De la gente, por la gente y para la gente

Me honra sobremanera haber sido designado por el Presidente Xi Jinping como el tercer Embajador de la República Popular China ante la República de Panamá. Según todo el mundo, Panamá es el “Puente del Mundo, Corazón del Universo”; desde mi llegada, esta impresión se me ha ido reforzando con cada día que pasa: aquí se encuentran los vientos de los dos océanos, las esclusas del Canal se abren cada día para el mundo entero, y en sus calles y callejones flotan aromas, lenguas y risas de distintos países, lo que me resulta muy entrañable.

Los pueblos de China y Panamá siempre han mantenido un profundo afecto y un cariño mutuo. En 1854, los primeros chinos llegaron a Panamá para participar en la construcción del ferrocarril interoceánico y en la excavación del Canal. “No hay algo más panameño que un desayuno chino” es el reflejo más vívido de la amistad sino-panameña. Tras la gesta patriótica del 9 de Enero de 1964, millones de chinos salieron a las calles para apoyar la justa lucha de Panamá por recuperar la soberanía sobre el Canal. En la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 1973, el representante de China expresó su explícito apoyo a la soberanía panameña sobre el Canal. Esta amistad no solo ha sido forjada por el largo transcurrir del tiempo, sino también por la solidaridad mutua en los momentos importantes.

Las relaciones China-Panamá siempre se cimientan en la justa posición de las amplias masas populares. China apoya firmemente la soberanía de Panamá sobre el Canal y su neutralidad permanente, y reconoce la importante contribución de la administración panameña del Canal al comercio y la navegación mundiales. Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, Panamá ha persistido invariablemente en el principio de una sola China, con firme apego a esta norma básica de las relaciones internacionales y consenso general de la comunidad internacional, manteniéndose siempre del lado correcto de la historia y la justicia internacional.

Las relaciones China-Panamá siempre se han enfocado en los beneficios tangibles de ambos pueblos. China se mantiene con comodidad como el segundo usuario del Canal y el primer proveedor de la Zona Libre de Colón. En los 9 años de relaciones diplomáticas, el comercio bilateral se ha duplicado en comparación con el momento del establecimiento, la inversión china en Panamá se ha multiplicado por 6, cerca de 10.000 profesionales de diversos sectores panameños han viajado a China para formarse, y más de 400 estudiantes panameños han recibido becas del Gobierno chino. Alrededor de 200 empresas chinas tienen inversiones en Panamá, de las cuales casi 20 son grandes empresas que han establecido aquí sus sedes regionales. Hace poco, la Feria China-Panamá celebrada en el Albrook Mall atrajo a más de diez mil participantes.

El hecho de que las relaciones China-Panamá hayan podido alcanzar un gran desarrollo en apenas 9 años se debe a que siempre han sido unas relaciones de la gente, por la gente y para la gente. Esta es también la clave del vigor del Partido Comunista de China, el partido gobernante de China, que a lo largo de sus más de cien años de trayectoria siempre está en la flor de la vida a pesar de experimentar tantas penalidades y desafíos. El 1 de julio pasado, el Partido celebró su 105 aniversario, motivo por el que China celebró una solemne ceremonia. En esa ocasión, el Secretario General del Comité Central del Partido, Presidente de la República Popular China y Presidente de la Comisión Militar Central, Xi Jinping, pronunció un importante discurso. Considero que en el discurso del Presidente Xi Jinping hay tres frases clave que descifra el secreto de cómo el Partido Comunista de China ha podido liderar y unir al pueblo chino para crear una vida de felicidad. Además, estas frases son bien inspiradoras para las relaciones sino-panameñas.

La primera es la supremacía del pueblo. El Presidente Xi Jinping mencionó en el discurso la palabra “pueblo” casi 50 veces, subrayando que todos los logros alcanzados por el Partido Comunista de China son el resultado de la lucha incesante del pueblo chino, guiado y unido por generaciones de miembros del Partido. Este compromiso con la gente lo tenemos que seguir fomentando en las relaciones sino-panameñas. Los panameños anhelan más empleo, mejores servicios públicos, un entorno más limpio, hermoso y sostenible, más Chen Chen y más actividades culturales. China está dispuesta a participar activamente en proyectos de infraestructura como carreteras y puertos en Panamá, a proporcionar equipos de perforación de pozos y paneles solares para aliviar la escasez de agua y electricidad de la población panameña, a ofrecer clínicas móviles para mejorar las condiciones médicas en Panamá, a llevar más productos agropecuarios panameños de calidad a las mesas de las familias chinas, y cómo no, a organizar más actividades culturales.

La segunda es el futuro compartido. Panamá, como país que basa su identidad en la conectividad, comprende mejor que nadie que los destinos de todas las naciones están hoy más entrelazados que nunca. El Presidente Xi Jinping señaló que, para cumplir con la misión y las tareas del Partido en la nueva era y en el nuevo camino, es necesario seguir impulsando la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad. China está dispuesta a trabajar con Panamá para practicar el verdadero multilateralismo, hacer frente conjuntamente a los desafíos globales, fortalecer la comunicación y coordinación en foros multilaterales como las Naciones Unidas, promover la implementación de la Iniciativa para el Desarrollo Global, la Iniciativa para la Seguridad Global, la Iniciativa para las Civilizaciones Globales y la Iniciativa para la Gobernanza Global, defender la equidad y la justicia internacionales, y construir juntos una comunidad de futuro compartido entre China y América Latina y el Caribe.

La tercera es reforzar la confianza. El Partido Comunista de China, a pesar de tantas dificultades y pruebas, ha mantenido siempre su espíritu de lucha precisamente porque ha conservado una convicción inquebrantable en el triunfo. En su discurso, el Presidente Xi Jinping hizo un llamamiento a todos los militantes del Partido a que, en la nueva era y la nueva marcha, mantengan la confianza para seguir trabajando con esfuerzo. Como no pueden ser una excepción, las relaciones sino-panameñas también pueden enfrentar riesgos, desafíos y presiones externas. Pero como decimos los chinos: ”las nubes nunca podrán tapar la visión cuando uno sabe ponerse a la altura”. La amistad y la cooperación entre China y Panamá corresponden a la tendencia general y la aspiración de los pueblos. Mientras nos pongamos a la altura de los intereses de nuestros países y pueblos, y mantengamos la confianza para apartar las interferencias, las relaciones China-Panamá sin duda alcanzarán un desarrollo aún mayor.

Como nuevo Embajador de China, junto con mis colegas de la Embajada y de la mano con amigos panameños de todos los sectores, haré el mejor de mis esfuerzos para que el árbol de la amistad sino-panameña dé más frutos que beneficien a los pueblos. ¡Estoy convencido de que tanto Panamá como las relaciones sino-panameñas tendrán un futuro mejor!