El discurso de la Edad de Oro o contra los que se toman la ficción en serio

En el capítulo XI de la primera parte de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, Cervantes pone en boca de don Quijote el popularmente conocido “Discurso de la Edad de Oro”, cuyo contenido consiste en una enunciación de supuestos hechos pasados, en los que el ser humano vivía una especie de paraíso terrenal donde no existían las palabras “tuyo” y “mío”. En esta edad, el ser humano no tenía la necesidad de trabajar para obtener el sustento que necesitaba para sobrevivir. Todo era paz, concordia y amistad; no había fraude, engaño, ni malicia. Y además: “La justicia se estaba en sus propios términos, sin que la osasen turbar ni ofender los del favor y los del interese, que tanto ahora la menoscaban, turban y persiguen”.

Muchos críticos literarios han interpretado el Quijote como una defensa del idealismo, y han visto en don Quijote una figura ejemplar que lucha por sus sueños. Nosotros partimos de las interpretaciones de Jesús G. Maestro*, cuya tesis principal es que el Quijote es un libro escrito contra los idealistas, quienes se han creído ensalzados y enaltecidos en él. Torrente Ballester sistematizó la idea de que don Quijote realmente finge su locura, ya que podemos notar la lucidez del manchego en muchos pasajes; el hecho es que Cervantes utiliza este recurso intermitente para su crítica mordaz hacia varias ideas y hechos: en otros momentos de la novela, don Quijote defiende la libertad ligada a la propiedad privada.

El don Quijote de los primeros capítulos es un personaje ceñido a las materias cómicas de la parodia y lo grotesco. Por esta razón, el “Discurso de la Edad de Oro” entraña una escena interpretable desde la parodia. Cervantes ridiculiza a todo aquel que se tome esta serie de imposibles en serio. Recordemos que don Quijote, según el narrador, se toma en serio los disparates que lee en los libros de caballerías y busca llevarlos a cabo en una realidad completamente anacrónica e incompatible con ficciones e idealismos.

El “Discurso de la Edad de Oro” es una crítica contra los utopistas e idealistas de todos los tiempos y geografías. Históricamente, tomarse la ficción en serio ha llevado al fracaso y a la consecución de las más desdeñables aberraciones y padecimientos de la ética humana. La literatura es un discurso diseñado para desengañar al ser humano y prevenirle de los senderos que llevan al fracaso. En definitiva, no es lo mismo leer a Cervantes para evitar incurrir en el idealismo, que leer a Tolkien y luego creerse un palantír.

* Este artículo está basado en las interpretaciones del profesor Jesús G. Maestro, expuestas en su homónimo canal de YouTube.