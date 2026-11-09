Centralidad del paciente en medicina

La medicina ha logrado enormes avances gracias a las investigaciones de los últimos siglos, que permiten una amplia difusión de fármacos y de aparatos con los cuales millones de seres humanos reciben una importante ayuda en sus diversas enfermedades.

Puede ocurrir, sin embargo, que en ocasiones médicos y enfermeros, al entrar en una habitación de hospital, produzcan la sensación de dar más importancia a los aparatos que a la persona enferma, a los parámetros que a la vivencia de quien sufre cualquier patología.

Este peligro ha sido evidenciado por diversos autores, pero por desgracia es algo que han experimentado muchos enfermos y los familiares que están junto a ellos.

Como es obvio, un buen funcionamiento de los diversos aparatos ayudará al alivio, incluso a la curación, de quien sufre una o varias patologías. Pero el enfermo necesita también un saludo, acompañado por una atención personalizada que puede reflejarse a través de una pregunta sencilla y significativa: “¿cómo se encuentra usted esta mañana?”

La pregunta manifiesta un aspecto clave para el mundo sanitario: la centralidad del paciente. Una centralidad que exige, ciertamente, competencia y eficacia en el personal y en las diversas estructuras de un hospital, que incluyen aspectos tan sencillos como la comida y la limpieza de las sábanas y habitaciones.

Junto a la competencia, los detalles de atención personalizada, el interés por saber si un enfermo ha recibido visitas de familiares y amigos, las preguntas sobre si le duele la espalda tras muchos días en la cama, son señales que ayudan a los profesionales de la salud a recordar que el enfermo está al centro.

Cuando un enfermo recibe este tipo de atenciones, deja de sentirse perdido en medio de prisas y de aparatos que pueden provocar confusión y aumentar sus ansias en medio de la enfermedad que padece.

Existen, y no son pocos, médicos y enfermeros que tienen detalles de ternura con sus pacientes, que les hablan directamente para comentar cómo va el tratamiento, que preguntan sobre las opciones que puedan ser más adecuadas, que dejan espacio a la dimensión espiritual que una enfermedad puede tener en la vida de las personas.

Cuando el enfermo recibe este tipo de atenciones, tan humanas y tan cercanas a las enseñanzas del Evangelio, percibe, a través de quienes lo cuidan, que Dios está cerca de cada ser humano, en medio de pruebas y enfermedades, gracias al encuentro con manos amigas y con profesionales competentes que ven a sus enfermos como buenos samaritanos (cf. Lc 10,30-37).