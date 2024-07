Cómo el PCC utiliza la agenda climática global para hacer daño a los EE.UU.

El Partido Comunista Chino (PCC) está tratando de dominar el mercado energético mundial utilizando energía verde y esto se está convirtiendo en una creciente preocupación en los Estados Unidos y la administración Biden. El PCC está construyendo un sistema de control sobre el mercado de energía verde y esto acontece en un momento interesante porque Biden va tras el PCC, sobre los vehículos eléctricos, sobre los paneles solares y a simple vista pareciera contradictorio porque él está empujando muy duro la agenda verde y pensaríamos que otros países que construyen productos de energía verde les gustaría.

Es fascinante ver el cambio en la administración Biden cuando iniciaron con la agenda verde más progresista y radical en la historia y con un sentido de mandato del pueblo de los Estados Unidos para imponer una muy notable llamada transición energética, la cual podría marcar la primera vez en la historia de la humanidad donde vamos de una energía más densa, abundante y a precio más razonable, hacia una energía menos densa, menos abundante y mucho más costosa, por elección propia y esto nunca ha sucedido antes y esto fue lo que ellos propusieron y ejecutaron durante los primeros tres años y medio, llamando al cambio climático, la amenaza existencial que enfrenta Estados Unidos.

Los Estados Unidos está cayendo en la trampa de la dependencia de la infraestructura de energía verde barata del PCC. La importancia estratégica de la energía sugiere que China podría controlar la infraestructura de la energía verde global, mientras que el mundo empieza a transicionar hacia la energía verde. Es un fenómeno nuevo en muchas maneras, ya que durante los últimos 150 años hemos sido testigos de un crecimiento exponencial de la necesidad de energía por parte de la humanidad y esto seguirá creciendo. La inteligencia artificial, los centros de procesamiento de datos y hasta Bitcoin van a tener mucha más demanda sobre nuestra infraestructura de energía y podría incrementarse en un 25% en 5 años, lo que representa un gran incremento en los Estados Unidos.

Hemos sido testigos de cómo en los últimos 15 años se dio el establecimiento del dominio energético de los Estados Unidos, ya que históricamente había sido una nación vulnerable, consumidora de energía, pero esta realidad cambio con la revolución del fracking y la explotación de los recursos de gas natural de los Estados Unidos se han convertido en una gran fortaleza en vez de una debilidad. Fue alrededor de este periodo de 15 años cuando China, quien era el mayor importador mundial de energía, reconoció que no le agradaba la idea de que Estados Unidos fuera uno de tres mayores productores de la energía que ellos necesitaban y a partir de allí empezaron a pensar cómo cambiar esto y en este punto se enfocaron en la agenda verde de la era Obama, que parece mansa en comparación con lo que ha hecho la administración Biden y trataron de descubrir cómo usar su riqueza y sus entidades estatales para crear infraestructura fuertemente subsidiada, desde las baterías de los vehículos eléctricos, paneles solares hasta turbinas de viento, que inundarían el mercado internacional, de tal manera que sacarían del negocio a las alianzas de empresas europeas y estadounidenses y crear una dependencia en ellos, lo que es realmente genial de su parte.

Es importante entender cómo el PCC hace negocios, ya que una gran cantidad de negocios son empresas estatales y estas no tienen la necesidad de generar ganancias, al menos no inicialmente y los que ellos hacen regularmente es que van a los países donde licitan por debajo en los proyectos y algunas veces por debajo del costo, provocando la quiebra de las empresas locales y luego ellos controlan el mercado.

Fuimos testigos de cómo lo hicieron en las telecomunicaciones y lo intentaron hacer durante la pandemia con los EPP (equipos de protección personal), de manera tal que, procuran controlar estos recursos vitales y para ellos esto es una inversión en su proyección de poder y no representa una sociedad con un sistema capitalista libre y es así como están tratando de ejercer control global real.

La posibilidad de tener puertas traseras dentro de los sistemas, desde un enfoque de ciberseguridad, en los productos electrónicos manufacturados en China como los teléfonos inteligentes, laptops, USB, etc., pudieran tener vulnerabilidades construidas dentro del firmware (soporte lógico inalterable) y no estarían en un nivel superficial, más bien a nivel del chip (circuito integrado). Algunos analistas de ciberseguridad consideran que el PCC, algunas veces dejan vulnerabilidades en el sistema, intencionalmente y algunas veces el interruptor de apagado se puede ver así. La dimensión cibernética de esto ha sido explotada por el PCC, literalmente hasta convertir todos los productos electrónicos en armas, sin querer ser alarmista. Las aplicaciones que se descargan en los teléfonos, siendo Tik Tok el más famoso actualmente, al menos en la versión de la aplicación en el idioma chino, parece tener una vulnerabilidad construida dentro que no puede ser cifrada, lo que les permite aspirar toda información en tu teléfono, de manera tal que podrían recolectar la información de todos los usuarios de esta aplicación.

Hay que analizar todas estas amenazas de manera holística, ya que un panel solar podría verse como una cosa benigna, pues a todos nos gusta la idea de contar con energía solar y que las energías renovables son agradables, pero no si fuesen controladas por el PCC.