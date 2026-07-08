El rol de la dinamometría en fisioterapia: por qué el tiempo no lo cura todo

Cualquiera que haya sufrido una lesión muscular o articular grave conoce de cerca la frustración que acompaña al proceso de recuperación. No importa si es un futbolista de élite que busca mantener su rendimiento de cara a un ciclo olímpico, un trabajador que se lastima en su jornada laboral o un ciudadano común que intenta recuperar la movilidad tras una compleja cirugía ortopédica; la pregunta que ronda en la mente de todos siempre es la misma: ¿cuándo podré volver a moverme como antes?

Históricamente, la respuesta a esa interrogante ha dependido de factores alarmantemente subjetivos dentro del sistema de salud. Durante décadas, la rehabilitación en Panamá se ha guiado por el calendario o por la simple observación visual en el cubículo de terapia. Si ya transcurrieron seis meses desde la operación, la inflamación cedió y el paciente camina sin dolor aparente, el entorno suele asumir que el proceso ha terminado con éxito. Sin embargo, la experiencia diaria en el gimnasio terapéutico y la evidencia científica actual nos obligan a ser honestos: el tiempo transcurrido no restaura por sí solo la función neuromuscular. El cuerpo humano es un maestro del engaño biomecánico y posee una capacidad asombrosa para camuflar sus debilidades mucho mejor de lo que imagina el ojo humano. Es en este vacío donde la intuición del terapeuta debe dar un paso al costado para abrirle la puerta a la precisión y la tecnología. Desde el Instituto de Salud Física y Deportiva (Insafide) de la Universidad Especializada de las Américas (Udelas), vemos a diario las consecuencias de otorgar un alta de fisioterapia basada en aproximaciones. Por ello, apostamos por la dinamometría computarizada, no como un lujo tecnológico o un recurso exclusivo del alto rendimiento, sino como una necesidad clínica y humana fundamental para evaluar la fuerza real de una persona antes de que vuelva a exponer su cuerpo al esfuerzo del día a día.

El peligro invisible de las compensaciones. Cuando nos lesionamos, nuestro cerebro, de forma totalmente inconsciente, altera la manera en que nos movemos para protegernos del dolor. Modifica la postura, cambia el reclutamiento muscular y redistribuye el peso hacia las zonas sanas. El verdadero problema clínico surge cuando el tejido dañado sana y el dolor desaparece, pero ese patrón alterado queda grabado de forma permanente en el sistema nervioso. Nacen entonces las asimetrías: una brecha silenciosa de fuerza entre la extremidad izquierda y la derecha que el paciente no percibe a simple vista. Grandes consensos internacionales en medicina y fisioterapia deportiva, como los liderados por el investigador Roald Bahr, insisten en que las evaluaciones manuales tradicionales, esas en las que el terapeuta empuja la pierna del paciente en la camilla para tantear la resistencia, son incapaces de detectar diferencias de fuerza inferiores al 20%. Esto significa que una persona puede terminar sus sesiones sintiéndose recuperada, pero llevando consigo un desbalance severo. La literatura científica es tajante al respecto: una asimetría superior al 15% duplica el riesgo de sufrir desgarros musculares o recaídas crónicas. El lado fuerte se sobrecarga trabajando el doble, mientras que el lado débil se sigue inhibiendo. Además, la dinamometría digital nos permite evaluar la Tasa de Desarrollo de Fuerza (RFD), es decir, la velocidad con la que el músculo reacciona, un dato crucial que las manos de un terapeuta jamás podrían cuantificar en una camilla.

Ratios de fuerza: el escudo de nuestras articulaciones. El equilibrio mecánico no solo se mide comparando ambos lados del cuerpo, sino analizando la relación de fuerzas entre los músculos opuestos que controlan una misma articulación. El escenario más crítico y común que abordamos en la rehabilitación ortopédica se vive en la rodilla, específicamente en la balanza funcional entre los cuádriceps (parte anterior del muslo) y los isquiotibiales (parte posterior).

Estudios clínicos sobre la evolución de lesiones articulares, incluyendo las investigaciones de Hege Grindem, demuestran que, por cada uno por ciento de déficit en la relación de fuerza entre estos dos grupos musculares, la probabilidad de volver a lesionarse, por ejemplo, el Ligamento Cruzado Anterior (LCA), se eleva de forma exponencial. La regla fisiológica es clara: los isquiotibiales deben tener la capacidad de frenar la potencia del cuádriceps, manteniendo al menos el 60% de su fuerza neta. Si esa proporción está alterada, la articulación queda completamente desprotegida ante cualquier giro brusco o desaceleración, sin importar cuántas modalidades de agente físico, masajes o semanas de reposo se hayan completado en el pasado.

Un retorno seguro, eficiente y digno. Decidir cuándo un paciente puede regresar a sus labores cotidianas o al deporte de impacto es una responsabilidad enorme que impacta de forma directa en la economía familiar y en la calidad de vida del individuo. Una recaída no es solo un problema médico; representa una nueva baja laboral, más costos de cirugías y una enorme frustración psicológica para el afectado. Por esta razón, el estándar científico actual ya no tolera las corazonadas; hoy se exige que la extremidad lesionada haya recuperado, como mínimo, el 90% de la fuerza de la pierna sana antes de firmar el alta definitiva de fisioterapia. Se trata de una comparación matemática directa: usamos el lado sano del propio paciente como el plano original para reconstruir el lado afectado. A través del Insafide, la Udelas busca democratizar este nivel de rigor en la salud del país. Al evaluar la función muscular con precisión matemática, generamos datos duros y confiables que sirven de puente conductor entre el fisioterapeuta, el médico especialista que realizó la cirugía y el entrenador físico. La salud de nuestra población merece ser gestionada con el más alto criterio científico y no por simples estimaciones de tiempo. En la era de la fisioterapia de precisión, la dosificación del ejercicio basada en datos digitales es la única garantía real de éxito. Es hora de entender que evaluar la función muscular con ciencia es el único camino seguro para que volver a empezar no signifique, inevitablemente, volver a lesionarse.