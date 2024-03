Debate y sociedad

Las carreras de caballos son muy entretenidas por su colorido y porque están llenas de sorpresas y en ocasiones, hasta de anécdotas insólitas. A veces un potro ni siguiera entra a la gatera, o sale y no avanza en el tropel. Algunas veces, los equinos se frenan y lanzan a sus jinetes sobre sí y estos ruedan en el suelo. Ciertos ejemplares avanzan y buscan al que va adelante.

Cabeza a cabeza, nariz a nariz, son resultados que en ocasiones ocurren.

Algo parecido tienen las campañas electorales con los candidatos a la primera magistratura. El reciente enfrentamiento, llamado primer debate y organizado por la Universidad de Panamá, fue como el arranque para esta campaña, que se vio complicada y donde quien salga electo, posiblemente no mantenga una cantidad elevada, sino con probabilidad solo alrededor de un tercio de los votos emitidos.

El encuentro de los aspirantes a presidir el país fue el inicio de la competencia. Algunos saltaron briosos, enérgicos, retadores. Otros se pusieron renuentes, corcovearon, se dieron la vuelta y poco avanzaron. Se trataba no solo de correr, como en el hipódromo, sino también de presentarse por primera vez ante los votantes y exponer qué harían en caso de llegar en primer lugar al final del recorrido.

Las reglas del juego no acompañaron en este propósito. A alguien se le ocurrió que el plan de trabajo para un quinquenio se puede exponer en un minuto. Se les dio ese tiempo para presentar sus propuestas. Varios procuraron hacerlo, otros divagaron, hablaron de todo y no se centraron en el tema de la agenda. Es como si en la carrera hípica, se pusieran a respingar, dar vueltas y no concretarse a seguir la carrera y a llegar a la meta con un buen desempeño.

Hubo quienes extendieron la mano y agarraron a los jinetes del cuello, la camisa para detenerlos; otros utilizaron baterías para acelerar al potro y también sacaron la huasca para entorpecer a los vecinos del alineamiento. Tretas, argucias, fintas (como dicen en el deporte), pero en general se pudo percibir un divorcio del asunto central y tan solo acercamientos que, en lugar de entrar al corazón de la cuestión, han dejado a la comunidad más confundida.

¿Quién ganó? No se trataba de llegar de primero, sino de que los candidatos expusieran mejor su proyecto a una audiencia masiva, la que por primera vez se encontraba con estos aspirantes. Esto fue aprovechado de una forma muy desigual por los expositores. ¿Cómo hablar sobre el escenario futuro y destacar las estrategias que se han de aplicar para establecer las principales políticas que sean el apoyo técnico a la gestión gubernamental?

Es un diálogo que se centra en una perspectiva no utópica, sino que requiere delinear acciones aferradas a la tierra y planteadas con valentía y aplomo. Hay decisiones que son duras de asumir y esto también hay que explicárselo al público porque urge dar pasos eficaces para tratar una realidad compleja y atinente a múltiples sectores puesto que son conscientes de que sus soluciones requieren nuevos modelos de discusión con el fin de obtener resultados concretos.

Es un ejercicio de múltiples facetas porque se deben aprovechar estos meses de discusión, debates, consultas para que la población votante abrace una cultura ciudadana con nuevas capacidades de participación y de enriquecimiento. Este es un factor fundamental para alcanzar unos comicios que pongan al país en una coyuntura lo suficientemente saludable, pues su sociedad habrá podido interpretar adecuadamente las claves en materia política.

La población panameña debe cambiar sus costumbres y muchos vicios que históricamente han definido estas campañas conformadas por diferentes actores vinculados con la administración del poder. Hay la necesidad de negociación ciudadana y esta es una coyuntura para alcanzar ese otro objetivo implícito detrás de una aparente y simple secuencia de debates.