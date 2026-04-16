Creación literaria e iniciativas complementarias

Cuando un escritor llega a mi edad, y ha logrado desempeñarse con éxito en diversas actividades complementarias casi al mismo tiempo, además de en los gajes del oficio que le son naturales, tiene derecho a consignarlo públicamente, aunque sólo sea con el pretexto de estarse iniciando en los primeros pasos de una autobiografía que exige reconstruir las principales labores realizadas. Pretexto que no es tal, puesto que en ese nuevo afán ando en estos días, ya con título provisional: “Retrospecciones: Memorias de ida y vuelta”.

Así, al dar los primeros pasos hacia la evaluación de lo realizado, aprovecho para consignar las principales actividades de las que me siento más orgulloso. Aludo primeramente a mi labor como editor de libros... Oficio que aprendí en México mientras trabajaba en la Universidad Autónoma Metropolitana. En Panamá habría de ejercerla formalmente a partir de 1983 como Director de Letras del Instituto Nacional de Cultura (INAC); como Director de la Editorial de la Universidad de Panamá; y luego en la Universidad Tecnológica de Panamá.

Poco después, privadamente, en diversas pequeñas editoriales inventadas por mí: Editorial Signos; Fundación Cultural Signos; 9 Signos Grupo Editorial y Foro/taller Sagitario Ediciones... El libro más reciente publicado bajo mi responsabilidad es el cuentario de Félix Armando Quirós Tejeira: “La noche del corazón” (2025). En ese sentido, tengo la satisfacción de haber sido el editor del primer libro de numerosos autores panameños –cuentistas y poetas–, muchos de los cuales ocupan un sitio relevante en nuestras letras, unos más reconocidos que otros, además del mismo Quirós Tejeira: Salvador Medina Barahona, Héctor Collado, Melanie Taylor, Carlos Oriel Wynter Melo, Carlos Acevedo, Julio Moreira Cabrera y Danae Brugiati Boussounis.

Asimismo: Eduardo Soto, Blanca Montenegro, Isabel Herrera de Taylor, Bolívar Aparicio, Eyra Harbar, Annabel Miguelena, Yolanda Hackshaw, Rogelio Guerra Avila, Gilza Córdoba, Marisín Reina, Carlos Fong, David Róbinson, Gonzalo Menéndez González, Nicolle Alzamora Candanedo, Eduardo Jaspe Lescure y Dennis Smith.

También publiqué el primer libro de: Gina Stanziola, Pedro Crenes Castro, Arabelle Jaramillo, Zary Alleyne, Fernando Penna, Luigi Lescure, Doris Sánchez, Porfirio Salazar, Diana Mayora, Shantal Murilllo, Enrique Jaramillo Barnes, Lissete Lanuza Sáenz y Eros Cajar, entre otros. Todos con estilos y temáticas perfectamente diferenciados, lo cual es muy importante a fin de que la literatura nacional no sea un gran calco de sí misma. En total, más de 100 libros de autores nacionales. También fundé revistas literarias; la única que sobrevive: “Maga, revista panameña de cultura”, creada en marzo de 1984, que desde hace años publica la Universidad Tecnológica de Panamá con gran éxito.

Por otra parte, de los muchos premios que he creado desde cuando laboraba en el antiguo INAC, sobreviven los siguientes: Premio de Poesía Joven “Gustavo Batista Cedeño” y Premio de Narrativa “Ariel Barría Alvarado”, ambos hoy administrados por el Ministerio de Cultura. Asimismo, Premio Centroamericano de Literatura “Rogelio Sinan”; Premio Nacional de Cuento “José María Sánchez”, y Premio “Diplomado en Creación Literaria”, en la Universidad Tecnológica de Panamá. Muchos son los nuevos autores que el hecho de haber ganado uno o varios de estos certámenes ha permitido descubrir.

Sin duda, el Diplomado en Creación Literaria que fundé en 2001 en la UTP, ha logrado canalizar desde entonces una porción importante del talento que en diversos momentos se ha venido dando en nuestro país. Así, a mi juicio, al menos un 30 % de los nuevos autores actuales son egresados del Diplomado. Cabe añadir un hecho importante: los profesores que imparten las materias son todos reconocidos escritores. Pienso en Salvador Medina Barahona, Alex Mariscal, Rodolfo De Gracia, Erasto Espino Barahona y Joel Bracho Ghersi.

Los talleres literarios también son importantes, siempre y cuando los profesores estén bien preparados, no sólo como escritores sino también en el aspecto docente. Mi primer taller lo impartí en México, primero en la capital a fines de la década de los ochentas del siglo pasado; y años más tarde en la Escuela de Escritores de la ciudad de Querétaro. Y en Panamá, ofrecí mis primeros talleres de cuento en mi propia casa, en la de Félix Quirós Tejeira y en el IPA, conocido colegio privado. Desde entonces, tanto como parte del Diplomado de la UTP como por mi cuenta, he seguido haciéndolo. El más reciente, en casa de una amiga en Panamá cuando estuve por allá a fines de 2025.

Otra actividad paralela ha sido siempre la del investigador literario, lo cual me ha permitido preparar y publicar un número importante de antologías sobre diversos aspectos del cuento y la poesía nacionales, el más reciente: “Cuentistas de Panamá: Antología generacional selecta”, que próximamente publicará la UTP.

Doy por sentado los muchos años que laboré como docente en colegios y universidades en USA, México y Panamá impartiendo materias relacionadas con las humanidades. Así, la combinación de la docencia con las diversas labores antes mencionadas, sin excluir por supuesto la escritura y publicación de un número apreciable de libros como cuentista, poeta y ensayista, me han permitido disfrutar a plenitud una vida modesta pero satisfactoria, lo cual se agradece.