El azar de los dados de hierro: la decapitación estratégica como motor del caos

Existe una soberbia técnica en el gabinete de guerra moderno: una fe casi religiosa en el algoritmo que selecciona objetivos. Se nos ha vendido la idea de que la guerra contemporánea es un ejercicio de cirugía de precisión, donde la eliminación de la “élite de poder” —ese vértice piramidal de mando y control— equivale a la extirpación de un tumor. La teoría es seductora por su limpieza: matamos al líder, desarticulamos la voluntad del grupo y forzamos la capitulación.

Sin embargo, la realidad geopolítica de las últimas décadas en el eje USA-Israel contra Irán sugiere una conclusión opuesta. No estamos ante una cirugía, sino ante un juego de azar ciego. Cada bombardeo que elimina a un cuadro dirigente es un lanzamiento de dados sobre el tablero del caos. Es la “Metáfora de los Dados de Hierro”: el atacante lanza el proyectil esperando que, de las cenizas, surja un interlocutor dócil. Sin embargo, lo que obtiene es la radicalización biológica del adversario y la evaporación de cualquier puente de negociación.

El error fundamental de la estrategia de “decapitación” reside en su desconocimiento de la Teoría de Sistemas Adaptativos Complejos. Organizaciones como la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) o Hezbollah no son corporaciones occidentales fragilizadas por la pérdida de un CEO; son organismos celulares con una altísima redundancia funcional. Al “tirar los dados” mediante el asesinato selectivo, el atacante ignora una variable crítica: la calidad del liderazgo que se elimina. En el ecosistema del poder, existen los pragmáticos, aquellos que entienden la Realpolitik y el valor de la tregua. Cuando una bomba elimina a un líder de esta estirpe, el vacío de poder es succionado por la ley de la Sustitución Automática. Este proceso no es neutral: el nuevo líder, surgido del trauma y legitimado por el martirio de su predecesor, suele ser más joven, más técnico y carecer de la fatiga de guerra del anterior. Como señala Jenna Jordan (2014), la decapitación falla en grupos institucionalizados porque genera una selección natural darwiniana de la intransigencia.

La historia reciente ofrece un laboratorio preciso para observar esta entropía: el JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action). Este acuerdo nuclear de 2015 no fue simplemente un tratado técnico; fue el punto de apoyo donde una facción pragmática de la élite iraní, encabezada por figuras como Hassan Rouhani y Javad Zarif, apostó su capital político a la diplomacia. En ese tablero, los dados estaban quietos: había un centro de gravedad con el cual negociar la estabilidad regional. Sin embargo, la retirada unilateral de Estados Unidos en 2018 y la transición hacia la “Presión Máxima” —que culminó en la ejecución del general Qasem Soleimani en 2020— representó un nuevo y violento lanzamiento de dados. Al destruir el marco del JCPOA y decapitar a los cuadros que sostenían el statu quo, el atacante no obtuvo la rendición, sino la aniquilación del moderado. El resultado fue una selección adversa: la facción pragmática fue devorada por el ala ultraconservadora. Al atacar la estructura de poder que había firmado el pacto, Occidente incineró la confianza sistémica. Hoy, el vacío dejado por el JCPOA es un búnker hermético donde la nueva élite ha sustituido la mesa de negociación por el enriquecimiento centrífugo. Se eliminó al interlocutor que hablaba el lenguaje de los tratados para heredar un adversario que solo comprende el lenguaje de los hechos consumados.

Si observamos el Líbano de 1992, la eliminación de Abbas al-Musawi fue celebrada como un éxito táctico. Pero los dados se detuvieron en una cara imprevista: Hassan Nasrallah, quien transformó a Hezbollah en una potencia regional asimétrica. Se eliminó a un clérigo para recibir a un estratega militar que redefinió el equilibrio de terror. Incluso en la Masacre de Katyn (1940), el intento de Stalin de eliminar a la élite polaca para facilitar la sumisión produjo un efecto de caos. Al exterminar a la oficialidad y la intelligentsia, Stalin no buscaba solo una cabeza, sino vaciar el cuerpo social de su reserva de interlocución nacionalista. Katyn no fue una victoria estratégica, sino la creación de un vacío de legitimidad que condenó al bloque soviético a décadas de resistencia clandestina. Al tirar los dados de la aniquilación, Stalin eliminó la posibilidad de la política, dejando solo el espacio para la fuerza bruta.

La estrategia de los dados es una forma de ludopatía bélica. USA e Israel lanzan sus proyectiles contra la élite iraní esperando un “as” de moderación que la propia violencia se encarga de quemar antes de que aparezca. Cuanto más se tiran los dados, más se calcinan las caras del cubo. El resultado no es un nuevo líder dispuesto a negociar, sino un tablero tan atomizado que la negociación se vuelve un concepto anacrónico. Al final, cuando la élite de poder ha sido cribada por el fuego, lo que queda no es un cambio de régimen, sino un agujero negro geopolítico. Y en el centro de ese agujero, no hay nadie con quien hablar. Solo queda el eco de las explosiones y la certeza de que, en la guerra de los dados, el único que siempre gana es el Caos.