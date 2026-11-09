Una nueva ola de ciberataques a cientos de supermercados europeos se desató recientemente, provocando a distancia fallos en los sistemas de refrigeración y congelación y enormes pérdidas de mercancía. Tiene como precedente, lo ocurrido en gran escala el 11 y 12 de octubre del presente año, que igualmente afectó las neveras de cientos de cadenas supermercados en Francia, Bélgica y Países Bajos.

Lo ocurrido ha sido calificado como un ciberataque, entendiendo esto como el acceso deliberado y malicioso y no autorizado a sistemas informáticos, redes o dispositivos conectados a internet, con el fin de robar, deshabilitar, dañar o destruir datos, alterar, interrumpir sistemas informáticos, y sus objetivos son diversos desde obtener beneficios económicos, interrupción de servicios, daño reputacional, espionaje o sabotaje.

Hay diversos tipos de ciberataques, se distinguen una variedad, y podemos mencionar, entre otros, aquellos que están dirigidos a causar daños a las computadoras un software (malware), la suplantación de identidad, crea mensajes legítimos para aprovecharse de sus víctimas, y el ransomware o ciberextorsión, en la que se envían archivos maliciosos, se descargan y luego se solicita un rescate para recuperar los archivos.

Por lo que respecta a lo ocurrido recientemente a los supermercados, los hackers o ciberdelincuentes desde el anonimato, de manera coincidente, en el espacio digital a distancia y transnacional, han vulnerado los programas informáticos utilizados en sistemas de refrigeración que se controlan a distancia, y se señala que “un software obsoleto y sin actualizar fue la puerta de entrada del ciberataque que ha provocado pérdidas económicas e inseguridad en el sistema”. (La Vanguardia, 2026).

Todo lo anterior tiene una explicación, porque se trata de sistemas de refrigeración conectados en internet, que en el caso de los supermercados optimiza su gestión, a través de lo que se conoce por el Internet de las cosas (Iot). Esto alude a, una red de dispositivos conectados integrados por sensores o software y conectados en internet.

Y así, como hoy el centro de los ataques son los supermercados, afectando la cadena de suministro alimentario y la seguridad alimentaria transnacional, también pueden recaer sobre empresas , a través de la ciberextorsión, provocar afectaciones e interrupciones en la atención médica y la privacidad de los datos, o afectar el tráfico vial, entre otros.

En el ámbito familiar, el IoT tenemos las casas automatizadas, hogares inteligentes, o smart home u hogar digital, que están conectados y controlan el espacio del hogar, y programan para encender y apagar, las luces, el televisor, la calefacción, los electrodomésticos, el aire acondicionado, las persianas, alarmas, cámaras de seguridad, entre otros, que pueden ser manipulados por extraños o en ocasiones por los miembros de la familia cometer actos de violencia doméstica.

Respecto, a los edificios inteligentes (smart building) que gestionan o controlan mediante un sistema informático la iluminación, el control climático, el sistema energético, la seguridad y control de acceso, el agua, también están expuestos a un riesgo, y pueden constituir una amenaza real para la vida o la seguridad de las personas a tomar control de las funcionalidades digitales del edificio.

Indudablemente, que la automatización y la tecnología de conectividad, de monitoreo remoto, es beneficiosa, pero también de lo expuesto, y de lo ocurrido en países europeos, aumenta el riesgo de ciberataques. Esto inquieta, porque se aprovechan de la vulnerabilidad del sistema de seguridad, y esto responde a diversas motivaciones, que en cuanto a los hechos recientes no es económica, porque se ha indicado había voluntad de causar daños y poner a prueba sistemas que siguen siendo especialmente vulnerables (Vélez, 2026).

En resumen, estamos ante un desafió de ciberseguridad, en la que hay que adoptar medidas, y reforzar las existentes, más inversión digital, se requiere para enfrentar estas situaciones de amenaza grave que ponen en riesgo al mundo y es necesario protegerse de ella (Vélez, Valencia, Cadena Ser, 2026).