Control social de la gestión del nuevo director de la CSS

Me refiero en esta entrega a los que considero como los principales procesos que deberá impulsar el nuevo director de la CSS y, por ende, aquellos a los que deberemos darle seguimiento ejerciendo nuestro derecho y deber de controlar socialmente la gestión de la institución. Lógicamente que los procesos que señalaré responden a mi punto de vista, y no necesariamente han de coincidir con el imaginario colectivo de los asegurados. No obstante, la necesidad de un efectivo control social de su gestión, sí que es un asunto de todos.

Antes de entrar en materia específica, es necesario subrayar que, para llevar a cabo un control social efectivo de la gestión del nuevo director de la CSS, es crucial que todos estemos involucrados en los procesos de toma de decisiones y en la supervisión de las actividades gubernamentales. Requiere por ende, un esfuerzo coordinado entre el gobierno, la sociedad civil y los ciudadanos para crear una cultura de transparencia, participación y rendición de cuentas.

En este contexto, por lo menos tres estrategias son clave: la transparencia necesaria para que la información sobre la gestión del director sea accesible y comprensible para todos los ciudadanos, a través de portales web donde se publique de manera regular información detallada sobre las actividades gubernamentales; la organización de consultas y audiencias públicas para que los asegurados puedan expresar sus opiniones y preocupaciones sobre proyectos y políticas que se llevan a cabo y; la implementación de programas educativos que informen a los ciudadanos sobre sus derechos y responsabilidades en cuanto a la supervisión de la gestión pública.

Dicho lo anterior, le dedico el resto de esta glosa a señalar seis procesos que considero prioritarios en la gestión del nuevo director de la CSS. No olvidemos que para eso -y todas sus funciones - contará con un presupuesto anual cercano a los 8,000 millones de balboas, de los cuales la mayor cantidad de dinero la pondremos nosotros con nuestras cuotas regulares. Vale subrayar entonces que, nosotros los asegurados pagamos el salario del director y todos los funcionarios de la CSS, por lo que somos los dueños de la institución que dirigirá.

Para comenzar, los asegurados queremos que el nuevo director de la CSS liderice el rescate de nuestro sistema de pensiones, para que nos garantice una retribución suficiente para vivir de forma digna y cómoda al jubilarnos. Especial relevancia tendrá darles seguimiento a las propuestas para cerrar la brecha de financiamiento del PIVM sin perjudicarnos. Pero lo más importante será que no vayan a “pasar agachados”, como hizo la anterior administración, y enfrenten ya mismo, los costos sociales y políticos de esta falencia.

Por otro lado, los asegurados deberemos controlar el cumplimiento con la Ley Orgánica de la CSS. Esteremos pendientes de que: ejerza la correcta administración de la Institución; que vele por la eficiente administración de su patrimonio, la disposición de fondos y la ejecución de su presupuesto, así como por la adecuada protección y salvaguarda de sus activos, y por el apropiado rendimiento de estos.

Los asegurados también velaremos porque la nueva junta directiva sea seleccionada por medio de un proceso transparente que garantice la necesaria solvencia ética, profesional y moral de los escogidos, para cumplir con la promesa de “rescatar y garantizar que la CSS cumpla con su misión y compromiso institucional de protección de la salud y seguridad económica de los panameños”.

No menos importante será el desarrollo y fortalecimiento de la red de establecimientos de salud de la CSS para que funcione de la mejor manera. Que nos atiendan de forma oportuna, con calidad y calidez, que nos ayuden a protegernos y prevenir enfermedades, y que nos sanen cuando estemos enfermos, proporcionándonos, a tiempo, los medicamentos y tratamientos que necesitemos. No puede perder de vista el nuevo director, que el programa de mayor cobertura poblacional, es el de enfermedad y maternidad, y dentro del mismo, el subprograma de atención médica, es el que más nos preocupa a los asegurados y a nuestros beneficiarios.

En ese sentido, es de igual relevancia que el nuevo director de la CSS seleccione, sin imposiciones clientelares de ningún tipo, los miembros de un equipo de trabajo altamente efectivo. Exigimos los mejores profesionales, altamente capacitados, con experiencia y estabilidad; capaces de asumir la responsabilidad por la ejecución, con eficiencia, de la política pública.

Especial atención debemos prestarle a la coordinación efectiva con el ministerio de Salud, para abordar conjuntamente la segmentación del sistema y la fragmentación de los servicios de salud, principales causas del bajo desempeño de los servicios de salud. Para ello tendrá a su alcance el documento, “Lineamientos propuestos para la mejora y fortalecimiento del sistema nacional público de salud integral, en el marco de una política de Estado”, formulado por la Mesa de Diálogo para la transformación del Sistema Nacional Público de Salud.

Para terminar, le deseo éxitos al nuevo director de la CSS, e invito a todos los asegurados, que somos los dueños de la CSS, a ejercer nuestro derecho y deber de controlar de forma activa y sistemática, la gestión del nuevo director.