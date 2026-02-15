Educación sin rumbo: la urgencia de una orientación de Estado en Panamá

El inicio de un nuevo año escolar debería marcar un punto de consolidación para el sistema educativo panameño. Sin embargo, desde el período post invasión hasta hoy, la educación nacional ha estado atrapada en un ciclo de improvisación, rupturas y reinicios que se repite cada cinco años. La ausencia de una orientación de Estado ha convertido la política educativa en un ejercicio coyuntural, más enfocado en la administración del momento que en la construcción sostenida del futuro.

Desde la orientación educativa, orientar no se limita al acompañamiento individual del estudiante. Orientar implica definir rumbo, sostener procesos, evaluar decisiones y corregir a tiempo. Un sistema que carece de orientación estructural puede cambiar, pero no avanzar. Esta falta de continuidad explica buena parte de las debilidades históricas del sistema educativo panameño (Molinar, 2023).

En artículos publicados en La Estrella de Panamá he advertido que la dispersión de esfuerzos y la ausencia de evaluación real terminan debilitando la capacidad transformadora del sistema. En Un sistema educativo distraído señalé que la acumulación de iniciativas inconexas genera desgaste institucional y agotamiento en docentes y comunidades educativas, sin impactos sostenidos en los aprendizajes (Molinar, 2022).

La constante reinvención de políticas ha convertido a la escuela en un espacio de resistencia más que de innovación. Cada administración desmonta lo anterior y redefine prioridades sin evaluar seriamente los resultados previos. Así, se confunde el cambio con el avance y la educación se transforma en un laboratorio permanente donde los estudiantes asumen el costo de los errores acumulados.

La transformación curricular ilustra esta dinámica. Reformar el currículo es necesario, pero hacerlo sin una evaluación rigurosa de la implementación anterior implica repetir el mismo error. Cambiar documentos no transforma la realidad del aula si no se acompaña al docente de manera sostenida (Molinar, 2023).

Las evaluaciones educativas han mostrado avances parciales, pero también brechas persistentes en aprendizajes fundamentales. Estos resultados deberían orientar decisiones técnicas de largo plazo. Como se advirtió en Un sistema educativo en vísperas del desgaste, la acumulación de improvisaciones conduce al agotamiento institucional y a la pérdida de sentido educativo (La Estrella de Panamá, 2021).

En este contexto, los programas de formación docente resultan necesarios, pero insuficientes si se reducen a capacitaciones aisladas. En Supervisión y acompañamiento: clave para la gestión educativa efectiva destaqué que el acompañamiento pedagógico requiere presencia en el aula y seguimiento sistemático (Molinar, 2024).

Otro componente relegado es el bienestar socioemocional. La orientación personal social es una condición indispensable para el aprendizaje. En Orientación personal social y su impacto en la evaluación docente en Panamá sostuve que ningún proceso de mejora educativa puede sostenerse si ignora la dimensión humana del estudiante (Molinar, 2023). También es necesario cuestionar la conducción del sistema educativo. Panamá debe preguntarse si la educación puede seguir siendo dirigida por personas sin formación en el campo educativo. En La resistencia del docente al cambio en Panamá advertí que los cambios impuestos, sin diálogo ni ética, erosionan la confianza institucional (Molinar, 2022).

La orientación educativa implica responsabilidad ética. Callar ante el error no es neutralidad, es complicidad. Cuando quienes saben no orientan, el sistema se desorienta y el costo lo asume una generación de estudiantes. Este no es un llamado partidista, es un llamado social. Panamá necesita una orientación de Estado en educación, con visión de largo plazo, continuidad más allá de los ciclos electorales y liderazgo técnico con rendición de cuentas. Solo así la educación podrá dejar de cambiar sin avanzar y cumplir su función transformadora nacional.