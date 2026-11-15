‘De manos ajenas a manos propias’, una obra fundamental

En agosto pasado, durante la Feria internacional del libro de Panamá, se presentó el libro titulado: “De manos ajenas a manos propias, la transición del Canal de Panamá de 1979 a 1999”, escrita por el doctor Jorge Eduardo Ritter. Esta obra constituye un relato puntual y extraordinario de un capítulo de la historia nacional que cada panameño debe conocer.

La actualidad mantiene distraída a gran parte de la población en asuntos de poco valor histórico, cultural, político o social que, lo más probable, no tengan mayor relevancia en el devenir de la realidad nacional. Pero, por ejemplo, los que están interesados en el tema del Canal de Panamá, y en particular esta nueva generación de canaleros que asumen la responsabilidad de administrar, operar y modernizar el Canal para proveer mayores beneficios al país, es importante su lectura y estudio, con el único objetivo de entender las razones que los han llevado a asumir las responsabilidades que hoy llevan adelante en la empresa canalera. Esta obra marca la diferencia entre memoria y documentación histórica. Para entender a fondo su importancia, es preciso valorarlo desde la perspectiva del relato histórico responsable y serio en que se presentan los hechos. Incontables veces, a lo largo de las décadas, se han expuesto fallas o errores en documentos por falta de una verificación documental apropiada de lo que se desea resaltar o, para acomodar la realidad de los hechos. No son pocos los escritores que, con mucha ligereza, recurren a su “memoria”, los recuerdos de lo que presenciaron o de datos dispersos contados por otros y sin verificación para presentar un hecho.

Tony Judt, el fallecido historiador y escritor británico, dijo: “Yo creo profundamente en la diferencia entre la historia y la memoria; permitir que la memoria sustituya la historia es peligroso”. Además, señaló que: “... la documentación histórica, la evidencia y la investigación profesional son esenciales porque la memoria por sí sola no puede establecer qué ocurrió realmente”. Es decir, la narración histórica debe sostenerse sobre una documentación puntual y sustentada en la realidad de los hechos. La “memoria” puede tener sesgos y estar plagada de vacíos.

“De manos ajenas a manos propias” no se sostiene sobre la ‘memoria’, inexacta, volátil e incompleta “De manos ajenas a manos propias”, es una obra que, desde la primera hasta la última palabra, descansa sobre una plataforma literaria seria y responsable de documentación histórica, de acontecimientos y eventos de un período crucial de la historia nacional que muchos desconocen.

El común del panameño, a mi parecer, cree que firmado los tratados el 7 de septiembre de 1977 e iniciado el periodo de transferencia el 1 de octubre de 1979, solo fue un periodo sencillo en donde los Estados Unidos tenían la obligación de transferir el Canal a la República de Panamá y, en ese proceso, desmantelar lo que se conocía como la Zona del Canal con sus bases militares. Tal vez en la psique o ‘memoria colectiva’ nacional, ese proceso solo fue afectado por los eventos que llevaron a la invasión del 20 de diciembre de 1989.

En las 245 páginas de este libro, el doctor Ritter detalla con precisión y con evidentes muestras de que su trabajo se apoya en la documentación histórica, más que en la ‘memoria’, los hechos puntuales que se vivieron durante esos 22 años, desde la firma de los tratados. La lucha y defensa cambiaron a un escenario casi desconocido, sin la constante presencia de estudiantes y el pueblo panameño en las calles adyacentes a lao Zona del Canal, gritando “Panamá es Soberana”, como ocurría durante las negociaciones y en años anteriores a esos. No fue un periodo de espera y tranquilidad. No fueron años fáciles. Ritter señala que: “La transición tuvo tropiezos, desacuerdos, momentos de tensión y períodos en los que las relaciones entre ambos países atravesaron dificultades extraordinarias”. El autor honra la conducta patriótica de cada panameño que participó del proceso directivo y ejecutivo, independientemente de sus afiliaciones políticas, y que, con su voz, hicieron lo necesario para garantizar que el espíritu de los tratados se respetara en favor de la dignidad nacional.

“De manos ajenas a manos propias” se fundamenta sobre la documentación disciplinada y puntual de hechos y eventos, narrada sin exageraciones o exabruptos, validando la importancia de un buen proceso de documentación histórica para saber “de dónde veníamos y...”, para entender y planificar “... hacia dónde vamos”. Esa frase lo han dicho muchas personas de diferentes formas en diferentes momentos. Este libro no es circunstancial, es una obra fundamental para la historia panameña para entender el camino por donde transitamos y en particular para una población que hoy opera, administra y se beneficia del Canal en manos panameñas.