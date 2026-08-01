Más allá del éxito: la importancia de pedir ayuda a tiempo

La reciente partida de una joven y destacada empresaria panameña nos ha dejado a todos en estado de reflexión. A través de mis años viajando por más de 95 países y habiendo vivido en culturas tan diversas como las de Panamá, Chile o Dubai, he comprendido que el deseo de alcanzar el éxito y la lucha por mantener la salud mental no conocen fronteras; son desafíos que compartimos todos. Estos sucesos nos obligan a mirar más allá de los logros profesionales y a reconocer que, detrás de cada perfil de éxito, existe un ser humano lidiando con retos que a menudo permanecen ocultos bajo la máscara de la productividad. Como life coach, siento que este momento nos invita a realizar una pausa necesaria para hablar con honestidad sobre el bienestar y la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos. El coaching es una herramienta potente para diseñar metas, ganar claridad mental y redescubrir el propósito, pero también es importante reconocer que el cuidado humano es un tejido de muchas piezas y debemos saber cuándo acudir a cada una.

El life coaching, al igual que la meditación, son herramientas hermosas para el crecimiento personal y la gestión de nuestra energía interior. Sin embargo, es vital recordar que estas prácticas son complementarias y no sustituyen la labor fundamental de psicólogos y psiquiatras. Existe una distinción natural: mientras el coaching nos ayuda a enfocarnos en el potencial y la acción, el tratamiento de condiciones clínicas requiere siempre del diagnóstico y acompañamiento de un especialista de la salud mental. ¿Cómo podemos, entonces, integrar el bienestar en nuestro día a día? La verdadera calma comienza cuando dejamos de tratar el éxito solo como una meta externa y empezamos a construirlo como una estructura interna.

Saber cuándo pedir ayuda La inteligencia emocional es también saber qué tipo de apoyo necesitamos. El estrés cotidiano puede abordarse con técnicas de coaching o meditación para recuperar el equilibrio. Pero cuando sentimos que el dolor es profundo o constante, el paso más valiente es acudir a un terapeuta.

La vulnerabilidad como fortaleza En el coaching trabajamos la alineación personal. Al igual que cuidamos nuestro cuerpo físico, debemos cultivar nuestra mente con introspección, pero nunca en aislamiento. Compartir nuestro sentir es el primer paso para soltar la carga.

El bienestar es un ecosistema La resiliencia no viene de una sola fuente. Podemos apoyarnos en un coach para mantener el enfoque, en un terapeuta para procesar heridas, y en prácticas de bienestar para reconectar con nuestra paz. Es la suma de estos apoyos lo que nos permite caminar con más liviandad.

El mensaje hoy no es de juicio, sino de cuidado. La sociedad panameña necesita que normalicemos el hecho de que nadie está diseñado para cargar con todo solo. Si te encuentras en un momento donde la presión parece insuperable, te invito a dar ese primer paso y buscar a un profesional. Reconoce que tu vida tiene un valor que va mucho más allá de cualquier métrica de éxito. No esperes a que el silencio se vuelva insostenible; la ayuda está disponible, y aceptarla es, quizás, la decisión de liderazgo más importante que puedas tomar.