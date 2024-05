El anacronismo de una propuesta en política exterior

Nuestro país como Estado soberano a lo largo de su desarrollo historiográfico, ha llevado a través de los gobiernos una política exterior basada en los intereses nacionales y que en la actualidad busca fortalecer esa representatividad en el escenario global (por ejemplo según el libro blanco: Una Política Exterior para el Panamá 3.0, aspiramos a integrar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el 2025-2026). Dicho esto, me permito realizar algunos comentarios, cuestionamientos y aseveraciones respecto a la posición del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) en nota publicada el pasado 15 de abril de 2024, en la cual proponían a los candidatos presidenciales, atender el tema respecto a la política exterior y al restablecimiento de las relaciones con Taiwán. En este espacio es importante señalar que el anacronismo en las relaciones internacionales (R.I.) se refiere a situaciones y/o elementos que no concuerdan con la época o contexto en el que se encuentra. Es por ello, que debemos señalar que en el caso que nos referimos en torno a los planteamientos del Cicyp, no se ajustan a la realidad actual. Lo esgrimimos basándonos en las siguientes acotaciones:

1. Los Estados como sujetos de derecho internacional, gozan de potestad soberana para tomar decisiones y asumir actos unilaterales. No obstante, en la sociedad internacional actual, cuando hemos manifestado a través de nuestra política exterior, la responsabilidad que nos atañe a seguir siendo un escenario global en el cual puedan converger otros actores con la finalidad de ayudar a resolver las diferencias internacionales a través de las vías pacíficas (diplomática), mediante el soft power con el único fin de que se mantenga la paz y se pueda garantizar la seguridad.

Si esto es así, tenemos como compromiso, seguir acatando las normas del D.I. (artículo 4 de la Constitución de 1972, vigente)

2. Las relaciones diplomáticas se refieren a los vínculos oficiales entre dos naciones, que incluyen el conocimiento mutuo, el establecimiento de embajadas y consulados, y la cooperación en asuntos internacionales. Ha manifestado Cicyp que es relevante retomar las relaciones diplomáticas con Taiwán y limitar los vínculos con el gigante asiático.

No se trata de ahondar en tautologías, sino más bien que nos ayude a que sigamos siendo un Estado garante de respetar las normas en materia internacional y de ser el escenario para que a través de la multilateralidad seamos artífices de paz brindando oportunidades para mantener la estabilidad y prosperidad; no obstante, nos enfrentamos a graves amenazas que están poniendo en riesgo los progresos alcanzados en la solución de la problemática internacional (económicos, seguridad, ambientales)

Dicho lo anterior, nos lleva a que reflexionemos un poco respecto al papel histórico de la relación entre China, Taiwán y Panamá:

a. China ha logrado reconocimiento diplomático significativo en todo el mundo, ello se constituyó cuando el 25 de octubre de 1971, tomaba asiento en las Naciones Unidad y se producía ese cambio de visión respecto a la existencia de una sola China, principio aceptado por la mayoría de los Estados miembros de la ONU. Hoy día mantiene relaciones diplomáticas con 183 países.

b. Otro punto respecto al anacronismo es el reconocimiento diplomático que ha recibido China en todo el mundo. A partir de 1971, Taiwán queda identificado como un Estado con reconocimiento limitado/Estado no reconocido, es decir, una situación jurídica sui generis desde la perspectiva doctrinal que necesita una nación para poder convertirse o seguir siendo un Estado.

Esto nos lleva a plasmar la disyuntiva actual respecto a que muchos países han optado por establecer relaciones diplomáticas con China y romper con Taiwán. En el caso de China, en la actualidad, 183 países le reconocen mientras que a Taiwán 12 (Belice 1989, Guatemala 1960, Haití 1956, Paraguay 1957, San Cristóbal y Nieves 1983, Santa Lucía 1984-1997, 2007; San Vicente y las Granadinas 1981, Suazilandia 1968, Ciudad del Vaticano 1942, Islas Marshall 1998, 2005; Palaos 1999 y Tuvalu (1979).

c. Las relaciones diplomáticas entre Panamá, China y Taiwán es un tema interesante, el mismo refleja la complejidad histórica y las decisiones políticas. A pesar de estos cambios, la cooperación y los lazos culturales siguen siendo importantes para las partes. Situémonos en algunos antecedentes, por ejemplo: • La presencia de China (como un único pueblo) en Panamá cuya cultura ha estado presente durante mucho tiempo. (Desde el siglo XIX) • Las relaciones diplomáticas entre Panamá y China se establecieron desde 1904, luego de concretada nuestra independencia. • En temas de cooperación internacional en principio Panamá y Taiwán, luego con China han mantenido una relación de cooperación mutua. • Panamá rompió relaciones diplomáticas con Taiwán en 2017, y estableció relaciones con China.

Siendo China la segunda economía del planeta (para algunos es la primera) y ni hablar del significado que engendra en la parte geopolítica mundial, nos lleva a reafirmar la oportunidad que tenemos en saber aprovechar los escenarios a través del comercio y de la CI (soft power) para que se sigan desarrollando los lazos entre ambos, sin perder de vista que en la actualidad nuestro país tiene importantes relaciones comerciales con China desde la óptica que son los segundos usuarios comerciales del tránsito por el Canal de Panamá y las reexportaciones que se dan a nivel de la Zona Libre. Los compromisos generados con China producto de los 47 acuerdos bilaterales que se han suscrito en diversas materias deben ser vislumbrados como la búsqueda de oportunidades y desde la perspectiva soberana que debemos desempeñar en el contexto de la hoja de ruta a seguir y sin comprometer nuestros intereses. Resulta prudente señalar que Panamá exportó hacia China en 2022, $ 1.14 MM. Según los datos suministrados por OEC, durante los últimos 27 años, las exportaciones de Panamá hacia China han representado un incremento, a un ritmo anualizado del 20.1% desde $8.19 M en 1995 hacia $1.11 MM en 2022.

Por otro lado, desde los espacios que nos brinda la multilateralidad más que enmarcarnos en puntos anacrónicos como los que plantea Cicyp, se debería aunar esfuerzos para seguir luchando por mantener buenas relaciones dentro del diálogo y la negociación enfocados en intereses comunes, colaborar con el multilateralismo y resguardar el respeto mutuo.