Ascenso del sur global. China-EE.UU. y Occidente. Panamá-China

El 24 de octubre pasado, el presidente Xi Jinping dio un discurso ante líderes del Brics+, bajo el lema “Reuniendo las potencias poderosas del sur global”. El objetivo del discurso ha sido la “Construcción de una Comunidad del Futuro Compartido para la Humanidad”.

La visión china, del ascenso de las naciones del sur global, está marcada por cambios y transformaciones conjuntas, en comunicación, diálogo, ciencia, tecnología e innovación, lo que definirá el papel emulativo de la primacía económica y del desarrollo entre los países desarrollados del norte versus el sur global en ascenso, lo que sería, en palabras de Xi, “una hazaña sin precedentes en el proceso de civilización humana”.

China, dijo Xi, desde el lanzamiento de la “Iniciativa del Desarrollo Global movilizó 20.000 millones de dólares en fondos de desarrollo y lanzó más de 1.100 proyectos”. Durante la Cumbre China y África, se aprobaron 10 acciones conjuntas, lo que representó un paso vital en el futuro del sur global. China se direcciona hacia la vigencia de una de las iniciativas de su política exterior tendiente a la creación y construcción de una “comunidad de futuro compartido para la humanidad”, que no es otra cosa que establecer modelos y formas de relaciones tendientes a la paz, la seguridad global y regional de las naciones, desarrollo económico y social conjunto de los pueblos, lo que representa el cese de los conflictos armados actuales (Rusia-Ucrania y en el Medio Oriente). Xi, ante los Brics+ remarcó la tesis china de alto al fuego en la franja de Gaza y la existencia de dos Estados, el israelí y el palestino.

Lograr el desarrollo de las naciones del sur global requiere la paz mundial, en caso contrario, los esfuerzos serían imponderables.

La gobernanza mundial ha sido otro de los temas del discurso de Xi, por lo que China promoverá “los intercambios culturales y el aprendizaje mutuo entre los países en materia de gobernanza”. China – EE.UU. y Occidente. El liderazgo chino ha sido visto, por Occidente como amenaza a EE.UU., al punto de que afirman: “China quiere suplantar la hegemonía de Washington”; esto a pesar de que, en 2016, el viceministro de Relaciones Exteriores, Fu Ying, dijo que “Pekín no tenía interés de crear alianzas o bloques anti EE.UU. o anti Occidente...”, lo cual no convence a EE.UU. y la OTAN, que asociación a China en un “eje del mal” (China, Irán, Corea del Norte y Rusia).

Antony Blinken y el exsecretario de la OTAN Jens Stoltenberg, afirman que “China y el ‘eje del mal’ coordinan sus actividades militares y diplomáticas con intereses comunes. Y parecen compartir un objetivo: debilitar a EE.UU.”.

En abril de 2023, el primer ministro Li Qiang afirmo, “las relaciones China-Rusia se adhieren a los principios de no alineación, no confrontación y no atacar a terceros”, declaraciones que no satisfacen a EE.UU. y la OTAN, que continúan afirmando que “China busca en el fondo suplantar a EE.UU. como potencia dominante mundial”.

La interpretación radical de analistas estadounidenses y la OTAN sobre la cooperación China-Rusia, China-Corea del Norte y China-Irán pareciera rayar con la paranoia del debilitamiento y descenso vertiginoso de la primacía estadounidense, fenómeno natural y conocido en la historia de los desaparecidos imperios, y que no deja de ser peligroso por sus implicaciones y consecuencias para terceros países.

Futuro de las relaciones Panamá – China. ¿Qué busca China en sus relaciones con Panamá? De acuerdo con el Instituto de América Latina – Academia de Ciencia de China, los objetivos más destacados:

Fortalecer la confianza mutua en temas políticos. Posesionar eficientemente y en beneficio mutuo los temas económicos (win win). Mayor intercambio en el área social, cultural, educativa, etc. Robustecer vínculos en ciencia, investigación e innovación entre entidades, publicación de investigaciones y estudios sobre América Latina. Ampliar la cooperación mutua en bienestar de ambos pueblos. China mantiene un enorme potencial de recursos que podrían contribuir en fortalecer la economía panameña en sus distintos pilares de crecimiento (bienes, servicios, construcción, comercio, marítimo y agricultura).

Las economías de Panamá y China son asimétricas, sin embargo, la una y la otra se necesitan complementar. Por ejemplo, China requiere de expandir y llegar a los mercados de Latinoamérica, para lo cual está la Zona Libre de Colón, y el hub logístico son viables, para que las cadenas de suministros de las mercaderías chinas lleguen a EE.UU. y la región.

La política exterior panameña ante China debe estar condensada de los mejores principios, así como de profesionales con conocimiento de la realidad de los mercados y la política exterior e interior de China.

Panamá no puede improvisar ni divagar en sus relaciones con China; el desarrollo de estas relaciones lo exigen. Un equipo capaz de diplomáticos de carrera destinados a China que acompañen al embajador designado, y que sean de su confianza, es una necesidad vital. Tenemos dos alternativas: ganar mutuamente, o ser el pasto de disputa geopolítica entre EE.UU. y China. La neutralidad de nuestra política exterior es fundamental ante ambas potencias, primando el interés nacional.