Panamá y China Popular

Se atribuye a Napoleón el vaticinio: “China es un gigante dormido. Déjenla dormir, porque cuando despierte, sacudirá el mundo”. China despertó tras dos siglos de aletargamiento y puso a todos a temblar. Tras la muerte del fundador en 1949 de la nueva República, Mao Zedong (1893-1976), autócrata que finalmente la arruinó dejándola con un PIB igual al de Holanda, una nueva dirección del Partido Comunista Chino cambió la orientación arcaica e impuso el capitalismo para crear, en pocas décadas, la segunda economía del mundo y una clase media con cientos de millones de personas, una infraestructura productiva y urbana moderna y un sistema educativo de primer nivel. Modernizó sus fuerzas armadas. Elevó a China al rango de segunda potencia planetaria. La abrió al mundo y a los océanos, primero al Pacífico.

¿A pesar de la invasión del Tíbet, de conflictos con India, en el Mar de China Meridional y la presión sobre Taiwán, es la China Popular un Estado pacífico? Preocupación que parece sustentar el pacto estratégico de 2021 entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Ahora, gracias a errores de Putin, China está llevando a Rusia hacia una relación cada vez más de vasallaje, tal como lo hacía el Imperio Celestial hace siglos con Indochina.

En 2017, rompimos con Taiwán y establecimos relaciones diplomáticas con la República Popular China, decisión correcta, sin resolver un problema crucial. China no se adhirió al protocolo del Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá, porque Taiwán lo había hecho, pretexto fútil, ya que ambos Estados forman parte, por ejemplo, de la Organización Mundial del Comercio, del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, del Banco Asiático de Desarrollo o del Comité Olímpico Internacional. Panamá hizo una negociación, por sus resultados, claramente desventajosa.

Desde 1979, el Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá, pactado con Estados Unidos, juega un papel disuasivo frente a amenazas estratégicas, según la frase de realpolitik del general Torrijos sobre el canal que estaría bajo el poderoso “paraguas del Pentágono”. Esa capacidad disuasiva ha sido reforzada gracias al protocolo del Tratado de Neutralidad, al cual se han adherido 45 Estados, también por esfuerzos del actual gobierno panameño.

Revisemos con serenidad las relaciones entre Panamá y China y reforcemos aquellas con su rival ascendente, la India, una pujante economía y democracia liberal, líder en tecnología, que ahora la supera en población. Queda ya lejos la visita del presidente Juan Carlos Varela a China (2017) y la de Xi Jinping a Panamá (2018). Mientras, el gobierno de Varela concertó con China decenas de acuerdos de cooperación, con efectos limitados.

La mayoría del intercambio comercial entre nuestras economías ocurre en la Zona Libre de Colón que importó en 2025 aproximadamente $10.000 millones en mercancías de China. El comercio China-Panamá continúa creciendo y en 15 años se quintuplicó. En 2025 Panamá importó $2.188 millones de China Popular, convirtiéndolo en su segundo mayor proveedor de bienes, mientras que las exportaciones panameñas a China alcanzaron solamente $64,8 millones. Entretanto, las inversiones de empresas chinas en Panamá pasaron de $270 millones en 2016 a $1.950 millones en 2025.

En 2025 Panamá exportó $129,7 millones a Taiwán en bienes, 7 % de sus exportaciones frente a 3% de China. Muchos Estados con relaciones diplomáticas con China Popular tienen activas relaciones económicas con Taiwán y oficinas comerciales, al contrario de Panamá. Existen en el mundo 94 oficinas comerciales taiwanesas, mientras que es urgente abrirlas en Panamá y en Taipéi.

Cuando Taiwán entregaba generosas donaciones para proyectos públicos a Panamá (millones de dólares terminaron en manos de políticos corruptos) China Popular ofrecía financiamiento para grandes proyectos de infraestructura y el estudio, insuficiente, de viabilidad de un ferrocarril.

La Universidad de Panamá permitió la instalación del Instituto Confucio, organización de propaganda e inteligencia de un Estado totalitario excluida de muchas universidades prestigiosas en Europa, Australia, Estados Unidos y Canadá. Lo hizo en vez de inspirarse, como debe hacerlo también el Meduca, del sistema educativo chino muy exigente y elitista, con resultados sobresalientes en ciencias, tecnologías e innovación.

Quedaba pendiente negociar un tratado de libre comercio Panamá-China, que el gobierno de Cortizo quiso resucitar desde 2022. Varela pactó con China que seríamos un importante eslabón de la Franja y la Ruta, acuerdo cuya renovación fue vetada por el presidente Mulino. Había empresas como “Panama Ports” de comportamiento desleal con Panamá, con inversores chinos de Hong Kong, cuyo contrato de concesión fue declarado inconstitucional en enero de 2026. ¿Motivarían las represalias desmedidas del gobierno chino contra barcos de bandera panameña? Acción inamistosa a pesar de que hay consorcios chinos en grandes obras públicas como el cuarto puente sobre el Canal, de que acogemos más de 200 importantes empresas chinas con oficinas incluso regionales, y de que la Zona Libre de Colón sirve a la China Popular como lugar de reexportación de sus mercancías mucho más que el sistema de la Franja y la Ruta. ¡En términos geopolíticos y comerciales a China no le conviene cultivar conflictos con Panamá!

El incremento de la influencia de China Popular en América Latina y el Caribe causa preocupación porque además apoya a regímenes dictatoriales como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela. El avance chino en la región se produce en el contexto de la creciente y peligrosa rivalidad geopolítica con Estados Unidos.

Aunque Panamá actúa correctamente, dirigentes extranjeros malintencionados desconocen que en nueve años de relaciones diplomáticas con nosotros nadie haya visto que China Popular controle el Canal y sus alrededores, o que siquiera lo haya intentado, ni que hay un solo soldado chino en nuestro suelo.

Panamá, llave del Pacífico en el continente con su canal y el principal complejo portuario de la inmensa región latinoamericana-caribeña, es una presa atractiva para potencias, especialmente las ribereñas del vasto océano. Las tensiones en aumento entre una China Popular más activa en todos los frentes y Estados Unidos que incluso amenaza a sus mejores aliados nos obligan a manejar con mayor cautela la relación con ambas potencias para evitar daños colaterales y obtener ventaja de una situación más compleja que evoluciona rápidamente. En esa circunstancia, sensatez, prudencia y buena diplomacia deben imponerse a todos.