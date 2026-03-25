‘El juego como herramienta fundamental en el aprendizaje de los niños’

En este tiempo tan globalizado y tecnológico, los padres deben tener conocimiento que la mejor manera de que sus hijos obtengan un aprendizaje significativo es mediante actividades que involucren el juego y, es aquí, donde nace la importancia de como aprenden los niños a través del juego.

La presencia del juego en el desarrollo infantil temprano, al ser ejecutado con objetivos claros, fortalece la relación padre e hijo y la convivencia con otros pares. Haciendo énfasis en el aprendizaje significativo, en el Centro de Atención a la Diversidad (CADI) de la Universidad Especializada de las Américas, buscamos hacer de las sesiones con nuestros niños, no solo su zona de aprendizaje rutinaria, sino implementar de manera eficiente la técnica del juego para obtener mejores resultados sin necesidad de fatigar a los niños.

Reconocemos que se le considera al juego como una actividad infantil común, que es necesaria para que desarrollen su imaginación y creatividad, pero ¿podríamos utilizar esta actividad “común”, como una herramienta educativa, cargada de conocimiento y aprendizaje?

Es importante que como profesionales y padres sepamos lo que les gusta y lo que no les gusta a nuestros niños, no nos preocupemos si rompen los juguetes o rayan las paredes, mejor enfoquemos esos impulsos de manera correcta, démosle la oportunidad de conocerse a sí mismos, de experimentar lo que hay en su entorno, de esta manera el niño puede aprender, conocer y expresar lo que siente. Jueguen con ellos, muéstrense interesados, manéjense siempre a su altura (mantengan siempre el contacto visual), intégrese en el mundo del niño. Rompamos con la rutina, “a ver, repite”, “debes saludar”, “¿Cómo hace la vaca?”, esto no nos está ayudando, utilicemos el 100 % de su imaginación y creatividad y orientémoslo por medio de ella, juguemos y hagamos actividades divertidas y llamativas con ellos.

Otro aspecto importante a tomar en cuenta es el utilizar menos tecnología y mantener más contacto, y ¿por qué no? Integremos a los padres también, eduquémoslos y enseñémosles a mantener esa relación de contacto con sus niños. Creemos ese espacio de comodidad para ellos e intercambiemos ideas, porque su opinión también es importante, así como el Programa de Escuela para Padres del CADI, un espacio para compartir experiencias y conocimientos con los padres y cuidadores.

Tomemos en cuenta que al permitir que los niños jueguen, están integrando las áreas del neurodesarrollo indispensables para su crecimiento (área psicomotriz, sensorial, social, emocional y cognitiva), además que estimulamos e impulsamos al niño a tener un sentimiento de interés por las cosas que ve, creando experiencias significativas de aprendizaje fundamentales para su vida. Por otro lado, es muy importante no olvidar establecer normas o reglas para el juego, para que el niño reconozca por medio de estas, la manera correcta de implementarlo, no nos limitemos por el tiempo o el espacio, dejemos que ellos también nos enseñen y siempre mostremos un espíritu de diversión, haláguenlo, háganle saber lo bien que hace cada cosa, resalten sus buenas obras y actitudes, el juego como tal es la actividad más importante para los niños, se divierten, se distraen, incluso lo aplican en el diario vivir, no los desalentemos, dejémoslos jugar, démosles la oportunidad de ser quien quieran ser, de desarrollar su creatividad e imaginación y utilicemos ese juego a nuestro favor en el óptimo crecimiento de nuestros niños.