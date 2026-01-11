Conceptos de liderazgo para este tiempo

Chris Matthews, periodista, autor y comentarista político estadounidense, publicó en noviembre pasado, el libro titulado: Lessons from Bobby: Ten Reasons Robert F. Kennedy Still Matters (Lecciones de Bobby: Diez razones por las que Robert F. Kennedy sigue siendo importante), Simon & Schuster 2025. Este libro se basa en discursos y escritos de Robert F. Kennedy y reflexiones de otros autores que han estudiado su carrera política. El valor de esta publicación no solo es la de rescatar su pensamiento y sus obras, sino que además se presenta a 100 años de su natalicio y en tiempos de dudas sobre la realidad y sus ideales sociales y políticos.

Antes de resaltar algunos aportes del libro de Chris Matthews, resumiendo de varias fuentes bibliográficas, Robert F. “Bobby” Kennedy -RFK-, nació en 1925. Inició su carrera política dirigiendo la exitosa campaña presidencial de su hermano John F. Kennedy en 1960. Tras la elección de John, RFK fue nombrado fiscal general de los Estados Unidos hasta el año 1964. Durante los tres años en el cargo, combatió enérgicamente el crimen organizado, aumentando significativamente las condenas de miembros de la mafia. Dada las históricas situaciones se discriminación racial y abuso del poder, se convirtió en un destacado defensor federal de la aplicación de los derechos civiles, enviando alguaciles para proteger iniciativas de desegregación como la integración de la Universidad de Mississippi y apoyando la creación de la Ley de Derechos Civiles de 1964.

Robert F. Kennedy se convirtió en un firme defensor del derecho al voto de los afroamericanos, trabajando para derribar las barreras discriminatorias en el Sur de los Estados Unidos y alineando al Departamento de Justicia con los objetivos del movimiento por los derechos civiles.

En 1964, RFK renunció como fiscal general y se postuló con éxito para senador de EE.UU. por Nueva York, donde defendió la reducción de la pobreza, la igualdad racial y los derechos humanos. También se convirtió en un crítico acérrimo de la guerra de Vietnam, instando a soluciones negociadas y un mayor enfoque en la reforma social.

Por derecho propio, marcó su espacio y fue una figura central en la política estadounidense de mediados del siglo XX. En 1968, Kennedy lanzó su campaña presidencial destinada a “unir a los estadounidenses en torno a la justicia social y la paz”, ganando varias primarias antes de su asesinato en Los Ángeles, el 5 de junio de 1968.

Dado lo brevemente expuesto sobre las realidades de su vida política y tomando en cuenta los desafíos a nivel geopolítico y los que hoy vive la población estadounidense, en particular los emigrantes y las capas populares, una de las lecciones fundamentales del libro de Chris Matthews centra en el pensamiento de RFK sobre la conducta de los líderes, en donde expone que: “el valor moral es un bien más raro que la valentía en batalla...”, y señala que deben estar dispuestos a defender lo que es correcto, incluso cuando es impopular o políticamente arriesgado. Dice RFK: “Pocos tendrán la grandeza de doblar la historia misma, pero cada uno de nosotros puede trabajar para cambiar una pequeña parte de los acontecimientos”.

Enfocado en las experiencias actuales, el libro señala que los líderes modernos: “...operan, cada vez más, en un entorno mediático que premia el espectáculo más que el fondo...”, mientras que RFK “veía el poder como una obligación moral de proteger a los vulnerables”.

Las evaluaciones y comentarios sobre estas publicación de Chris Matthews son positivas. Un comentario en el The Hollywood Beat “argumenta que Robert F. Kennedy aún aporta algo vital a un país que lucha contra la división y la desconfianza”. Tambien señala que: “Matthews utiliza momentos cruciales en la vida de RFK (trabajo por los derechos civiles, postura sobre Vietnam, lucha contra la pobreza), para extraer diez lecciones morales y políticas” Y, finalmente, “enfatiza el enfoque del libro en la valentía moral, la empatía y el liderazgo político, estableciendo paralelismos explícitos con la situación política actual”.

Los retos políticas y sociales que se vive actualmente no son únicos de los Estados Unidos. Todos sabemos que las amenazas al bienestar y al desarrollo de los más vulnerables alrededor del mundo afectan la paz de las naciones. Estas amenazas están hoy tan o más presente como durante el periodo de vida política de RFK.

No debe haber dudas de que, en la historia política, social o cultural de nuestra nación, existen personajes, hombres y mujeres, que paralelamente ocuparon espacios en la época de Robert F. Kennedy y que con su s aportes y alto sentido de honor y liderazgo, su intachable moralidad, constituyen un faro que nos debe servir como guía para enfrentar los nuevos peligros y retos de supervivencia. Hay que rescatar sus contribuciones y su memoria.