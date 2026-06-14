El lábaro y el Canal

El año 1959 había dejado inconclusa la aspiración panameña de ver ondear la bandera nacional en la Zona del Canal a pesar de la reacción del presidente Eisenhower quien dijo que veía con simpatía la solicitud “considerando que debe haber una evidencia visual de que Panamá tiene soberanía titular sobre la región en la que fue construido el Canal” (Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, Caja 5-20-A,of. 419,1959). El embajador peruano en Panamá, José Francisco Mariátegui, hizo entonces un cuidadoso seguimiento del asunto.

Los sinsabores continuarán en 1960 cuando los defensores de “los viejos tiempos” y de los “old-timmers”, como el Representante Daniel J. Flood del partido demócrata, se manifiesten en contra de que el lábaro panameño flamee en el Canal. El periodista y diputado Juan B. Arias le salió al encuentro y polemizó con Flood que, arrinconado por los argumentos panameños, lanzó una frase de ingrato recuerdo cuando dijo que “fue el gobierno de los Estados Unidos el que tomó a su cargo el poner a su pequeño país en el mapa” (MRE, Caja 5-20-A,of. 10,1960). Actuando con celeridad, la diplomacia panameña propició la visita del senador Smathers al istmo quien, a diferencia de Flood, apoyaba que las banderas de Panamá y Estados Unidos ondeasen juntas en el Canal. Smathers -también del partido demócrata por Florida y que llegó solo cuatro días después del viaje de Flood- abogó por la creación de una “Plaza de las Dos Banderas” (MRE, Caja 5-20-A,of. 18,1960) y brindó una conferencia de prensa que fue recogida por La Estrella en la tercera semana de enero de aquel año.

Hacia finales de mes, la bandera panameña seguía sin ser izada en el Canal por lo que La Estrella, sin vacilar, dedicó el editorial del día 28 a este hecho, denunciado que hay vacilación en Washington DC por los “conceptos y opiniones errados y confusos que se han venido manifestando sobre el punto, no solo en el Congreso de Washington, sino en vastos sectores de la prensa norteamericana” (MRE, Caja 5-20-A,of. 24,1960). Dos días después, “el gobierno de Panamá afirmó que rechazaría las intenciones del Senado de Estados Unidos que pretendía -para permitir que la bandera panameña pueda ondear en la Zona del Canal- negociar otro tratado exclusivamente para dicho propósito” (Atencio,2025).

El excandidato presidencial estadounidense de las elecciones de 1952 y 1956, Adlai Stevenson, visitó Panamá del 18 al 19 de febrero y luego viajó al Perú del 27 de febrero al 1° de marzo de 1960 (MRE, Caja 5-20-A,of. 25,1960) cuando la Cámara de Representantes aprobó la “Resolución Selden” del congresista demócrata Armistead Selden (de Greensboro, Alabama) oponiéndose al izamiento de la bandera panameña y negando toda interpretación distinta al espíritu de los tratados de 1903 y 1936, en abierta contradicción a lo señalado por el presidente Eisenhower. La cancillería panameña reaccionó con firmeza emitiendo un comunicado expresando “inconformidad con esa resolución” (MRE, Caja 5-20-A,of. 30,1960). Es entonces que la figura de Stevenson adquiere importancia para la diplomacia panameña. Llegó a Tocumen procedente de Costa Rica acompañado por el exsenador William Benton (editor de la Enciclopedia Británica), el historiador Carlton Sprague Smith, el exagregado cultural de los Estados Unidos en Brasil William McCormick Blair Jr. y por su hijo John Fell Stevenson. Al día siguiente el jefe de protocolo panameño Levi Salcedo lo condujo a una reunión con el presidente de la república Ernesto de la Guardia Jr. Cuarenta minutos después, Stevenson brindó una conferencia de prensa donde expresó su apoyo al izamiento de la bandera panameña en el Canal, aunque, en opinión de La Estrella, no fueron declaraciones suficientemente explícitas (MRE, Caja 5-20-A,of. 37,1960).

La diplomacia panameña no perdía oportunidad para sumar nuevos pronunciamientos a favor de su causa. El canciller venezolano Ignacio Luis Arcaya visitó el istmo en febrero acompañado por Eddie Morales Crespo, director de política económica de la cancillería venezolana; Ángel Oliveros, asesor económico del canciller; y del embajador Diógenes de la Rosa. Después de la reunión con el presidente De la Guardia Jr. ambos dieron una conferencia de prensa en el “Panama Hilton” donde Arcaya dijo “la soberanía corresponde a Panamá y ahí debe flamear la bandera panameña” (MRE, Caja 5-20-A,of. 32,1960). Visita fue cubierta por La Estrella.

El 24 de marzo se dio inicio al “Seminario sobre la Ideas Políticas en América Latina” convocado por la escuela de temporada de la universidad de Panamá. El evento buscó involucrar a la clase política del continente en el drama panameño. Participaron el expresidente de Costa Rica José Figueres, el líder aprista peruano Ramiro Prialé, el democristiano chileno Tomás Reyes Vicuña, el escritor y diplomático Diógenes de la Rosa y el nacionalista panameño Carlos Iván Zúñiga (MRE, Caja 5-20-A,of. 63,1960). En opinión del embajador inca Mariátegui, el evento fue un éxito.

Finalmente, la bandera panameña, el 21 de setiembre de 1960, sería izada en el Canal, “fue un momento de gran significado, pero no fue la solución definitiva” (Atencio, 2025). Un gesto y un logro que colocó el tema de la soberanía como eje transversal de todos los estamentos de la política nacional panameña.