Con esto de la vida real y la vida virtual hay quienes se han embriagado al punto tal de no poder distinguir entre una y otra. Este fenómeno parece ir más allá de Alicia en el País de las Maravillas. Confundir la vida virtual con la vida real ocurre cuando una persona otorga más valor, atención y sentido de identidad a su presencia digital que a su entorno físico y relaciones cotidianas. Entre las consecuencias psicológicas de ello está la ansiedad, depresión y baja autoestima al no alcanzar en el mundo físico las expectativas irreales del mundo virtual; otra conducta es la dificultad para afrontar conflictos o conversaciones cara a cara. Esto parece estar pasando con el Gobierno.

La conferencia de prensa del martes 29 para abordar el tema del empleo evidencio el mundo virtual en el que viven. La ministra de trabajo se jactaba por la generación de 77,231 empleos más que en septiembre de 2025y que la tasa de desempleo disminuyo a 8.5%.

Dice la ministra que los números no mienten. Mírelos usted. La tasa de desempleo en el 2024 era de 7.4%, con lo cual no logran recuperar el nivel de empleo. ¿Qué dicen los números del INEC? Según la Encuesta de Hogares (agosto 2026) los ocupados plenos disminuyeron en 144,985 personas (la tasa disminuye de 55.4% a 46.2%), mientras que los ocupados a tiempo parcial aumentaron en 9,544 personas. Qué está promoviendo el Gobierno, ¿inestabilidad laboral?

El subempleo invisible (personas que laboran 40 horas o más a la semana, pero reciben ingresos inferiores al salario mínimo), se duplicó (del 10.8% a 20.2% de los ocupados). El subempleo visible (menos de 40 horas trabajadas, pero desean trabajar más horas, buscaron trabajo y están disponibles) también se incrementa de 79,431 a 92,318 personas. La tasa de informalidad sigue siendo alta (46%), en una economía que según el gobierno está galopando. El desempleo y la informalidad sigue afectando a la juventud y las mujeres. En el rango de edad de 20 a 29 años la tasa de desocupación es del 18.3%, situación que se agrava en el caso de las mujeres que se eleva a 23.1%. La pregunta sigue siendo qué está promoviendo el Gobierno, ¿Empleos precarios?

Por su parte René Quevedo, consultor económico, asegura que Mitradel tramito 21% más contratos laborales en los primeros siete meses de 2026 respecto a 2025. La cifra no dice nada, ante la inestabilidad laboral, una sola persona puede firmar tres o cuatro contratos en el año.

Dice Mulino que “después de 12 años, se generaron más empleos privados que públicos”, pero financiado en una parte con recursos públicos, con nuestros impuestos, caso de “Mi Primer Empleo” y “Mi primer Empleo Agro”. Pero, ya lo dijimos, es el gobierno el que los financia para favorecer a la empresa privada, no son empleo son pasantías temporales de tres meses; sin salario (son pagos realizados por el Gobierno, inferiores al salario mínimo); sin prestaciones laborales; sin seguridad social, además es el Gobierno quién paga un seguro privado que no genera cuota a la seguridad social, se dan en el marco de inestabilidad laboral (contratos por tiempo definido de tres meses).

Esta radiografía da muestra que el problema del desempleo y la informalidad laboral en el país sigue siendo grave para la mayoría de los panameños. El desempleo sigue marcando como uno de los principales problemas que enfrentan los panameños, el 83% considera difícil conseguir trabajo según encuesta resiente presentada por sus empresarios.

Porque el alto nivel de desempleo, informalidad y precariedad laboral no son percepciones es una realidad que vive más de un millón de panameños. El Gobierno en lugar de vivir en su mundo virtual, debe bajar a las comunidades, allí se percatará de las vicisitudes que enfrentan todos los días el pueblo humilde y trabajador.