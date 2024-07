El Inadeh y lo necesario para los trabajadores

“La Ley 18, de septiembre de 1983, se reestructura bajo el nombre de Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano. El Instituto ha sido creado como instituto autónomo con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía financiera, administrativa y técnica en su régimen interno en el manejo de su patrimonio ...”

El objetivo es: “una institución enfocada en la capacitación continúa, formación de aspirantes en carreras técnicas con miras a fortalecer sus habilidades y destrezas para su emprendimiento e inserción al mercado laboral”

La Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP), tiene un salón de informática, que en conjunto con Inadeh, le brindamos cursos para el aprendizaje del uso de la computadora a los compañeros miembros de nuestra central. Allí también han participado compañeros educadores en sus vacaciones o los días sábados y han obtenido la certificación del Inadeh.

El pasado martes 9 de julio la directora del Inadeh, la Dra. Mariela Salgado Canto, con su equipo, hizo entrega de 17 computadoras a nuestra Central, las cuales requeríamos dado que las que teníamos estaban obsoletas. Le agradecemos en nombre de la Central a la Dra. Salgado por su gestión y poder así darle un mejor servicio a los compañeros de la CGTP.

La Dra. Salgado nos manifestó que “durante el espacio de tiempo que ha dirigido el Inadeh, este ha cumplido con su misión como ente rector de la formación técnica y profesional del país, con su oferta formativa desde sus 23 sedes a nivel nacional, en 23 áreas de formación y a través de sus tres modalidades presencial, virtual y acciones móviles. De igual manera se ha evidenciado los avances del plan de transformación y mejora integral que lleva adelante la institución, desde tres perspectivas, que se integran entre sí, el componente académico, enfocado en el fortalecimiento de la calidad y pertinencia de la oferta formativa, el componente institucional, con un nuevo modelo de gestión basado en resultados y una administración de recursos transparente, eficiente y efectiva; y el componente de infraestructura y equipamiento, renovando su infraestructura y dotando a las áreas de formación a nivel nacional de las herramientas y tecnologías de avanzada que agreguen valor a los procesos de enseñanzas - aprendizaje. Los tres componentes responden a principios de equidad, e inclusión, social en la generación de oportunidades a los trabajadores y empresarios de todos los sectores y niveles de la economía, con especial atención a las poblaciones afectadas por la pobreza, el desempleo y la informalidad”.

La Dra. Salgado señala que “esta transformación se ha implementado con el apoyo de actores claves en el ámbito local e internacional, como representantes del sector laboral, productivo, la academia y la sociedad civil; igualmente con nuestros homólogos de la región y las agencias del Sistema de las Naciones Unidas PNUD, UNOPS y OIT”.

Hemos logrado crear, implementar y validar con resultados, un modelo de gestión sustentado en seis ejes de acción, y el desarrollo de capacidades institucionales, que impulsan por falta de espacio solo enunciaremos cada uno de los ejes: Una gestión administrativa basada en resultados; 2. El fortalecimiento de la formación profesional; 3. El desarrollo tecnológico; 4. Vinculaciones estratégicas; 5. Género y equiparación de oportunidades; 6. Rendición de cuentas y trasparencia.

Hay mucha información que no tenemos el espacio, pero quiero indicar las siguientes: se reactivó la Comisión Nacional de Competencias y la Comisión Nacional de Calidad, luego de más de nueve años inactivas, ambas comisiones cuentan con resultados como el desarrollo de 20 normas de competencias en cinco sectores prioritarios , la certificación de técnicas den buenas prácticas de refrigeración y aires acondicionados, sistema de registros de oferentes, entrenamiento y capacitación al más alto nivel para evaluadores, supervisores, instructores y administrativos, entre otros.

Hace poco un compañero de Canglón me dice que él había trabajado en la ampliación del Canal, le pregunto cómo había hecho, y me responde que él había tomado el curso de equipo pesado que daba el Inadeh, y cuando lo llamaron para hacerle la prueba la pasó y durante los años que duró la ampliación él estuvo trabajando. Eso me dio mucha alegría, la sociedad panameña tiene que tener presente que el Inadeh es una institución de y para los trabajadores, he allí que en bien de nuestros jóvenes tenemos que mantenerla de calidad y que sea gratuita. Gracias Dra. Mariela por darle nivel científico - técnico al Inadeh.