Avistamiento y conteo de aves o Global Big Day

Aún no había despuntado el astro rey, cuando bultos y figuras, entre las sombras de la madrugada, se movían en el país y alrededor del mundo, un sábado de mayo (9 para ser exacto) cargando equipos, material, telescopios, binoculares y herramientas tecnológicas, llámese celulares con aplicaciones, plataformas y otros dispositivos, para realizar una actividad científica, conocimiento, comunión con la naturaleza y reconocimiento de nuestra rica biodiversidad.

Sombras, gorras y botas ya definiéndose, con la claridad del día, van desplazándose en cualquier rincón de la urbe, área rural, urbana o espesuras en la ciudad, masa arbórea, márgenes de ríos, para escuchar u observar algún vestigio de ruido o el raudo vuelo de un ave.

Quizás para muchos no es comprensible dicha actitud, que “pajarolos” o “pajareros” estén contando aves, escuchando sus sonidos en el bosque, observando las poses en la rama de los árboles, cuando existen muchos más problemas de mayor magnitud en nuestra republica y el planeta entero, que estar contando y mirando pajaritos.

La mayoría racionaliza y asume esta actitud internalizándola como pérdida de tiempo, tonterías de poses histriónicas, shows de conservacionistas trasnochados, ¡Que pena! La conciencia ambiental y la crisis planetaria esta en decadencia y lo sabemos hasta la saciedad.

No soy Ornitólogo (especialista y estudioso de las aves), ni pretendo serlo, solo un preocupado de la temática agroambiental y esta labor, viene a cumplir un cometido en el análisis, evaluación de las relaciones simbióticas, diferentes hábitats, ecosistemas y la biota en general.

Según informes proporcionados, “el Global Big Day es el evento de ciencia comunitaria mas grande del planeta, celebrado anualmente en mayo, donde miles de personas salen a registrar la mayor cantidad de especies de aves en 24 horas”. Es organizado a nivel mundial por el Laboratorio de Aves Ornitología de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. El propósito busca anotar la mayor cantidad de especies de aves en 24 horas, utilizando la plataforma eBird para recopilar los datos.

Cuenta con el apoyo de sectores ambientales, organizaciones locales de cada país, sociedad civil.

Además, parte de su objetivo es incrementar la concienciación ambiental, permite identificar, por su sonido, o a través de la mirada inquisidora, hábitats claves, establecer la interrelación entre especies y la sinergia en la cadena trófica. Fomentar y divulgar amplia diversidad posible, capturando la mayor información asequible.

En Panama, el Ministerio de Ambiente organiza la actividad, coordinando con otras dependencias del estado, organizaciones civiles, empresa privada y una de las finalidades es recopilar y registrar mayor cantidad que se pueda obtener, superando los registros del año pasado.

Las herramientas operativas y técnicas más importantes de que se dispone, para la identificación de aves, aparte de la observación directa, el reconocimiento de los sonidos, reportes de viajes y recorridos, resúmenes de las aves encontradas, fotos y grabaciones de audios están la plataforma Web y Mobile, eBird Mobile Explore, Merlin Bird ID, Birds of the World (Plataforma de Consulta Bibliográfica), Xeno-canto, formularios de inscripción, Guias de aves comunes, (PDF) audios y tutoriales.

Fueron realizadas orientación y capacitación sobre estas herramientas digitales y así tener mayor comprensión acerca de estas técnicas y obtener una considerable y mejor información acerca de las características y recuento de las aves. Igualmente se conformaron grupos de diez (10) personas y debe continuar.

Los registros preliminares que se han obtenido en una primera aproximación de contabilidad numérica arrojan suficiente información valiosa de inmensa cantidad de especímenes, ya conocidas y otras que aparecen por primera vez, reconociéndola por sus trinos, cantos, sonidos, grabaciones y observándolas en los arboles o en vuelos fugaces.

Se ha anotado una cantidad importante en el conteo de aves y representa una cifra importante de estas especies, en bosques maduros, en el bosque húmedo tropical, así como zona de regeneración y recuperación, observándose especies que han regresad al sitio original, demostrando que son espacios o refugios seguros para la avifauna in situ y migratoria.

Establecieron ubicaciones y observaron su distribución vertical, en el dosel o copas de los árboles, su estrato medio, así como en el sotobosque, algunos niveles inferiores de cobertura boscosa.

Aparecen nombres conocidos y comunes tales pericos, loros, tucanes. En función a su presencia y repartición, observamos las categorías, si se pudiera llamar así, trogones, momote griton, saltarines, hormiguero, trepatroncos, soterillos y a nivel de suelos, la pava crestada.

Por supuesto la rica, variada y heterogénea avifauna es insospechada. En todo el país los informes ya están saliendo a la luz pública. Va divulgándose las acciones de ese día, su clasificación taxonómica, y claro está, nombres científicos de cada especie, en donde se puede apreciar la enorme multiplicidad de tipos, géneros, grupo y origen.

Consideramos, sin demeritar el valor que tenga cualquier suceso o acontecimiento, todos son importantes y en el campo científico, tiene plena vigencia, para el caso del ambiente, la acción realizada cumple su cometido, enriquece y fortalece los conocimientos en el área de la fisiología, comportamiento, distribución y conservación de ejemplares aviares.

Continúen los pajareros, aficionados, estudiosos, simples mortales ávidos de aprender sobre estos maravillosos seres alados.