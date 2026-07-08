Divisa y Coiba: las dos caras de la misma moneda

Las monedas generalmente se componen o están formadas de tres caras: anverso, que es la cara; reverso, sello o cruz y canto que son los bordes. Existen otras explicaciones y mayores detalles. Desde un inicio con el anuncio de la construcción de una cárcel en terrenos del INA en Divisa y luego el traslado de los 29 privados de libertad a la isla de Coiba, comienza un periplo que, por las particularidades que avizora su futuro, distan de tener un recorrido pavimentado de perspectivas favorables de llegar a buen puerto y anclar en costas seguras. Puedo equivocarme.

Ya anteriormente en sendos artículos, ver “No nos diluye el agua, ni nos derrite el sol, (La Estrella de Panamá, jueves 18 junio 2026) y ¿Privados de libertad o conservación del ambiente? (La Estrella de Panamá, jueves 25 de junio 2026) en donde hacemos señalamientos importantes sobre estos dos (2) asuntos que gravitan la realidad nacional y son de interés público.

Para los efectos nuestros -Divisa y Coiba- hay aparentes similitudes, contradicciones o ambigüedades, parece una incongruencia, pero al final los extremos, aunque vayan en líneas paralelas, encuentran un punto de coincidencia. Es posible que pudiera interpretarse como un exabrupto, idea temeraria o fuera de contexto, comparar o establecer, parámetros con las características señaladas, pero en su dimensión fundamental, encontramos elementos que pudieran apuntalar los criterios emitidos.

En los dos casos señalados anteriormente se han emitido por lo menos información superficial y, como siempre sucede, se desconocen varios aspectos o situaciones mucho más importantes que el público ignora o grupos interesados sobre el tema desean conocer.

Quizás vayamos estableciendo algunas semejanzas, contrastes, parecidos o antípodas de cada uno de los temas en cuestión, pues como indicamos se presentan rasgos generales para los entornos mencionados, con sus propios atributos y falencias. Aclaro, no es mezclar peras con manzanas. Pero si observamos el traslado de los 29 privados de libertad a la isla de Coiba que está ubicada en una región insular y son mayores de edad, sus repercusiones hacia el área y lo que representa económicamente en el turismo para empresarios la transformación a un penal un santuario natural, patrimonio mundial de la naturaleza por la Unesco, donde habitan especies de flora y fauna con una rica biodiversidad, es una violación de la ley.

Las noticias informan que fueron ubicados en una base del SENAN y no se han construido edificaciones en la isla. Piensan aislar a cabecillas de organizaciones criminales. Han mostrado su rechazo organizaciones ambientalistas, autoridades de Veraguas, organizaciones científicas.

En Coiba cinco alcaldes con representación en el Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba (Montijo, Soná, Río de Jesús, Las Palmas y Mariato) que es el organismo rector del Parque, solicitan públicamente al Ejecutivo información más detallada sobre los aspectos técnicos, jurídicos y administrativos relacionados con el traslado de las 29 personas privadas de libertad. Por supuesto, lo que implica esta medida y consecuencias en el plano ambiental, economía local, turismo e investigación científica.

Hasta donde se tiene conocimiento, el alcalde de Mariato fue informado por la ministra de Gobierno que la medida sería temporal y posiblemente buscar alternativas.

Respecto a la construcción de una megacárcel en Divisa, cerca de los terrenos donde se ubica el Instituto Técnico Superior de Agrotecnologia de las Américas, el INA, está en tierra firme, próximo a poblaciones circundantes, con ríos tales como Cañazas y Santa María, terrenos inundables. Parece que no se han realizado estudios topográficos, planos, planimetría, algunos jóvenes son menores de edad.

Igualmente, han levantado clamor de protesta, estudiantes, egresados, asociación de egresados, autoridades de Herrera (estaban esperando una cita con la ministra de Gobierno). Los estudiantes salieron a orillas de la carretera Interamericana con pancartas, mostrando desacuerdo.

Las autoridades educativas del plantel han indicado asumir medidas de amonestación, ante el abandono de las instalaciones del colegio.

Hay noticias dispersas o incompletas, pero en esencia, lo que se conoce y la población, autoridades locales de esas zonas geográficas, grupos cívicos, científicos, estudiantes del INA en Divisa, sociedad civil, muestran preocupación, dejando sentir su voz de reclamo, a través de comunicados, marchas, entrevistas y diferentes acciones.

De la misma manera que Divisa, el alcalde de Herrera ha expuesto su inconformidad y se reunió con el Concejo Municipal, alegando estos la urgencia de buscar o explorar otros sitios en la provincia, aparte de numerosas razones y argumentos.

Como se aprecia para ambas situaciones, existen coincidencias, divergencias, factores inmersos en sus propias realidades intrínsecas, pero se cruzan y entrelazan. Lo que es cierto una la divulgación deficiente, cuenta gota de las informaciones y el rechazo total de la población ante el panorama mencionado.

Diversas expresiones de la sociedad civil demandan a las autoridades respectivas, mayor comunicación, técnica verificada y comprobada, orientación y explicación sobre dichas temáticas —Coiba y Divisa— pues en la mayoría de las veces están esperando una respuesta o aclaración para satisfacer dudas y expectativas. Cosa que hasta el momento no se ha dado. Esperamos culminar la fiebre mundial del balompié, no sé si fue a propósito el contagio para esta época, preciso corregir los rumbos y rectifiquen las coordenadas.