: control o formalismo

Existe en el sistema penal acusatorio panameño una patología procesal que se ha instalado con la comodidad de lo nunca cuestionado: la práctica judicial de limitar la audiencia de revisión del archivo provisional a verificar si quedaron diligencias pendientes en el expediente, o bien a sostener que la investigación solo puede reabrirse si surgen nuevos elementos que permitan identificar autores o participantes. Aparentemente técnica y neutral, esta práctica encierra una distorsión de alta gravedad: impone sobre la víctima una carga procesal que la ley no establece y que el sistema acusatorio no autoriza.

El artículo 275 del Código Procesal Penal panameño tiene una estructura clara. El fiscal puede archivar motivando razones cuando no haya podido individualizar al autor o sea manifiesta la imposibilidad de reunir elementos de convicción. Esa decisión, si la víctima lo solicita, será revisada por el Juez de Garantías. La norma contempla tres ejes: la obligación de motivar, las causales taxativas del archivo y el control jurisdiccional a instancia de la víctima. Sin embargo, la práctica judicial ha reducido ese control a un criterio funcional mínimo: si hay diligencias pendientes, se ordenan; si no las hay, el archivo se mantiene. Esta reducción no solo empobrece el texto legal, sino que desplaza el impulso investigativo hacia quien menos recursos tiene: la propia víctima.

La inversión del rol procesal que esto genera es silenciosa pero devastadora. Cuando en audiencia se exige a la víctima que indique qué diligencias faltan o que aporte nuevos elementos que justifiquen la reapertura, se le están atribuyendo funciones materialmente investigativas que la ley jamás le asignó. La víctima no es órgano investigador. No puede ordenar pericias, interceptaciones ni allanamientos. No dirige la investigación ni controla los actos de la instrucción. Carece del aparato logístico, financiero y humano del Ministerio Público. Exigirle que produzca nuevos elementos para justificar la reapertura equivale, en términos constitucionales, a trasladarle una función que el ordenamiento reserva exclusivamente al órgano persecutor.

La confusión hermenéutica que subyace a esta práctica también merece señalarse. El artículo 275 prevé que la investigación podrá reabrirse si surgen nuevos elementos que identifiquen autores o participantes. Esa disposición no constituye un requisito para que la víctima se oponga válidamente al archivo; es una facultad posterior del Ministerio Público frente a la evolución natural del caso. Son dos momentos procesales distintos que no pueden confundirse sin consecuencias gravemente perjudiciales. Mezclarlos transforma la audiencia de revisión en una exigencia probatoria anticipada, donde el archivo se mantiene no porque esté debidamente motivado en derecho, sino porque la víctima no logró suplir las deficiencias del órgano persecutor. La lógica invierte la carga probatoria de manera inconstitucional.

El problema tiene además una dimensión institucional: este estándar tan exiguo de control judicial incentiva en el Ministerio Público una actitud de mínimo esfuerzo investigativo. Si el fiscal sabe que el juez de garantías solo verificará si hay diligencias pendientes, carece de estímulos reales para realizar una investigación exhaustiva. Le basta con documentar un conjunto de diligencias que permitan sostener formalmente que se investigó, aunque materialmente la investigación haya sido superficial. El sistema de controles cruzados que debería caracterizar al modelo acusatorio se debilita hasta volverse inoperante. Se institucionaliza, así, la impunidad por agotamiento formal del expediente, no por suficiencia real de la investigación.

Dogmáticamente, revisar no es constatar. El artículo 275 establece que la decisión fiscal será revisada por el juez de garantías. En términos jurídicos estrictos, esa revisión debe abarcar al menos: la motivación concreta y no estereotipada del archivo; la razonabilidad de la investigación realizada frente a lo que era objetivamente posible; la suficiencia de las líneas investigativas exploradas y las que se omitieron; y la correcta aplicación de las causales legales. Reducir todo eso a la pregunta de qué diligencias faltan vacía de contenido el control jurisdiccional y convierte al juez en notario de decisiones que no examina críticamente.

El impacto constitucional de esta práctica no puede minimizarse. La tutela judicial efectiva no se satisface con permitir a la víctima intervenir formalmente en una audiencia si el resultado está predeterminado por su incapacidad de aportar lo que el Estado no pudo obtener con todos sus recursos. Se vulneran el derecho a la verdad, el acceso real a la justicia, el deber estatal de investigar con diligencia y la igualdad procesal. Esta vulneración resulta especialmente grave en delitos complejos —lavado de dinero, corrupción pública, crimen organizado— donde la prueba técnica requiere capacidades institucionales que ninguna víctima individual posee.

En un sistema penal verdaderamente garantista, la revisión del archivo provisional debe centrarse en la motivación, razonabilidad y suficiencia de la investigación fiscal, no en la capacidad probatoria de la víctima. El garantismo no puede ser un concepto que se invoca para proteger al imputado mientras se ignoran los derechos fundamentales de quien sufrió el delito. La judicatura panameña está llamada a revisar esta práctica y recuperar el verdadero sentido del control jurisdiccional: las víctimas merecen un sistema procesal que no las culpe por las deficiencias del aparato investigativo del Estado.