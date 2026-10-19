China y sus solicitudes de extradición: ¿quién es Kenneth Liang Zhang?

Dejando a un lado las polémicas y batallas legales en que tras la solicitud de extradición de China ha estado envuelto Kenneth Liang Zhang desde el 11 de julio. Hay que ver ¿Quién es el hombre que se esconde tras los titulares y qué ha aportado a Panamá? Kenneth nació en pueblo agrícola al norte de China. Hijo único. Su padre quería que ayudara en la granja, pero él quería estudiar. Accedieron a eximirle de las tareas agrícolas, solo si sacaba las mejores notas de su clase. Así lo hizo.

Ingresó a la prestigiosa universidad de Shanghái, estudiando Derecho, siendo de los mejores alumnos. Después estudió en Estados Unidos, obteniendo maestría en Administración de Empresas (MBA), superando el riguroso examen de barra de Nueva York para poder ser abogad allí.

Al regresar a China como joven abogado, Kenneth se especializó en ayudar a empresas extranjeras a establecer sus operaciones y a estructurar acuerdos para la compra o asociación con empresas locales. Gustaba trabajar en transacciones financieras complejas, dejando la abogacía para incorporarse a un gran conglomerado de China, donde pasó a encargarse de fusiones y adquisiciones. Durante los años siguientes, él y su equipo trabajaron en cientos de adquisiciones por miles de millones de dólares, tanto en China como en el extranjero.

Tras dominar lo jurídicos y las transacciones financieras en China, Kenneth fue a empezar a dirigir empresas en China y en el extranjero. Gestionó inversiones, en el sector energético e inmobiliario, en Hong Kong, Singapur, Estados Unidos, Europa y América Latina, donde jamás se le acusó de delito alguno.

En Hong Kong fue presidente y director ejecutivo de una empresa energética que cotiza en la bolsa. Allí, de los mercados financieros más sofisticados del mundo y, posteriormente, en Estados Unidos, le enseñó la importancia de operar en entornos caracterizados por transparencia, supervisión y cumplimiento normativo, principios que adoptó como núcleo de su sistema de valores, los que trajo consigo cuando llegó a Panamá en 2014.

Panamá se convirtió en el centro de operaciones regional de su grupo empresarial, impulsado por una visión a largo plazo: conectar las inversiones asiáticas con las necesidades de América Latina en materia de energía, infraestructuras y crecimiento económico, siendo de los inversores asiáticos no estatales más importantes de la región. Su primer gran proyecto aquí fue el Puerto de Contenedores de Colón (PCCP), en Isla Margarita. Se trataba de uno de los proyectos portuarios más ambiciosos de la región, donde se anunció inversión de más de 1,000 millones de dólares, con una capacidad prevista anual de 2,5 millones de TEU. Pretendía ampliar la infraestructura logística, reforzar la competitividad de la costa caribeña de Panamá y crear puestos de trabajo muy necesarios.

También puso en marcha Sinolam Smarter Energy, proyecto de generación de energía alimentado por gas natural licuado (GNL), con capacidad prevista de 441 megavatios, proyecto que tenía como objetivo diversificar el mix energético del país, proporcionando estabilidad a la red eléctrica a menor costo para los panameños. Ambos proyectos constituían apuestas a largo plazo por Panamá, a través de estos, y de otras iniciativas llevadas a cabo en el país durante los últimos 10 años, Kenneth inyectó alrededor de $500 millones en la economía panameña, creando más de 500 puestos de trabajo bien remunerados.

En las comunidades colonenses de Río Alejandro y Puerto Pilón, sus empresas llevaron a cabo actividades sociales, realizaron donaciones, ayudando a los residentes con bajos ingresos a acceder a la asistencia sanitaria. Apoyó actividades culturales, patrocinando al Club Deportivo Árabe Unido y financiando su liga juvenil. En octubre de 2018 recibió las llaves de la ciudad de Colón en reconocimiento a su contribución a su desarrollo comercial. Al año siguiente, el presidente Cortizo reconoció las contribuciones socioeconómicas de Sinolam Smarter Energy a la provincia de Colón.

Kenneth no solo invirtió en Panamá, sino que aquí se estableció. Obtuvo su cédula de residente permanente Trajo a su familia. Durante más de una década ha vivido y trabajado entre nosotros, gestionando proyectos, invirtiendo y creando puestos de trabajo para cientos de panameños.

Hoy, mientras Kenneth Zhang atraviesa una difícil situación jurídica. Se enfrenta a la extradición a China Popular, un régimen brutal en el que el Estado de derecho es cuestionable y se ignoran los derechos humanos, hay que ver que detrás de su nombre hay una historia más amplia que cualquier titular: un campesino que salió de la pobreza, formándose profesionalmente, llegando a Panamá para llevar a cabo proyectos a gran escala.

Lo mínimo que Panamá podría hacer en su caso, sería decidir la extradición en estricto derecho.