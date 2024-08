Atheyna Bylon y su histórico logro olímpico

Es el logro de un esfuerzo combinado entre Federación Panameña de Boxeo, Comité Olímpico e Instituto Panameño de Deportes, como debe ser. Igualmente, del gran apoyo y soporte de la Policía Nacional para con Atheyna.

Desde antes de los juegos olímpicos de Tokio, Pandeportes es el patrocinador de mayor envergadura, tanto para las Federaciones Deportivas Nacionales y demás organizaciones deportivas, para el Comité Olímpico de Panamá (COP) y para practicantes de los deportes y los atletas de alto rendimiento.

Hay muchos panameños que desconocen este papel, que es un hecho concreto positivo, que nadie puede negarle a dicha institución.

Existe en nuestro país un desconocimiento total de los estímulos deportivos que esa institución otorga (máxima autoridad deportiva de la república).

Suelo escuchar, incluso a algunos beneficiados expresiones como “si hubiera el apoyo gubernamental, pero no lo tienen”. Ello no se ajusta a la verdad y esa percepción se tiene por la falta de divulgación por parte de Pandeportes de los aportes económicos que se han desembolsado y la falta de publicación de todos los estímulos deportivos, sus montos, fecha de inicio de los mismos y quienes son los deportistas distinguidos con este respaldo. Es verdad que apoyar a los atletas, es un deber de la institución y nadie debe esperar que se agradezca el cumplimiento de uno de sus objetivos, pero también es cierto que dicho apoyo existe y, aun así, es totalmente desconocido. No conozco los motivos de esa grave omisión y falla institucional, pero los panameños tienen el derecho de conocer en qué se invierten su dinero.

Confío y tengo fe que con la nueva administración en Pandeportes, ahora que termina el ciclo olímpico, se aproveche esta oportunidad para hacer público, no solo todos los aportes otorgados a la delegación panameña presente en los olímpicos de París, Francia, sino también los recibido por las federaciones y quienes reciben los estímulos deportivos y sus cuantías, incluyendo los recibidos, por los atletas que nos representan en los olímpicos de París, Francia, e igualmente el proceso evaluativo y sus resultados.

Llegó la hora, de no permitir que una bella institución como Pandeportes, a pesar de algunos pesares, sea minimizada y no valorada. Desde luego el esfuerzo personal es aplaudible, pero el apoyo económico y técnico, también debe ser reconocido y por ello se debe conocer públicamente.