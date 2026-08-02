El bienestar estudiantil como fundamento de la excelencia universitaria

La Universidad de Panamá constituye el principal referente de la educación superiñor pública del país. Con una matrícula cercana a los 83 mil estudiantes, distribuidos entre los campus Octavio Méndez Pereira y Harmodio Arias Madrid, así como en los centros regionales, extensiones y anexos universitarios ubicados de frontera a frontera, la institución forma a casi la mitad de los universitarios panameños. Esta realidad no solo evidencia su liderazgo académico, sino también la enorme responsabilidad histórica que tiene en la formación de profesionales, ciudadanos comprometidos y líderes llamados a fortalecer la nación y consolidar el Estado.

El principal desafío de la Universidad, más allá de las cifras, consiste en consolidar una educación de excelencia sustentada en la calidad académica y en la formación de valores humanos. Esta misión debe responder a las nuevas exigencias de la sociedad, promoviendo la equidad, la cultura, los derechos humanos y el compromiso social. La educación universitaria trasciende las aulas y se proyecta hacia la comunidad. Solo garantizando el bienestar integral del estudiante será posible formar profesionales con vocación de servicio y capacidad para afrontar los desafíos del presente y del futuro.

Hablar de bienestar estudiantil implica mucho más que brindar servicios administrativos o atender necesidades puntuales. Significa construir una universidad que acompañe integralmente a sus estudiantes mediante programas de apoyo psicológico y emocional, orientación académica, becas y asistencia socioeconómica, servicios de salud, actividades culturales y deportivas, espacios seguros para la convivencia y mecanismos eficaces para prevenir la deserción universitaria. Estas acciones no constituyen gastos accesorios, sino inversiones estratégicas que fortalecen el rendimiento académico, fomentan el sentido de pertenencia y contribuyen a la formación de profesionales más competentes, resilientes y comprometidos con el desarrollo nacional.

En primer lugar, hablar de equidad significa reconocer que no todos los estudiantes enfrentan las mismas condiciones para acceder, permanecer y culminar con éxito su formación universitaria. La equidad exige crear apoyos y recursos que respondan a las distintas realidades del estudiantado, disminuyendo las brechas sociales y garantizando que cada persona tenga oportunidades reales para desarrollar plenamente su potencial.

El ámbito cultural también desempeña un papel esencial en la formación integral del estudiantado y en el fortalecimiento de su identidad. Por ello, es necesario impulsar el folclore y las tradiciones que preservan las raíces del pueblo panameño, sin perder de vista que formamos parte de una comunidad académica y cultural de carácter universal. Esta visión debe traducirse en una vida universitaria dinámica, que promueva actividades deportivas, artísticas, científicas y recreativas, fortaleciendo el respeto por la diversidad de pensamiento, de formas de vida y de expresión.

Por otra parte, garantizar los derechos humanos del estudiantado constituye un principio irrenunciable y una brújula ética que debe orientar permanentemente la misión de la Universidad. Este compromiso implica asegurar el acceso equitativo a la educación superior, promover la libertad de pensamiento y de expresión, y proteger el derecho de las y los estudiantes a desarrollarse en un ambiente libre de discriminación, violencia, acoso, maltrato o cualquier otra forma de injusticia. Solo desde el respeto irrestricto a la dignidad humana será posible formar profesionales íntegros, ciudadanos críticos y personas comprometidas con la construcción de una sociedad más justa, democrática e inclusiva.

Desde mi perspectiva, el bienestar estudiantil no constituye un beneficio complementario ni una política secundaria; representa uno de los pilares sobre los cuales descansa la excelencia universitaria. Una institución que cuida a sus estudiantes fortalece también la calidad de su enseñanza, su capacidad de investigación y su compromiso con la sociedad. Invertir en el bienestar estudiantil es, en consecuencia, invertir en el futuro del país.

Por ello, debemos mantener viva esa llama de esperanza, compromiso y servicio en el corazón de cada estudiante de la Universidad de Panamá. Solo así seguiremos formando mujeres y hombres con excelencia académica, sensibilidad humana y una profunda vocación de entrega al país.